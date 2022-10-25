Kemenkes: 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan, Ini Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenkes memutuskan jika tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat meresepkan 156 obat dengan sediaan cair/sirup.
Hal ini tertuang dalam Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. SR.01.05/III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022, tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirup pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)/(Atypical Progressive Acute Kidney Injury).
Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril mengatakan obat ini dipastikan tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, Dan/Atau Gliserin/Gliserol, dan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai.
“Jenis obat yang boleh digunakan sesuai dengan rekomendasi Badan POM” jelas dr. Syahril dikutip dari laman resmi Kemenkes.
Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat meresepkan atau memberikan obat dalam bentuk sediaan cair/sirup berdasarkan pengumuman dari BPOM RI.
Tenaga kesehatan juga dapat meresepkan atau memberikan obat, yang sulit digantikan dengan sediaan lain sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan oleh BPOM RI.
“12 merk obat yang mengandung zat aktif asam valporat, sidenafil, dan kloralhidrat dapat digunakan, tentunya pemanfaatannya harus melalui monitoring terapi oleh tenaga kesehatan” tambah dr. Syahril
Apotek dan toko obat dapat menjual bebas dan/atau bebas terbatas kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat sirup sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kementerian kesehatan RI akan mengeluarkan surat pemberitahuan kembali setelah diperoleh hasil pengujian Badan POM RI atas jenis obat obatan sirup lainnya” tambahnya.
Sebelumnya, BPOM telah merilis daftar 156 obat yang dinyatakan aman dari ED dan DEG berikut ini
- AFICITRIN SIRUP 10 ML (AFIFARMA) OBAT CACING
- ALERFED SIRUP 60 ML (GUARDIAN PHARMATAMA) OBAT FLU
- ALERGON SIRUP DUS, 60 ML (KONIMEX) OBAT ALERGI
- AMOXICILLIN TRIHYDRATE DROPS 20 ML (MEPROFARM) ANTIBIOTIKA
- AMOXSAN DROPS 15 ML (CAPRIFARMINDO LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
- ASTEROL SIRUP DUS 60 ML (MEPROFARM)OBAT ASMA
- AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
- AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
- B-DEX SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
- BDM SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
- BUFAGAN EXPECTORANT 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
- BUFAGAN EXPECTORANT SIRUP 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
- CAZETIN DROPS 15 ML (IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES) ANTI JAMUR
- CEFADROXIL MONOHYDRATE DROPS (SERBUK KERING) 15 ML (LAPI LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
- CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE SIRUP 60 ML (NOVAPHARIN) OBAT ALERGI
- CETZIN SIRUP 60 ML (NUFARINDO) OBAT ALERGI
- CITOCETIN SUSPENSI 60 ML )CIUBROS FARMA) OBAT FLU
- COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 60 (ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK) OBAT BATUK
- COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 100 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT BATUK
- COLFIN SIRUP 60 ML NUFARINDO OBAT BATUK
- COLSANCETINE SUSPENSI 60 ML SANBE FARMA ANTIBIOTIKA
- COMBICITRINE SIRUP 10 ML BERLICO MULIA FARMA OBAT CACING
- CONSTIPEN SIRUP 120 ML PHARMA HEALTH CARE PENCAHAR
- CONSTULOZ SIRUP 120 ML NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES PENCAHAR
- COREDRYL EKSPEKTORAN SIRUP 100 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
- COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
- COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIBIOTIKA
- DARYAZINC SIRUP 60 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
