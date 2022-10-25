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Kemenkes: 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan, Ini Daftarnya

Kemenkes akhirnya memperbolehkan sebanyak 156 obat sirup diresepkan untuk pasien.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 25 Oktober 2022  |  08:14 WIB
Kemenkes: 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan, Ini Daftarnya
Ilustrasi obat sirup cair
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Bisnis.com, JAKARTA - Kemenkes memutuskan jika tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat meresepkan 156 obat dengan sediaan cair/sirup.

Hal ini tertuang dalam Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. SR.01.05/III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022, tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirup pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)/(Atypical Progressive Acute Kidney Injury).

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril mengatakan obat ini dipastikan tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, Dan/Atau Gliserin/Gliserol, dan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai.

Baca Juga : Menkes: Konsumsi Obat Sirup EG dan DEG Boleh Sepanjang Ambang Batas Aman

“Jenis obat yang boleh digunakan sesuai dengan rekomendasi Badan POM” jelas dr. Syahril dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat meresepkan atau memberikan obat dalam bentuk sediaan cair/sirup berdasarkan pengumuman dari BPOM RI.

Tenaga kesehatan juga dapat meresepkan atau memberikan obat, yang sulit digantikan dengan sediaan lain sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan oleh BPOM RI.

Baca Juga : Ramai Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol, Ini Tanggapan Kalbe Farma (KLBF)

“12 merk obat yang mengandung zat aktif asam valporat, sidenafil, dan kloralhidrat dapat digunakan, tentunya pemanfaatannya harus melalui monitoring terapi oleh tenaga kesehatan” tambah dr. Syahril

Apotek dan toko obat dapat menjual bebas dan/atau bebas terbatas kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat sirup sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Baca Juga : BPOM Umumkan 13 Produk Obat Sirup yang Aman Dikonsumsi, Berikut Daftarnya

“Kementerian kesehatan RI akan mengeluarkan surat pemberitahuan kembali setelah diperoleh hasil pengujian Badan POM RI atas jenis obat obatan sirup lainnya” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM telah merilis daftar 156 obat yang dinyatakan aman dari ED dan DEG berikut ini

