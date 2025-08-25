Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Logo Spotify/Spotify
Entertainment

Daftar Harga Langganan Spotify, Bersiap Naik per September 2025

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Senin, 25 Agustus 2025 - 14:33
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Spotify dilaporkan akan menaikkan harga langganan platform streaming musik mereka pada September 2025 mendatang.

Naiknnya harga langganan ini dilakukan seiring dengan investasi fitur baru yang akan dirilis oleh pihak mereka.

Dikutip dari Reuters, layanan musik langganan itu akan berinvestasi dalam fitur baru dan menargetkan 1 miliar pengguna, sebagaimana dilaporkan Financial Times dalam wawancara bersama Co-President dan Chief Business Officer Spotify, Alex Norstrom.

Baca Juga Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna

Ditingkatkannya harga langganan Spotify ini dilakukan di beberapa pasar mulai September untuk meningkatkan margin keuntungan.

Kabarnya, harga langganan Spotify akan naik menjadi 11,99 euro atau sekitar US$14,05 dari sebelumnya 10,99 euro di pasar termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan wilayah Asia-Pasifik.

Meskipun begitu, Spotify belum memberikan tanggapan lebih detail terkait dengan layanan dan fitur baru yang direncanakan akan diberikan kepada pelanggan.

Baca Juga Artis dan Musisi Ramai-ramai Tinggalkan Spotify, Ada Apa?

Berikut daftar harga langganan Spotify Premium yang masih berlaku hingga saat ini.

Daftar Harga Langganan Spotify

Premium Invidivu

Spotify memberikan harga langganan inividu seharga Rp59.000 selama 3 bulan. Setelah itu, harga langganan akan berlaku normal Rp59.000 per bulannya.

Baca Juga Kenaikan Tarif Pelanggan jadi Sandungan Rapor Spotify?

Family

Harga langganan untuk paket Family atau Keluarga seharga Rp94.900 per bulan. Paket ini bisa ditujukan untuk 4 akun sekaligus.

Duo

Spotify Duo memberikan harga langganan Rp79.000 selama dua bulan. Setelah itu langganan akan kembali normal Rp79.000 untuk bulan selanjutnya.

Student

Kemudian ada paket student atau pelajar yang memiliki harga langganan Rp29.000 untuk 2 bulan. Setelahnya, harga akan kembali normal di bulan selanjutnya.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium
Entertainment

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium

4 jam yang lalu
Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna
Sains & Teknologi

Spotify Naikkan Harga Langganan Mulai September 2025, Incar 1 Miliar Pengguna

1 hari yang lalu
Konsumsi Video Podcast di Indonesia Naik Lebih dari 75%
Entertainment

Konsumsi Video Podcast di Indonesia Naik Lebih dari 75%

5 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium
Entertainment

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium

4 jam yang lalu
Mengenal Tes Fungsi Otak Online, Bantu Masyarakat Deteksi Dini Kondisi Otak dalam Hitungan Menit
Health

Mengenal Tes Fungsi Otak Online, Bantu Masyarakat Deteksi Dini Kondisi Otak dalam Hitungan Menit

4 jam yang lalu
Kriteria dan Karakter Perempuan yang Dicari Pria Dewasa
Relationship

Kriteria dan Karakter Perempuan yang Dicari Pria Dewasa

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bubur Ayam jadi Hidangan Bubur Terbaik Dunia Versi TasteAtlas

2

Daftar Harga Langganan Spotify, Bersiap Naik per September 2025

3

Ragam Manfaat Sea Moss Gel yang Lagi Viral

4

Ilmuwan Temukan Protein yang Percepat Penuaan Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro