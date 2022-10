Simak 5 Drama Korea Terbaik Sepanjang Masa, Wajib Ditonton!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea terbaik cocok ditonton di waktu senggang atau setelah aktivitas seharian. Banyak drakor terbaik dengan rating tertinggi yang bisa dipilih sesuai selera.

Baik drakor tentang kisah percintaan, persahabatan, kekeluargaan, dan komedi, semua tidak pernah gagal menghibur penikmat drakor. Lantas, apa saja rekomendasi drakor terbaik sepanjang masa? Ini daftarnya khusus untuk kamu.

Rekomendasi Drama Korea Terbaik Sepanjang Masa

Bagi Kamu yang mencari drama Korea terbaik, berikut beberapa daftar judul drakor terbaik yang menarik untuk ditonton sendiri, bersama keluarga, ataupun kekasih.

1. I Can Hear Your Voice

Tahun : 2013

Genre : Drama

Pemeran : Lee Jong-suk, Lee Bo-youngg, Yoon Sang Hyun, Lee Da-hee, Kim So-hyun, Jung Woong-in, dan Kim Soo-yeon

Sinopsis :

Park Soo Ha adalah seorang anak yang memiliki kemampuan khusus bisa mendengar pikiran orang lain hanya dari tatapan mata. Kemampuan ini muncul sejak dirinya berusia 10 tahun, usai menyaksikan sang ayah tewas dalam sebuah kecelakaan.

Sebetulnya kecelakaan tersebut hanyalah kecelakaan berkendara. Akan tetapi, saksi mata yang bernama Jang Hye Sung menyebabkan Min Joon Kook dijatuhi hukuman penjara.

Beberapa tahun setelahnya, Min Joon Kook bebas dari hukuman ia mencari Hye Sung untuk balas dendam. Park Soo Ha dan Hye Sung berprofesi sebagai pengacara. Soo Ha yang tahu niat jahat Min Joon Kook berusaha melindungi Hye Sung.

2. Reply 1988

Tahun : 2015

Genre : Drama

Pemeran : Lee Hye-ri, Park Bo-gum, Ryu Jun-yeol, Go kyung-pyo, Lee Dong-hwi, Ryu Hye-young, dan Ahn Jae-hong

Sinopsis :

Drakor terbaik sepanjang masa selanjutnya yaitu Reply 1988. Drama ini mengisahkan tentang persahabatan antara Duk Sun, Sunwoo, Junghwan, Dong Ryong, dan Taek yang terjalin sejak kecil hingga dewasa. Keluarga mereka pun sangat akrab karena tinggal di lingkungan yang sama.

Sejak kecil, mereka punya latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Ketika dewasa pun punya kesibukan yang berbeda. Meskipun begitu, mereka selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama di kamar Taek.

3. W: Two Worlds Apart

Tahun : 2016

Genre : Roman

Pemeran : Lee Jong-suk, Han Hyo-joo, Lee Tae-hwan, Jung Yoo-jin, Kang Ki-young, Lee Shi-un. Dan Jung Ji-so

Sinopsis :

Rating tertinggi drama Korea terbaik selanjutnya ditempati oleh W: Two Worlds Apart. Dalam drama ini terdapat tokoh bernama Kang Chul yang berasal dari dunia komik webtoon “W” yang ditulis oleh Oh Sung-moo.

Sementara itu, Oh Yeon-joo adalah anak Oh Sung-moo yang bekerja sebagai dokter ahli bedah jantung di Rumah Sakit Myung-se. Suatu hari Oh Yeon-Joo menghilang. Park Soo-bong bercerita kalau Oh Sung-moo akan membuat pemeran utama, Kang Chul, meninggal dunia.

Ketika sedang sendiri di ruangan ayahnya, Oh Yeon-joo terkejut dengan noda darah di tangannya dan secara tiba-tiba ia masuk ke dalam cerita webtoon. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan drama Korea ini di platform streaming legal.

4. 18 Again

Tahun : 2020

Genre : Romance, Fantasy

Pemeran : Lee Dohyun, Hwang In Yeop, Roh Jeong-eui, Kim Ha-neul, Wi Ha-joon, Ryeo Un, dan Yoon Sang Hyun

Sinopsis :

Jung Da-jung memperoleh anak kembar ketika baru lulus SMA. Ketika SMA, Hong Dae-young berkesempatan menjadi pebasket nasional dan hidupnya berubah ketika mengetahui kehamilan Jung Da-jung.

Sebenarnya, Jung Da-jung memiliki cita-cita menjadi penyiar berita, namun terhalang oleh statusnya. Cita-cita tersebut tercapai saat ia berusia 37 tahun, tepat saat pernikahannya di ambang perceraiannya.

Hong Dae-young sudah dipecat dari pekerjaan dan menjadi pengangguran. Hingga suatu hari, Hong Dae-young tiba-tiba menjadi remaja kembali dan mengubah namanya menjadi Ko Woo-young.

5. Twenty Five, Twenty One

Tahun : 2022

Genre : Roman

Pemeran : Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun Wook, Lee Ju-myoung, Kim Hye-eun, Choi Tae-joon

Sinopsis :

Drama Korea terbaik ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Na Hee Doo yang bercita-cita menjadi pemain anggar, namun lingkungan sosial dan ekonomi tidak mendukung. Hingga akhirnya, ia berhasil menjadi atlet anggar peraih medali emas Asian Games berturut-turut.

Takdir mempertemukan dia dengan Baek Yi Jin, seorang pemuda tangguh yang baru saja kehilangan harta kekayaan keluarganya setelah krisis moneter.

