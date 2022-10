Catat! 8 Urutan Nonton Film Harry Potter dari Awal Sampai Akhir

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Harry Potter merupakan film terkenal yang diadaptasi dari sebuah buku yang ditulis oleh JK Rowling. Film Harry Potter ini terdiri dari beberapa series sehingga dalam menonton film ini, Anda harus menonton berdasarkan urutan yang benar. Berikut urutan nonton film Harry Potter dari yang terlama sampai yang terbaru.

Urutan Film Harry Potter dari Awal Sampai Akhir

1. Harry Potter and The Sorcerer's Stone

Urutan nonton Harry Potter yang pertama yaitu ada Harry Potter and The Sorcerer's Stone yang tayang pada tahun 2001 silam. Film ini menceritakan tentang awal mula petualangan dari Harry Potter. Harry Potter merupakan anak yatim piatu berusia 11 tahun dengan nasib yang malang. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan sihir dan kemudian diundang belajar di Hogwarts.

2. Harry Potter and The Chamber of Secrets

Urutan nonton film Harry Potter selanjutnya yaitu ada Harry Potter and The Chamber of Secrets yang tayang sampai tahun setelahnya yaitu tahun 2002. Setelah berkenalan dengan Harry Potter sebagai aktor utama dan aktor utama lainnya. Film ini menceritakan tentang petualangan Harry Potter yang masuk di tahun kedua.

3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Urutan film dari Harry Potter selanjutnya yaitu ada Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang tayang pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang tahun ketiga Harry Potter. Seorang tahanan yang bernama Sirius Black kabur dari tahanan dan berniat membunuh Harry.

Kritikus memiliki pendapat kontradiktif tentang film Ketika ini karena sebagiannya mengatakan ini merupakan seri terbagus dari film Harry Potter sedangkan sebagian besar lainnya mengatakan bahwa film ini yang paling buruk di antara film Harry Potter lainnya.

4. Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter urutan selanjutnya yaitu ada Harry Potter and the Goblet of Fire yang tayang pada tahun 2005. Banyak orang yang mengatakan bahwa film ini merupakan seri terbaik dari film Harry Potter.

Ada banyak kisah seru yang terdapat di seri ke-4 Harry Potter ini. Harry Potter akhirnya bertemu dengan seorang tokoh secara langsung yang biasanya dijumpai nya di mimpi dan sering merasuki tubuh orang lain. Film ini juga menceritakan ketika Harry Potter tumbuh menjadi remaja dan ada banyak konflik pribadi di dalamnya.

5. Harry Potter and the Order of the Phoenix

Seri yang tayang pada tahun 2007 ini merupakan urutan Harry Potter yang kelima yang harus ditonton. Bisa dikatakan bahwa film ini memiliki kisah terberat dari cerita Harry Potter. Jika penasaran dengan seri kelima dari Harry Potter Anda wajib menonton cari Harry Potter and the Order of the Phoenix.

6. Harry Potter and the Half Blood Prince

Urutan nonton film Harry Potter yang selanjutnya yaitu ada seri Harry Potter And the Half Blood prince yang tayang pada tahun 2009. Film keenam ini menceritakan tentang petualangan yang semakin seru dan membuat penonton mendapatkan pengalaman cerita yang menyenangkan.

7. Harry Potter and the Deathly Hallows part 1

Seri ketujuh dari film Harry Potter yaitu film bertajuk Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 yang tayang pada tahun 2010. Film ini bahkan menduduki peringkat ketiga untuk film dengan pendapatan terbesar di tahun 2010.

8. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

Film ini tayang pada tahun 2011 yang merupakan kelanjutan dari part pertama. Film terakhir ini tentu membuat banyak penggemar Harry Potter merasa emosional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :