Kandungan dan Manfaat Daun Bidara untuk Kesehatan dan Kecantikan

Bisnis.com, JAKARTA - Daun bidara merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sejumlah penelitian bahwa sudah membuktikan manfaat daun bidara.

Lalu, apa sajakah khasiat daun bidara? Berdasarkan penjelasan di Halosehat, Good Doctor, Halodoc, dan SehatQ, berikut penjelasan selengkapnya.

Kandungan Daun Bidara

Manfaat daun bidara ditunjang oleh banyaknya kandungan nutrisi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan di Journal of Nutrition and Metabolism, kandungan daun bidara antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B, flavonoid, tanin, saponin, karbohidrat, juju bosid B, jujun genin glikosida, dan flavonoid glikosida.

Dalam 100 gram daun bidara diketahui mengandung 7,6% air, 12% protein kasar, 9% lemak kasar, 16 mg natrium, 16% serat kasar, 163 mg magnesium, 3252 mg kalsium, 1708 mg kalium, dan 0,38% flavonoid.

Kalsium, fosfor, dan zat besi menjadi manfaat daun bidara untuk promil karena dapat mendukung pertumbuhan janin. Tidak hanya itu, kandungan dari daun bidara memberikan beragam manfaat.

Manfaat Daun Bidara Bagi Kesehatan

Daun bidara atau jujuba sering dipakai dalam pengobatan tradisional. Berikut ini 10 manfaat daun bidara bagi kesehatan tubuh.

1. Mengatasi insomnia

Kandungan daun bidara berupa saponin dapat membantu mengatasi anemia. Hal ini terjadi akibat pengaruh saponin yang menenangkan. Manfaat ini diperoleh setelah mengonsumsi teh dari daun bidara.

2. Meningkatkan sistem pencernaan

Manfaat air rebusan daun bidara lainnya yaitu bisa menjaga kesehatan pencernaan. Daun bidara dapat meningkatkan sistem pencernaan. Daun bidara mampu menghilangkan racun dalam saluran pencernaan, mengobati penyakit maag, dan menangkal infeksi.

3. Mengurangi gejala depresi

Manfaat daun bidara untuk kesehatan lainnya dapat mengurangi gejala depresi. Efek dari daun bidara dapat menenangkan dan mendinginkan tubuh sehingga gejala depresi dapat berkurang.

4. Memerangi sel kanker

Manfaat rebusan daun bidara bagi tubuh juga diketahui bisa membunuh sel kanker. Kandungan saponin dalam daun bidara dapat membantu melawan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Daun bidara mengandung senyawa fenolik yang bersifat antitumor dan antikanker.

5. Menurunkan kadar kolesterol

Manfaat daun bidara bagi kesehatan. Daun bidara mengandung serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh.

6. Meredakan demam

Daun bidara bersifat antipiretik sehingga dapat menurunkan suhu tubuh. Maka dari itu, daun bidara digunakan sebagai obat tradisional untuk meredakan berbagai masalah kesehatan.

7. Melindungi tubuh dari penyakit berbahaya

Manfaat daun bidara bagi kesehatan dapat melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Kandungan fenolat dari daun bidara berperan sebagai antioksidan, antijamur, antimikroba, dan mencegah timbulnya tumor sehingga baik untuk kesehatan.

8. Membantu penyembuhan luka

Daun bidara bersifat antibakteri dan anti-inflamasi. Kandungan daun bidara berupa glikosida dapat membantu dalam proses penyembuhan luka, seperti luka lecet, luka gores, dan kondisi lainnya.

9. Mengobati sariawan

Sariawan diakibatkan oleh kurangnya vitamin C. Antioksidan dalam daun bidara dapat mengobati permasalahan di mulut, seperti sariawan dan bibir pecah-pecah.

10. Meningkatkan kesehatan tulang dan gigi

Kandungan kalsium dan mineral yang tinggi dari daun bidara dapat bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Dengan begitu, daun bidara mampu menjaga gigi agar tidak rusak dan menjaga stamina kesehatannya.

Manfaat Daun Bidara Untuk Kecantikan

Selain bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Daun bidara juga punya manfaat untuk kecantikan. Inilah beberapa manfaatnya.

1. Mengatasi kulit kering

Manfaat daun bidara untuk kecantikan dapat mengatasi kulit kering. Manfaat ini dapat diperoleh setelah menggunakan daun bidara sebagai masker. Cara buatnya cukup mudah hanya dengan menghancurkan daun bidara dan mencampurkannya dengan air dan madu.

2. Mengatasi jerawat

Jerawat di wajah cukup mengganggu penampilan. Manfaat daun bidara untuk wajah dapat mengatasi jerawat di wajah. Hal ini sebagai manfaat dari kandungan antioksidan dari daun bidara.

3. Memperlambat tanda-tanda penuaan

Kandungan daun bidara berupa vitamin C dan antioksidan berperan dalam melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel sehingga tanda-tanda penuaan dapat diperlambat.