  1. AFICITRIN SIRUP 10 ML (AFIFARMA) OBAT CACING
  2. ALERFED SIRUP 60 ML (GUARDIAN PHARMATAMA) OBAT FLU
  3. ALERGON SIRUP DUS, 60 ML (KONIMEX) OBAT ALERGI
  4. AMOXICILLIN TRIHYDRATE DROPS 20 ML (MEPROFARM) ANTIBIOTIKA
  5. AMOXSAN DROPS 15 ML (CAPRIFARMINDO LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
  6. ASTEROL SIRUP DUS 60 ML (MEPROFARM)OBAT ASMA
  7. AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
  8. AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
  9. B-DEX SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
  10. BDM SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
  11. BUFAGAN EXPECTORANT 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
  12. BUFAGAN EXPECTORANT SIRUP 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
  13. CAZETIN DROPS 15 ML (IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES) ANTI JAMUR
  14. CEFADROXIL MONOHYDRATE DROPS (SERBUK KERING) 15 ML (LAPI LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
  15. CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE SIRUP 60 ML (NOVAPHARIN) OBAT ALERGI
  16. CETZIN SIRUP 60 ML (NUFARINDO) OBAT ALERGI
  17. CITOCETIN SUSPENSI 60 ML )CIUBROS FARMA) OBAT FLU
  18. COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 60 (ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK) OBAT BATUK
  19. COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 100 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT BATUK
  20. COLFIN SIRUP 60 ML NUFARINDO OBAT BATUK
  21. COLSANCETINE SUSPENSI 60 ML SANBE FARMA ANTIBIOTIKA
  22. COMBICITRINE SIRUP 10 ML BERLICO MULIA FARMA OBAT CACING
  23. CONSTIPEN SIRUP 120 ML PHARMA HEALTH CARE PENCAHAR
  24. CONSTULOZ SIRUP 120 ML NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES PENCAHAR
  25. COREDRYL EKSPEKTORAN SIRUP 100 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
  26. COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
  27. COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIBIOTIKA
  28. DARYAZINC SIRUP 60 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
  29. DARYAZINC DROPS 15 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
  30. DECATRIM SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIMIKROBA
  31. DEFERIPRONE CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
  32. DIAKIDS SIRUP 60 ML BERNOFARM OBAT DIARE
  33. DOMINO DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
  34. DOMPERIDONE. DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
  35. DURAFER CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
  36. ERLAMYCETIN SUSPENSI 60 ML ERLANGGA EDI LABORATORIES (ERELA) ANTIBIOTIKA
  37. ETAMOXUL SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
  38. EXTROPECT SIRUP 60 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT BATUK
  39. GARKENE SIRUP 120 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT EPILEPSI
  40. GLISEND EXPECTORANT SIRUP 60 ML KONIMEX OBAT BATUK
  41. GRAFAZOL SUSPENSI 60 ML GRAHA FARMA ANTIMIKROBA
  42. GUANISTREP SUSPENSI 60 ML ITRASAL OBAT DIARE
  43. HISLOREX SIRUP DUS 60 ML KONIMEX OBAT ALERGI
  44. INTERZINC SIRUP 60 ML INTERBAT OBAT DIARE
  45. ITRABAT SIRUP 100 ML ITRASAL OBAT BATUK
  46. KOMIX EXPECTORANT JAHE SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  47. KOMIX EXPECTORANT JERUK NIPIS SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  48. KOMIX EXPECTORANT PEPPERMINT SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  49. KOMIX OBH SIRUP ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  50. KOMIX OBH SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  51. KOMIX OBH KID (RASA MADU) SIRUP 5 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  52. KOMIX RASA JAHE SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  53. KOMIX RASA JERUK NIPIS SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  54. KOMIX RASA PEPPERMINT SIRUP 7 ML BINTANG TOEDJOE OBAT BATUK
