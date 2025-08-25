Ragam Manfaat Sea Moss Gel yang Lagi Viral

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan tren konsumsi sea moss gel kembali viral, terutama di kalangan publik figur.

Mereka ramai-ramai mengonsumsi makanan yang diklaim bagus untuk kulit dan pencernaan itu.

Lantas apakah sea moss gel dan manfaatnya?

Dilansir Dari Nose Herbal Sea moss atau Chondrus crispus adalah jenis ganggang laut berduri yang telah lama digunakan di Irlandia dan Jamaika. Berwarna merah dan dikenal juga sebagai Irish moss, tumbuhan laut ini biasanya diolah menjadi gel dan dicampurkan ke dalam makanan atau minuman.

Selain dipercaya menyehatkan, teksturnya yang kental juga sering dimanfaatkan sebagai bahan pengental alami dalam produk seperti es krim dan keju cottage melalui ekstraknya yang dikenal sebagai carrageenan.

Kandungan alaminya kaya antioksidan, yang membantu memperkuat sistem imun dan melindungi tubuh dari infeksi. Tak hanya tren sementara, sea moss kini banyak dibahas dalam dunia kecantikan sebagai superfood yang punya banyak manfaat.

Manfaat sea moss gel tak berhenti di situ. Menurut Journal of Applied Phycology, kandungan serat prebiotik di dalamnya baik untuk kesehatan pencernaan karena mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Selain itu, kandungan yodium membantu menjaga keseimbangan fungsi tiroid dan hormon tubuh. Kombinasi manfaat inilah yang menjadikan sea moss gel bukan hanya bagus untuk kulit, tapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Menurut Healthline, beberapa kandungan sea moss yang dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit adalah sebagai berikut.

1. Sulfur

Sea moss mengandung sulfur alami yang berperan sebagai antimikroba. Kandungan ini membantu melawan bakteri penyebab jerawat dan menjaga keseimbangan mikroorganisme alami di kulit (bioflora). Dengan sifat ini, sulfur dalam sea moss dapat membantu mengurangi peradangan, meredakan jerawat, dan bahkan bermanfaat untuk kondisi kulit seperti rosacea dan seborrhea. Kalau kamu yang punya kulit berminyak dan rentan berjerawat, kandungan sulfur dalam sea moss bisa menjadi solusi alami yang lembut namun efektif.

2. Vitamin A

Vitamin A dikenal luas dalam dunia skincare karena manfaatnya untuk mempercepat regenerasi sel kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan kerutan. Dalam sea moss, vitamin A bekerja untuk mendukung proses peremajaan kulit, membuat tekstur kulit lebih halus, serta menjaga agar kulit tetap elastis dan cerah. Selain itu, vitamin A dalam sea moss gel juga bisa membantu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari atau polusi.

3. Vitamin K

Kandungan vitamin K dalam sea mossmembantu meningkatkan elastisitas kulit dan mempercepat penyembuhan luka atau iritasi ringan. Vitamin ini juga dipercaya dapat mengurangi tampilan lingkaran hitam di bawah mata dan kemerahan akibat pembuluh darah yang terlihat. Jadi, jika kamu sering mengalami kulit kemerahan atau under eye yang terlihat lelah, vitamin K bisa jadi salah satu solusinya.

4. Vitamin C

Meskipun tidak selalu disebut dalam jumlah tinggi, vitamin C yang terdapat dalam sea moss tetap berkontribusi pada kesehatan kulit dengan mendukung produksi kolagen alami. Kolagen adalah protein penting yang menjaga kulit tetap kencang dan kenyal. Vitamin C juga dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas dan mencerahkan kulit secara alami.

5. Magnesium dan Zinc

Kedua mineral ini memiliki peran penting dalam menjaga kulit tetap sehat dan seimbang. Magnesium membantu menenangkan kulit yang teriritasi dan menjaga kelembapan alami kulit, sementara zinc memiliki sifat anti-inflamasi dan membantu proses penyembuhan jerawat serta luka ringan. Kombinasi keduanya membuat sea mosssangat cocok untuk kulit sensitif atau yang mudah meradang.

6. Kalium (Potassium)

Kalium atau potassium berfungsi untuk menjaga kadar air di dalam sel kulit. Kandungan ini membantu kulit tetap terhidrasi, kenyal, dan tidak mudah kering. Kulit yang cukup kalium cenderung lebih segar dan tampak sehat. Buat kamu yang sering mengalami kulit dehidrasi atau kusam, potassium dalam sea moss bisa jadi penyeimbang alami yang membantu menutrisi dari dalam.