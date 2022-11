Ingin Jadi yang Terdepan, Inti Solar Pemanas Terus Berinovasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Inti Solar, alat pemanas air tenaga matahari (solar water heater) di bawah naungan PT Inti Sarana Adi Sejahtera meraih Superbrands Award dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 dan 2022 juga menerima Top Brand Award 2022.

Penghargaan lain yang diterima Inti Solar sebelumnya masuk nominasi dalam acara BizX 5 Apri 2022 di Planet Hollywood - Las Vegas, Amerika Serikat (AS) sebagai Best Manufacturer, Best Comeback or Turnaround Business, Best Retailer.

CEO PT Inti Sarana Adi Sejahtera Yoseph Chandra menjelaskan, penghargaan membut inti solar bakal terus berusaha menjadi yang terdepan dan melakukan inovasi.

Inti Solar dikenal sebagai pelopor teknologi tabung vacuum pertama di Indonesia, teknologi Inti Solar juga sudah dikenal baik di Jerman, negara-negara Eropa dan Amerika, memiliki standar teknologi terbaik karena tetap efeketif bekerja dalam segala kondisi cuaca bahkan saat temperatur rendah dan berawan, menyerap energi matahari dengan sempurna dan menahan pembuangan panas (heat lost) hingga 99 persen.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang mempercayakan pilihannya kepada Inti Solar. Penghargaan ini memacu kami untuk terus menjadi yang terdepan dalam inovasi produk superior quality solar water heater dan service excellence, sehingga terus menjadi terdepan,” ucap Yoseph Chandra.

Saat ini Inti Solar memiliki 5 cabang di Indonesia, yaitu Jakarta, Tangerang – Serpong, Bandung, Surabaya, dan Bali yang baru diresmikan 6 Oktober 2022 lalu.

Berbagai keunggulan Inti Solar Water Heater antara lain menggunakan energi bersih gratis dari matahari, maksimal menyerap energi matahari, optimal menyimpan panas 99 persen vacuum, air panas selalu tersedia di segala cuaca, tangki bebas karat, peace of mind, serta memenuhi standar kualitas german dan internasional, dengan garansi seumur hidup.

Produk-produk Inti Solar yang bervariasi sanggup menyediakan berbagai jenis kebutuhan air panas, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan komersial seperti untuk rumah kost, asrama, villa pribadi, penginapan, rumah sakit, restoran hotel, spa dan rumah kecantikan, industri pabrikasi, kolam renang, salon, pengembang perumahan real estate, dan lainnya.