  55. KONIDIN OBH SIRUP 7 ML KONIMEX OBAT BATUK
  56. LACTULAX SIRUP 60 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
  57. LACTULAX SIRUP 120 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
  58. LACTULAX (RASA COKLAT) SIRUP 200 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
  59. LACTULOSE SIRUP 60 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
  60. LACTULOSE SIRUP 120 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS PENCAHAR
  61. LAPICEF DROPS 15 ML LAPI LABORATORIES ANTIBIOTIKA
  62. LAXALOSAN SIRUP 60 ML SANBE FARMA PENCAHAR
  63. LEVOPRONT SIRUP 120 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
  64. MALTOFER DROPS 30 ML COMBIPHAR OBAT DEFISIENSI ZAT BESI TANPA ANEMIA
  65. MEFAMESIS SIRUP 50 ML INTIJAYA META RATNA PHARMINDO OBAT MUAL
  66. METAGAN EXPECTORANT SIRUP 50 ML INTIJAYA META RATNA PHARMINDO OBAT BATUK
  67. METHADONE HYDROCHLORIDE SIRUP 1000 ML KIMIA FARMA TBK. PEREDA NYERI
  68. METRONIDAZOLE BENZOAT SUSPENSI 100 ML HARSEN ANTIMIKROBA
  69. METRONIDAZOLE BENZOATE SUSPENSI 60 ML GRAHA FARMA ANTIMIKROBA
  70. MUCOBAT SIRUP 60 ML ITRASAL OBAT BATUK
  71. NEO EMKANADRYL SIRUP 100 ML MUDITA KARUNA OBAT BATUK
  72. NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 120 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  73. NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  74. NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  75. NIPE EXPECTORANT ADULT SIRUP 120 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  76. NIPE EXPECTORANT KIDS SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  77. NIPE EXPECTORANT KIDS SIRUP 60 ML MENARINI INDRIA LABORATORIES OBAT BATUK
  78. NORAGES DROPS 20 ML MEPROFARM PEREDA NYERI
  79. NYSTATIN SUSPENSI 15 ML IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES ANTI JAMUR
  80. OBAT BATUK 8 DEWA SIRUP 60 ML MEGA ESA FARMA OBAT BATUK
  81. OBAT BATUK HITAM SIRUP 120 ML ITRASAL OBAT BATUK
  82. OBAT BATUK HITAM SIRUP 300 ML MULIA FARMA SUCI OBAT BATUK
  83. OBAT BATUK HITAM SIRUP 100 ML HOLI PHARMA OBAT BATUK
  84. OBH AFI SIRUP 125 ML AFIFARMA OBAT BATUK
  85. OBH AFI (RASA LEMON) SIRUP 100 ML AFIFARMA OBAT BATUK
  86. OBH AFI (RASA MINT) SIRUP 100 ML AFIFARMA OBAT BATUK
  87. BH BERLICO (RASA JERUK NIPIS) SIRUP 100 ML BERLICO MULIA FARMA OBAT BATUK
  88. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA JAHE SIRUP 100 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
  89. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 7,5 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
  90. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 7,5 ML COMBIPHAR OBAT BATUK
  91. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL SIRUP 100 ML (COMBIPHAR) OBAT BATUK
  92. OBH IKA SIRUP BOTOL @ 100 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS OBAT BATUK
  93. OBH IKA SIRUP BOTOL @ 200 ML IKAPHARMINDO PUTRAMAS OBAT BATUK
  94. OBH MOLEX SIRUP 60 ML MOLEX AYUS OBAT BATUK
  95. OBH NUTRA SIRUP 100 ML CANDRA NUSANTARA JAYA OBAT BATUK
  96. OBH RAMA SIRUP 100 ML RAMA EMERALD MULTI SUKSES OBAT BATUK
  97.  OBH SURYA SIRUP 100 ML ITRASAL OBAT BATUK
  98. ONDANE SIRUP 60 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT MUAL
  99. EDIALYTE CAIRAN ORAL 500 ML ABBOTT INDONESIA OBAT DIARE
