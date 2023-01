Ilmuwan Temukan Obat Antivirus Covid yang Baru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan dikabarkan telah menemukan obat antiviral baru untuk virus SARS-CoV-2.

Obat antivirus baru itu disebut VV116 yang diuji dalam studi tahun 2022, yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di China, pengobatan dengan pil itu tampaknya memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada pengobatan dengan Paxlovid, obat antivirus yang selama ini digunakan.

Secara khusus, 67% peserta yang menggunakan VV116 dilaporkan mengalami efek samping buruk, ini lebih rendah dibandingkan dengan 77% dari mereka yang menggunakan Paxlovid. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa VV116 sebanding dengan, atau lebih baik daripada, Paxlovid dalam hal penyelesaian gejala yang berkelanjutan.

Pengurangan efek samping terkait interaksi dengan obat lain termasuk untuk insomnia, kejang, dan tekanan darah tinggi, ini diamati pada mereka yang menerima pengobatan VV116 (per NBC News). Karena kurangnya penghambatan enzim metabolisme obat utama atau pengangkut obat utama pada antivirus, interaksi obat-obat mungkin lebih kecil kemungkinannya dengan VV116, jelas penelitian tersebut. Atau, Paxlovid dikaitkan dengan interaksi negatif dengan banyak obat lain, seperti yang ditampilkan dalam tabel yang disediakan oleh Michigan Medicine.

"Kami terus berinvestasi dalam pengembangan klinis VV116 untuk digunakan pada populasi lain, dengan tujuan menyediakan pilihan pengobatan yang lebih baik dan lebih aman untuk pasien COVID-19 di China dan di seluruh dunia dengan terapi baru yang menarik ini," Jianjun Zou, Global Presiden Riset dan Pengembangan di Junshi Biosciences, berbagi dalam siaran pers studi tersebut (per BioSpace).

Antivirus yang sudah ada

Jika berbicara mengenai antivirus untuk COVID-19, Anda mungkin memikirkan Paxlovid. Pil antivirus itu memang telah dipertimbangkan oleh para ahli sebagai kemungkinan tindakan pencegahan terhadap infeksi COVID-19 dan rawat inap untuk pasien berisiko tinggi, menurut Yale Medicine.

Menurut sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine, Paxlovid mengurangi risiko rawat inap dan kematian di antara orang yang tidak divaksinasi sebesar 89%.

Meskipun tingkat kemanjuran Paxlovid telah membuatnya populer, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa itu bukan satu-satunya antivirus yang diselidiki untuk pengobatan COVID-19.

Meskipun peneliti juga telah bereksperimen dengan Lagevrio, tampaknya obat antivirus ini memiliki tingkat kemanjuran yang lebih rendah daripada Paxlovid (per AMA). Saat menerapkan Lagevrio dalam uji klinis, semua penyebab rawat inap atau kematian berkurang sekitar 30% jika dibandingkan dengan kelompok plasebo, menurut Administrasi Kesiapsiagaan & Respons Strategis.

Remdesivir saat ini adalah satu-satunya obat antivirus yang disetujui oleh Food and Drug Administration untuk mengobati COVID-19, menurut National Institutes of Health, sementara Paxlovid, Lagevrio, dan plasma pemulihan COVID-19 titer tinggi telah menerima Otorisasi Penggunaan Darurat (EUAs). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ini mungkin bukan satu-satunya pengobatan efektif yang tersedia, karena antivirus baru telah menjanjikan.

