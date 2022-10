Jadwal Tayang dan Bocoran Cerita House of the Dragon Season 2

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Serial House of the Dragon (HOTD)telah selesai tayang pada pekan lalu. Penggemar pun tak sabar untuk kelanjutan ceritanya di musim kedua.

Penayangan episode terakhir HOTD mendapat penonton terbanyak hingga menjadi trending topik di media sosial.

“Kami sangat senang melihat House of the Dragon mampu menarik minat para penggemar Game of Thrones di seluruh dunia, juga mereka yang baru saja mengenal dunia Westeros untuk pertama kalinya,” kata Casey Bloys, Chairman and CEO, HBO and HBO Max.

Penonton House of the Dragon juga mencapai 9,3 juta angka di Amerika Serikat pada Minggu malam di berbagai platforms, berdasarkan kombinasi data Nielsen dan pihak pertama, meski ada persaingan ketat dengan Sunday Night Football dan pertandingan final Major League Baseball ALCS antara NY Yankees dan Houston Astros.

Hal ini menjadi malam finale terbesar bagi sebuah serial HBO sejak episode finale Game of Thrones pada Mei 2019.

Di luar AS, HOTD telah melampaui Game of Thrones Season 8 di Amerika Latin, Eropa, Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan melalui layanan streaming HBO.

Kapan jadwal tayang House of the Dragon S2?

Mengutip dari Polygon, HOTD S2 kemungkinan ditayangkan pada 2024. Kelanjutan cerita para penunggang naga ini akan mulai syuting pada April 2023 mendatang.

Diprediksi, ini daftar para pemain yang akan muncul lagi di HOTD S2:

Matt Smith sebagai Daemon

Emma D'Arcy sebagai Rhaenyra

Olivia Cooke sebagai Alicent Hightower

Steve Toussaint sebagai Corlys

Velaryon Eve Best sebagai Rhaenys

Tom Glynn-Carney sebagai Aegon II

Ewan Mitchell sebagai Aemond Targaryen

