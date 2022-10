Simak 6 Drama Korea Komedi Romantis yang Sangat Menghibur

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea komedi romantis merupakan salah satu genre yang memiliki jumlah penonton banyak dan cukup populer. Bahkan ada drama Korea dengan genre komedi romantis yang mendapatkan rating sempurna.

Jalan cerita yang menarik dan antara komedi dan percintaan menjadikan drama Korea dengan genre ini menjadikan drama ini populer dan banyak disukai oleh penonton setianya.

Rekomendasi Drama Korea Komedi Romantis

Bagi Anda yang penyuka drama Korea, berikut beberapa judul drakor komedi romantis yang wajib Anda tonton.

1. Business Proposal

Drakor romantis komedi yang pertama yang bisa ditonton yaitu ada drama dengan judul Business Proposal. Drama dengan judul ini bahkan mendapatkan skor 91% dari rata-rata penontonnya.

Drama ini diadaptasi dari cerita Webtoon yang menceritakan tentang kisah seorang CEO yang jatuh cinta dengan karyawannya setelah melakukan pencabutan secara tidak sengaja. Karyawan tersebut menggantikan temannya untuk kencan buta dengan CEO tersebut tetapi salah akhirnya saling jatuh cinta.

2. Mr Queen

Rekomendasi drakor komedi romantis selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Mr Queen. Drama yang menceritakan tentang sebuah kerajaan ini tidak hanya menampilkan hal-hal yang menegangkan saja tetapi juga banyak kejadian lucu.

Genre romantis-romantis sangat kental di dalam film Mr Queen ini. Bagi Anda yang tidak menyukai drama kolosal kerajaan maka harus mencoba menonton drama ini karena banyak cerita-cerita lucu yang ada di dalamnya.

3. Hometown Cha Cha Cha

Rekomendasi drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Hometown Cha Cha Cha. Drama ini mendapatkan rating 97% dan sempat viral beberapa waktu lalu karena jalan cerita yang sangat menarik. Drama yang menceritakan tentang seorang dokter yang pindah ke sebuah desa yang ada di tepi pantai.

Gambar tersebut bertemu dengan seorang pria pengangguran tetapi memiliki banyak bakat dan juga kebiasaan. Cerita menarik dan lucu yang akan terjadi di dalam drama ini. Pria tersebut merupakan seorang yang sangat dicintai oleh warga desa karena sangat ringan tangan.

4. Twenty Five Twenty One

Drama Korea romantis komedi selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Twenty Five Twenty One. Drakor romantis terbaru ini memiliki rating tertinggi dengan perolehan skor mencapai 95%.

Drama ini bercerita tentang dua karakter yang bertemu saat usia belia lalu mereka bertemu kembali di usia 20-an dengan berbagai mimpi dan cita-cita yang ada.

5. Once Upon A Small Town

Rekomendasi drakor komedi romantis rating tertinggi lainnya yaitu ada drama dengan judul Once Upon A Small Town yang tayang di Tahun 2022. Drama ini mendapatkan rating sempurna dari penontonnya.

Komedi drakor ini menceritakan tentang kisah seorang dokter hewan yang berasal dari Seoul dan terjebak di desa terpencil tempat kakeknya tinggal. Kemudian yang bersangkutan tersebut bertemu dengan seorang polisi yang ternyata merupakan teman masa kecilnya.

Tetapi pria tersebut tidak langsung mengenalinya. Ada banyak cerita komedi romantis yang ada di drama tersebut. Tidak ada konflik berat di dalam drama ini, sehingga sangat cocok untuk ditonton bagi yang tidak menyukai drama dengan banyak konflik.

6. Crash Landing On You

Drakor romantis komedi selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Crash Landing On You. Cuplikan drama ini banyak viral di media sosial beberapa tahun lalu. Crash Landing On You ini mendapatkan rating 98% dari penonton.

Itulah rekomendasi drama Korea komedi romantis yang wajib Anda tonton. Saksikan drama terbaik tersebut di platform nonton drama Korea legal.