- DARYAZINC DROPS 15 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
- DECATRIM SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIMIKROBA
- DEFERIPRONE CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
- DIAKIDS SIRUP 60 ML BERNOFARM OBAT DIARE
- DOMINO DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
- DOMPERIDONE. DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
- DURAFER CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
- ERLAMYCETIN SUSPENSI 60 ML ERLANGGA EDI LABORATORIES (ERELA) ANTIBIOTIKA
- ETAMOXUL SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
- EXTROPECT SIRUP 60 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT BATUK
- GARKENE SIRUP 120 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT EPILEPSI
- GLISEND EXPECTORANT SIRUP 60 ML KONIMEX OBAT BATUK
- GRAFAZOL SUSPENSI 60 ML GRAHA FARMA ANTIMIKROBA
- GUANISTREP SUSPENSI 60 ML ITRASAL OBAT DIARE
- HISLOREX SIRUP DUS 60 ML KONIMEX OBAT ALERGI
- INTERZINC SIRUP 60 ML INTERBAT OBAT DIARE
- ITRABAT SIRUP 100 ML ITRASAL OBAT BATUK
- KOMIX EXPECTORANT JAHE SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX EXPECTORANT JERUK NIPIS SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX EXPECTORANT PEPPERMINT SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX OBH SIRUP ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX OBH SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX OBH KID (RASA MADU) SIRUP 5 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX RASA JAHE SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX RASA JERUK NIPIS SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KOMIX RASA PEPPERMINT SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
- KONIDIN OBH SIRUP 7 ML KONIMEX OBAT BATUK
- LACTULAX SIRUP 60 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
- LACTULAX SIRUP 120 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
- LACTULAX (RASA COKLAT) SIRUP 200 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
- LACTULOSE SIRUP 60 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
- LACTULOSE SIRUP 120 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
- LAPICEF DROPS 15 ML LAPI LABORATORIES ANTIBIOTIKA
- LAXALOSAN SIRUP 60 ML SANBE FARMA PENCAHAR
- LEVOPRONT SIRUP 120 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
- MALTOFER DROPS 30 ML COMBIPHAR OBAT DEFISIENSI ZAT BESI TANPA ANEMIA
- MEFAMESIS SIRUP 50 ML INTIJAYA META RATNA PHARMINDO OBAT MUAL
- METAGAN EXPECTORANT SIRUP 50 ML INTIJAYA META RATNA PHARMINDO OBAT BATUK
- METHADONE HYDROCHLORIDE SIRUP 1000 ML KIMIA FARMA TBK. PEREDA NYERI
- METRONIDAZOLE BENZOAT SUSPENSI 100 ML HARSEN ANTIMIKROBA
- METRONIDAZOLE BENZOATE SUSPENSI 60 ML GRAHA FARMA ANTIMIKROBA
- MUCOBAT SIRUP 60 ML ITRASAL OBAT BATUK
- NEO EMKANADRYL SIRUP 100 ML MUDITA KARUNA OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 120 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 120 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT KIDS SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NIPE EXPECTORANT KIDS SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
- NORAGES DROPS 20 ML MEPROFARM PEREDA NYERI
- NYSTATIN SUSPENSI 15 ML IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES ANTI JAMUR
- OBAT BATUK 8 DEWA SIRUP 60 ML MEGA ESA FARMA OBAT BATUK
- OBAT BATUK HITAM SIRUP 120 ML ITRASAL OBAT BATUK
- OBAT BATUK HITAM SIRUP 300 ML MULIA FARMA SUCI OBAT BATUK
- OBAT BATUK HITAM SIRUP 100 ML HOLI PHARMA OBAT BATUK
- OBH AFI SIRUP 125 ML AFIFARMA OBAT BATUK
- OBH AFI (RASA LEMON) SIRUP 100 ML AFIFARMA OBAT BATUK
- OBH AFI (RASA MINT) SIRUP 100 ML AFIFARMA OBAT BATUK
- BH BERLICO (RASA JERUK NIPIS) SIRUP 100 ML BERLICO MULIA FARMA OBAT BATUK
- OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA JAHE SIRUP 100 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
- OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 7,5 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
- OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 7,5 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
- OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 100 ML (COMBIPHAR) OBAT BATUK
- OBH IKA SIRUP BOTOL @ 100 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS OBAT BATUK
- OBH IKA SIRUP BOTOL @ 200 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS OBAT BATUK
- OBH MOLEX SIRUP 60 ML MOLEX AYUS OBAT BATUK
- OBH NUTRA SIRUP 100 ML CANDRA NUSANTARA JAYA OBAT BATUK
- OBH RAMA SIRUP 100 ML RAMA EMERALD MULTI SUKSES OBAT BATUK
- OBH SURYA SIRUP 100 ML ITRASAL OBAT BATUK
- ONDANE SIRUP 60 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT MUAL
- EDIALYTE CAIRAN ORAL 500 ML ABBOTT INDONESIA OBAT DIARE
- PEDIALYTE (AROMA BUBBLE GUM) CAIRAN ORAL 500 ML ABBOTT INDONESIA OBAT DIARE
- PRALAX SIRUP 100 ML PRATAPA NIRMALA PENCAHAR
- PROCATEROL HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE SIRUP 60 ML MEPROFARM OBAT ASMA
- PYRANTEL PAMOATE SUSPENSI 60 ML HOLI PHARMA OBAT CACING
- RAMADRYL EXPECTORANT SIRUP 60 ML RAMA EMERALD MULTI SUKSES OBAT BATUK
- RENASISTIN OD DROPS (SERBUK KERING) 15 ML PRATAPA NIRMALA ANTIBIOTIK
- RHINATHIOL SIRUP 100 ML AVENTIS PHARMA OBAT BATUK
- RHINOS NEO DROPS 10 ML + DROPPER DEXA MEDICA OBAT FLU
- ROTARIX SUSPENSI 1,5 ML GLAXO WELLCOME INDONESIA MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
- ROTARIX SUSPENSI 1,5 ML GLAXO WELLCOME INDONESIA MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
- ROTATEQ CAIRAN ORAL, 2 ML ORGANON PHARMA INDONESIA TBK MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
- SALBRON EKSPEKTORAN SIRUP 100 ML DANKOS FARMA OBAT BATUK
- SALBUGEN SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA
- SALBUGEN EKSPEKTORAN SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA DAN BATUK
- SALBUTAMOL SULFATE SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA
- SALDEXTAMIN SIRUP 60 ML ITRASAL ANTI ALERGI
- SALTRIM FORTE SUSPENSI 60 ML ITRASAL ANTIMIKROBA
- SUCRALFATE SUSPENSI 100 ML DEXA MEDICA PENCAHAR
- SUCRALFATE SUSPENSI 100 ML DEXA MEDICA PENCAHAR
- SUPRAMOX DROPS 20 ML MEPROFARM ANTIBIOTIK
- SURVANTA SUSPENSI 8 ML ABBOTT INDONESIA OBAT GANGGUAN PERNAFASAN
- SYNFLORIX SUSPENSI 0,5 ML SMITHKLINE BEECHAMS PNEUMONIA
- VALVLED SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
- VALVED DM SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
- VENTOLIN SIRUP 100 ML GLACO WELLCOME INDONESIA OBAT ASMA
- VENTOLIN EXPECTORANT SIRUP 100 ML GLACO WELLCOME INDONESIA OBAT ASMA DAN BATUK
- VERTIVOM SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
- WINASAL SIRUP 60 ML ITRASAL OBAT BATUK
- ZENICOLD SIRUP 60 ML PABRIK PHARMACY ZENITH OBAT FLU
- ZENTRIS SIRUP 60 ML NOVAPHARIN OBAT ALERGI
- ZINC GO FORTE SIRUP 60 ML AFIFARMA OBAT DIARE
- ZINC SULFATE MONOHYDRATE SIRUP 60 ML BERNOFARM OBAT DIARE
- ZINC SULFATE MONOHYDRATE SIRUP 60 ML AFIFARMA OBAT DIARE
- ZINFION SIRUP 60 ML INFION OBAT DIARE
- Alerfed Sirup Ghuardian Pharmatama OBAT FLU
- AMOXSAN SIRUP ANTIBITIOK (SANBE FARMA)
- AMOXCILIN SIRUP ANTIBIOTIKA (MERSIFARMA TM)
- AZITROMYCIN SIRUP ANTIBITOK (NATURA QUANTUM LABS)
- CAZETIN SIRUP ANTI JAMUR (IFAR PHARMACEUTICALS)
- CEFACEF SIRUP ANTIBIOTIK (CAPROFARMINDO LABS)
- CEFSPAN SIRUP ANTIBIOTIK (KALBE FARMA)
- CETIRZIN SIRUP OBAT ALERGI (NOVAPHARIN)
- DEVOSIX DROP 15 ML DEKONGESTAN (IFAR PHARMACEUTICAL)
- DOMPERIDOM SIRUP OBAT MUAL (AFIFARMA)
- ETAMOX SIRUP ANTIBIOTIK (ERRITA PHARMA)
- INTERZINC SIRUP OBAT DIARE (INTERBAT)
- NYFEX SIRUP OBAT BATUK (PHAROS)
- OMEMOX SIRUP OBAT ANTIBIOTIK (MUTIARA MUKTI FARMA)
- RHINOS NEO DROP SIRUP OBAT HIDUNG TERSUMBAT (DEXA MEDICA)
- VESTEIN SIRUP OBAT BATUK (kALBE)
- YUSIMOX SIRUP ANTIBIOTIK (IFAR PHARMACEUTICALS)
- ZINC SIRUP OBAT DIARE (AFIFARMA)
- ZINCPRO SIRUP OBAT DIARE (HEXPHARM JAYA)
- ZIBRAMAX SIRUP ANTIBIOTIK (GHUARDIAN PHARMATAMA)
- RYENALITE SIRUP CAIRAN REHIDRASI (PRATAPA NIRMALA)
- AMOXSISILIN SIRUP ANTIBIOTIK
- ERITROMISIN SIRUP ANTIBITOTIK
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