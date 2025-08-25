Daftar Harga Langganan Spotify, Bersiap Naik per September 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Spotify dilaporkan akan menaikkan harga langganan platform streaming musik mereka pada September 2025 mendatang.

Naiknnya harga langganan ini dilakukan seiring dengan investasi fitur baru yang akan dirilis oleh pihak mereka.

Dikutip dari Reuters, layanan musik langganan itu akan berinvestasi dalam fitur baru dan menargetkan 1 miliar pengguna, sebagaimana dilaporkan Financial Times dalam wawancara bersama Co-President dan Chief Business Officer Spotify, Alex Norstrom.

Ditingkatkannya harga langganan Spotify ini dilakukan di beberapa pasar mulai September untuk meningkatkan margin keuntungan.

Kabarnya, harga langganan Spotify akan naik menjadi 11,99 euro atau sekitar US$14,05 dari sebelumnya 10,99 euro di pasar termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan wilayah Asia-Pasifik.

Meskipun begitu, Spotify belum memberikan tanggapan lebih detail terkait dengan layanan dan fitur baru yang direncanakan akan diberikan kepada pelanggan.

Berikut daftar harga langganan Spotify Premium yang masih berlaku hingga saat ini.

Daftar Harga Langganan Spotify

Premium Invidivu

Spotify memberikan harga langganan inividu seharga Rp59.000 selama 3 bulan. Setelah itu, harga langganan akan berlaku normal Rp59.000 per bulannya.

Family

Harga langganan untuk paket Family atau Keluarga seharga Rp94.900 per bulan. Paket ini bisa ditujukan untuk 4 akun sekaligus.

Duo

Spotify Duo memberikan harga langganan Rp79.000 selama dua bulan. Setelah itu langganan akan kembali normal Rp79.000 untuk bulan selanjutnya.

Student

Kemudian ada paket student atau pelajar yang memiliki harga langganan Rp29.000 untuk 2 bulan. Setelahnya, harga akan kembali normal di bulan selanjutnya.