  100. PEDIALYTE (AROMA BUBBLE GUM) CAIRAN ORAL 500 ML ABBOTT INDONESIA OBAT DIARE
  101. PRALAX SIRUP 100 ML PRATAPA NIRMALA PENCAHAR
  102. PROCATEROL HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE SIRUP 60 ML MEPROFARM OBAT ASMA
  103. PYRANTEL PAMOATE SUSPENSI 60 ML HOLI PHARMA OBAT CACING
  104. RAMADRYL EXPECTORANT SIRUP 60 ML RAMA EMERALD MULTI SUKSES OBAT BATUK
  105. RENASISTIN OD DROPS (SERBUK KERING) 15 ML PRATAPA NIRMALA ANTIBIOTIK 
  106. RHINATHIOL SIRUP 100 ML AVENTIS PHARMA OBAT BATUK
  107. RHINOS NEO DROPS 10 ML + DROPPER DEXA MEDICA OBAT FLU
  108. ROTARIX SUSPENSI 1,5 ML GLAXO WELLCOME INDONESIA MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
  109. ROTARIX SUSPENSI 1,5 ML GLAXO WELLCOME INDONESIA MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
  110. ROTATEQ CAIRAN ORAL, 2 ML ORGANON PHARMA INDONESIA TBK MENCEGAH INFEKSI ROTAVIRUS
  111. SALBRON EKSPEKTORAN SIRUP 100 ML DANKOS FARMA OBAT BATUK
  112. SALBUGEN SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA
  113. SALBUGEN EKSPEKTORAN SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA DAN BATUK
  114. SALBUTAMOL SULFATE SIRUP 60 ML MULIA FARMA SUCI OBAT ASMA
  115. SALDEXTAMIN SIRUP 60 ML ITRASAL ANTI ALERGI
  116. SALTRIM FORTE SUSPENSI 60 ML ITRASAL ANTIMIKROBA
  117. SUCRALFATE SUSPENSI 100 ML DEXA MEDICA PENCAHAR
  118. SUCRALFATE SUSPENSI 100 ML DEXA MEDICA PENCAHAR
  119. SUPRAMOX DROPS 20 ML MEPROFARM ANTIBIOTIK
  120. SURVANTA SUSPENSI 8 ML ABBOTT INDONESIA OBAT GANGGUAN PERNAFASAN
  121. SYNFLORIX SUSPENSI 0,5 ML SMITHKLINE BEECHAMS PNEUMONIA
  122. VALVLED SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
  123. VALVED DM SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
  124. VENTOLIN SIRUP 100 ML GLACO WELLCOME INDONESIA OBAT ASMA
  125. VENTOLIN EXPECTORANT SIRUP 100 ML GLACO WELLCOME INDONESIA OBAT ASMA DAN BATUK
  126. VERTIVOM SIRUP 60 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
  127. WINASAL SIRUP 60 ML ITRASAL OBAT BATUK
  128. ZENICOLD SIRUP 60 ML PABRIK PHARMACY ZENITH OBAT FLU
  129. ZENTRIS SIRUP 60 ML NOVAPHARIN  OBAT ALERGI
  130. ZINC GO FORTE SIRUP  60 ML AFIFARMA OBAT DIARE
  131. ZINC SULFATE MONOHYDRATE SIRUP 60 ML BERNOFARM OBAT DIARE
  132. ZINC SULFATE MONOHYDRATE SIRUP 60 ML AFIFARMA OBAT DIARE
  133. ZINFION SIRUP 60 ML INFION OBAT DIARE
  134. Alerfed Sirup Ghuardian Pharmatama OBAT FLU
  135. AMOXSAN SIRUP ANTIBITIOK (SANBE FARMA)
  136. AMOXCILIN SIRUP ANTIBIOTIKA (MERSIFARMA TM)
  137. AZITROMYCIN SIRUP ANTIBITOK (NATURA QUANTUM LABS)
  138. CAZETIN SIRUP ANTI JAMUR (IFAR PHARMACEUTICALS)
  139. CEFACEF SIRUP ANTIBIOTIK (CAPROFARMINDO LABS)
  140. CEFSPAN SIRUP ANTIBIOTIK (KALBE FARMA)
  141. CETIRZIN SIRUP OBAT ALERGI (NOVAPHARIN)
  142. DEVOSIX DROP 15 ML DEKONGESTAN (IFAR PHARMACEUTICAL)
  143. DOMPERIDOM SIRUP OBAT MUAL (AFIFARMA)
  144. ETAMOX SIRUP ANTIBIOTIK (ERRITA PHARMA)
  145. INTERZINC SIRUP OBAT DIARE (INTERBAT)
  146. NYFEX SIRUP OBAT BATUK (PHAROS)
  147. OMEMOX SIRUP OBAT ANTIBIOTIK (MUTIARA MUKTI FARMA)
  148. RHINOS NEO DROP SIRUP OBAT HIDUNG TERSUMBAT (DEXA MEDICA)
  149. VESTEIN SIRUP OBAT BATUK (kALBE)
  150. YUSIMOX SIRUP ANTIBIOTIK (IFAR PHARMACEUTICALS)
  151. ZINC SIRUP OBAT DIARE (AFIFARMA)
  152. ZINCPRO SIRUP  OBAT DIARE (HEXPHARM JAYA)
  153. ZIBRAMAX SIRUP ANTIBIOTIK (GHUARDIAN PHARMATAMA)
  154. RYENALITE SIRUP CAIRAN REHIDRASI (PRATAPA NIRMALA)
  155. AMOXSISILIN SIRUP ANTIBIOTIK
  156. ERITROMISIN SIRUP ANTIBITOTIK

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Editor : Mia Chitra Dinisari
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