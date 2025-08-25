Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Review Film Dracula: A Love Tale, Kisah Drakula dari Sudut Pandang Romansa
Entertainment

'Dracula: A Love Tale', Kisah Romansa Drakula

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Senin, 25 Agustus 2025 - 11:45
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Menonton film drakula, sosok vampir ternama, pasti terbayang soal sosok yang bertaring, dingin, dan menakutkan. Namun, dalam Dracula: A Love Tale, penonton bisa mendapatkan sudut pandang berbeda. 

Dracula: A Love Tale (atau singkatnya Dracula) adalah film gothic Prancis berbahasa Inggris yang bakal segera hadir di layar lebar. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Luc Besson, berdasarkan novel Dracula tahun 1897 karya Bram Stoker. 

Film ini juga Dibintangi Caleb Landry Jones sebagai karakter utama, bersama Christoph Waltz dan Zoë Bleu yang sudah dirilis di bioskop Prancis pada 30 Juli 2025.

Sinopsis Dracula: A Love Tale

Film ini mengisahkan tentang seorang pangeran dari abad ke-15, Vlad II Dracula (Caleb Landry Jones), yang harus meninggalkan istri tercintanya, Elizabeta (Zoe Bleu) untuk pergi memimpin di medan perang. 

Dia berdoa kepada Tuhan melalui seorang pendeta, memohon agar Tuhan melindungi istrinya di kondisi negeri yang tengah berperang. Dia memohon agar bagaimana pun kondisinya, istrinya harus tetap hidup dan dia akan membunuh sebanyak mungkin musuh atas nama Tuhan. 

Namun, setelah memenangkan peperangan, sang pangeran justru mendapati sang permaisuri tengah dikejar musuh di hamparan salju penuh ranjau. 

Baca Juga Film My Daughter Is A Zombie jadi Film Terlaris di Korea Selatan Tahun 2025

Sempat mengejar dan berusaha melawan para musuh yang mengejar istrinya, sang pangeran memanah musuh dan tanpa sengaja justru mengenai sang permaisuri hingga dia mati di tangan sang pangeran. 

Setelah istrinya meninggal, sang pangeran meninggalkan Tuhan sehingga dia dikutuk menjadi seorang vampir hingga tak bisa mendekati kematian dan harus meminum darah makhluk hidup untuk mendapatkan kembali wujud manusianya. Dia berjanji akan kembali kepada Tuhan hingga istrinya hidup kembali. 

Selama empat abad dia terus melakukan pencarian, di Paris, abad ke-19 dia melihat seorang wanita yang begitu mirip dengan mendiang istrinya dan memutuskan untuk mengejarnya, hingga dia bisa menentukan nasibnya sendiri.

Baca Juga Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Review Dracula: A Love Tale

Berbeda dari kisah drakula yang biasanya, begitu gelap, kelam, dan dipenuhi aura jahat dan menyeramkan, Dracula: A Love Tale justru menunjukan sisi drakula yang bucin alias "budak cinta" maksimal. 

Tentang bagaimana sang drakula rela melakukan apapun demi istrinya, dan bagaimana membuat istrinya hidup kembali sementara dia tak bisa mati. Alih-alih jadi film horor gelap, film ini jadi bergenre romansa. 

Dari segi akting, chemistry antara Caleb Landry Jones dan Zoe Bleu begitu kuat, dengan Jones cukup baik menggambarkan sosok drakula yang di satu sisi bengis tapi di sisi lain begitu penuh cinta kasih. 

Namun, film garapan Luc Besson ini terasa berbeda dari kisah drakula lainnya karena memang dia mengembangkan kisahnya sendiri. Dari sisi pengambilan gambar, juga terasa seperti film jadul dengan arahan Besson yang terasa ketinggalan zaman, kurangnya adegan kreatif, grading yang terlalu datar, dan atmosfer yang hambar.

Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Sinopsis Labinak, Film Horor Kanibal yang Hadirkan Cameo Sumanto
Entertainment

Sinopsis Labinak, Film Horor Kanibal yang Hadirkan Cameo Sumanto

6 jam yang lalu
Antisipasi ‘Good Boy’, Film Horor yang Disebut Bakal Lebih Sukses dari Weapons
Entertainment

Antisipasi ‘Good Boy’, Film Horor yang Disebut Bakal Lebih Sukses dari Weapons

3 hari yang lalu
Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs
Premium

Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

6 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium
Entertainment

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium

4 jam yang lalu
Mengenal Tes Fungsi Otak Online, Bantu Masyarakat Deteksi Dini Kondisi Otak dalam Hitungan Menit
Health

Mengenal Tes Fungsi Otak Online, Bantu Masyarakat Deteksi Dini Kondisi Otak dalam Hitungan Menit

4 jam yang lalu
Kriteria dan Karakter Perempuan yang Dicari Pria Dewasa
Relationship

Kriteria dan Karakter Perempuan yang Dicari Pria Dewasa

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bubur Ayam jadi Hidangan Bubur Terbaik Dunia Versi TasteAtlas

2

Daftar Harga Langganan Spotify, Bersiap Naik per September 2025

3

Ragam Manfaat Sea Moss Gel yang Lagi Viral

4

Ilmuwan Temukan Protein yang Percepat Penuaan Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro