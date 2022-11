Michael Learns To Rock Manggung di Jakarta, Ini Waktu dan Harga Tiketnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik tahun 1990an Michael Learns To Rock bakal manggung di Jakarta pada 8 November 2022 mendatang.

Lokasi konser mereka akan digelar di Kasablanka Hall Jakarta Selasa Malam pekan depan.

Konser tersebut, digelar oleh Boart Indonesia yang didukung oleh Warna-Warni.

Sedangkan untuk tiket dijual di Loket.com.

Michael Learns to Rock, sering disingkat MLTR, adalah grup musik sweet pop / soft rock Denmark. Grup musik ini didirikan pada 21 Maret 1988 oleh penyanyi dan pemain kibor Jascha Richter, drummer Kåre Wanscher, gitaris Mikkel Lentz serta pemain bas dan gitar Søren Madsen.

Beberapa lagu mereka yang terkenal adalah That's Why (You Go Away), Take Me to Your Heart, Paint My Love, 25 Minutes, Nothing to Lose, Breaking My Heart, You Took My Heart Away, Sleeping Child, The Actor, dan I'm Gonna Be Around.

Selain di Jakarta, MLTR juga tampil di Yogyakarta, dan Makassar.

Adapun harga tiket yang dijual adalah sebagai berikut

Diamond

Mulai dari Rp 2.100.000

Gold & Silver

Mulai dari Rp 450.000

Gold Presale

Rp 1.000.000 (SOLD OUT)

Silver Presale

Rp 450.000 (SOLD OUT)

Gold Normal

Rp 1.250.000

Silver Normal

Rp 650.000



