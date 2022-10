Ini 7 Rekomendasi Drama Korea Romantis, Awas Bikin Baper!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea memiliki berbagai genre salah satunya yaitu ada drama Korea romantis. Drama Korea dengan genre romantis biasanya berisi tentang kisah cinta yang tentunya bikin banyak orang baper saat menonton drama tersebut.

Bahkan, drama Korea romantis juga mematok usia untuk penonton mereka. Meskipun tidak semua jalan ceritanya selalu manis, tetapi drama korea dengan genre romantis ini membuat banyak orang terbawa perasaan.

Berikut beberapa rekomendasi drama Korea romantis yang bisa Anda tonton.

Rekomendasi Drakor Romantis

1. It's Okay That's Love

Rekomendasi drama Korea romantis terbaru pertama yang bisa Anda tonton yaitu It's Okay That's Love. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta dari seorang psikiater dan seorang Novelis yang juga memiliki gangguan mental. Meskipun keduanya punya banyak kekurangan tetapi mereka selalu menyembunyikan kekurangan tersebut.

2. Nevertheless

Rekomendasi drama dengan genre romantis selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Nevertheless. Sejak awal drama ini menjadi salah satu drama dengan adegan ranjang yang banyak mengisahkan adegan ranjang antara dua mahasiswa yang tidak percaya akan cinta.

Meskipun demikian mereka tetap berhubungan intim tanpa adanya status yang jelas antara keduanya. Setiap adegan yang ada di drama ini menjadi hal yang menarik bahkan hubungan mereka yang rumit membuat penonton games.

3. The Red Sleeve

Rekomendasi drakor romantis selanjutnya ada drama dengan judul The Red Sleeve. Drama kolosal ini mengisahkan tentang seorang putra mahkota yang bernama Yi San yang nantinya akan menjadi seorang raja dinasti Joseon yang ke-22 yaitu raja Jeongjo.

Raja Jeongjo ini memiliki selir yang bernama Kim Dok Im. Banyak adegan romantis di drama dan berbagai adegan menegangkan khas kerajaan.

4. Descendants of The Sun

Rekomendasi drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Descendants Of The Sun. Drama yang tayang pada tahun 2015 ini berhasil meraih rating yang tinggi. Bahkan hingga saat ini drama Descendants Of The Sun ini masih ditonton para penggemarnya.

Drama yang menceritakan tentang kisah cinta seorang dokter yang bertugas di medan perang dengan seorang tentara. Kisah cinta mereka tidaklah mudah tetapi drama ini berhasil membuat penonton baper dan geregetan.

5. Legend of The Blue Sea

Drakor romantis selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Legend of The Blue Sea. Kisah cinta antara Putri Duyung dengan pria tampan yang juga termasuk drama populer.

Meskipun sudah tayang cukup lama, tetapi drama korea ini sukses mencuri perhatian penonton baru hingga saat ini. Cerita yang unik dan kombinasi dengan fantasi ini membuatnya banyak diminati.

6. What's Wrong With Secretary Kim

Rekomendasi drama Korea romantis selanjutnya yaitu ada drama dengan judul What's Wrong With Secretary Kim. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara bos tampan dengan sekretarisnya yang sangat populer bahkan hingga saat ini. Drama romantis ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Park Min Young.

7. Goblin

Rekomendasi drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Goblin. Goblin merupakan salah satu drama populer yang sampai saat ini juga masih banyak ditonton. Drama ini berhasil untuk membuat banyak orang baper dengan kisah cinta dalam drama tersebut.

Itulah beberapa rekomendasi drama korea romantis yang bisa Anda tonton yang membuat baper dan masih ditonton sampai saat ini. Meskipun sudah lama tayang, namun Anda tetap bisa menyaksikan drama tersebut di berbagai platform streaming drama legal.

