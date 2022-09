Beragam Manfaat Daun Bidara, Bisa Jaga Imunitas Tubuh

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bidara atau widara adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering.

Ada beberapa spesies daun bidara, yaitu Bidara Laut (Ziziphus mauritiana), Bidara Cina (Ziziphus zizyphus) dan Bidara Arab (Ziziphus spina-christi). Bidara yang digunakan untuk menangkal gangguan sihir/jin dalam prosesi rukyah dan keperluan lain sebagaimana sunnah nabi adalah Bidara Arab (Ziziphus spina-christi, karena Beliau (Nabi Muhammad SAW) menggunakan bidara ini di daerah Mekah dan Madinah.

Mengutip laman laman Mojokerto, khasiat daun bidara secara ilmiah sudah terbukti banyak mengandung manfaat. Salah satu Manfaat daun bidara adalah untuk obat jerawat, membersihkan kulit dari kotoran, dan menjaga kulit dari kerusakan. Bahkan rendaman daun bidara dapat melidungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV matahari.

Baca Juga : Mirip Seledri, Ini Sederet Manfaat Daun Ketumbar untuk Kesehatan

Menurut Anthony C. Dweck (Consultants on Natural Products to the Cosmetic, Toiletry and Pharmaceutical industry), komposisi kimia dari minyak daun bidara (Zizyphus spina-christi) yang diperoleh dengan menggunakan metode destilasi memiliki komponen utama: geranyl aseton (14,0%), metil hexadecanoate (10,0%), metil octadecanoate (9,9%), farnesyl aseton C (9,9%), hexadecanol (9,7%) dan etil octadecanoate (8,0%).

Buah bidara dari kultivar unggul dapat dimakan dalam keadaan segar, atau diperas menjadi minuman penyegar atau dibuat manisan. Di Asia Tenggara, buah yang belum matang dimakan dengan garam bahkan buahnya juga dapat direbus dan menghasilkan sirup.

Di Indonesia, daun mudanya diolah sebagai sayuran; daun-daunnya dapat pula dijadikan pakan dan dijadikan kapsul untuk membantu dalam proses rukyah (penangkal gangguan jin/sihir). Di Jawa, kulit kayunya bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, sedangkan di Malaysia bubur kulit kayunya dapat dimanfaatkan untuk obat sakit perut.

Baca Juga : 5 Cara Mengonsumsi Daun Kelor untuk Mengatasi Kerusakan Rambut

Berikut beragam manfaat daun bidara untuk kesehatan Anda dikutip dari GSI Lab.

1. Membantu kondisi penyakit berat

Ekstrak bidara yang menjadi jamu atau teh, dapat menjadi salah satu terapi bagi mereka yang memiliki penyakit kelas berat. Di antaranya adalah kolesterol dan gula darah tinggi atau diabetes. Senyawa bidara memiliki kemampuan hipoglikemik yang membantu kita memulihkan kemampuan tubuh dalam menghasilkan insulin dan mengelola gula darah.

Antioksidan dan serat daun bidara bisa membantu menurunkan kolesterol. Hal ini juga sangat baik bagi pencernaan. Sehingga mencegah atau mengobati terjadinya sembelit dan wasir.

2. Melindungi dari efek sinar matahari dan inflamasi

Daun bidara bisa mencegah dampak buruk sinar matahari pada kulit kita. Paparan UV dapat memunculkan melanoma atau kanker kulit yang berbahaya. Nah, daun bidara yang kita giling seperti pasta atau menggunakan produk oles dengan kandungan daun ini, bisa merawat kulit yang terpapar sinar matahari, atau bahkan mengalami luka bakar.

Baca Juga : 5 Cara Mengonsumsi Daun Kelor untuk Mengatasi Kerusakan Rambut

Antimikroba dan antioksidan dalam bidara, bisa membantu memerangi bakteri pada luka serta mempercepat penyembuhan dan menangkal radikal bebas. Seperti yang sudah kita sebut di atas, para tabib India sangat mengandalkan fungsi ini untuk membuat obat topikal.

3. Menjaga imunitas tubuh

Daun bidara memiliki kandungan yang bisa menjaga imunitas tubuh, karena ada saponin, flavonoid dan polifenol, serta aneka vitamin, mineral dan asam amino yang kita butuhkan. Buah bidara sendiri bisa kita konsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Dapat menjadi variasi buah-buahan sehari-hari agar mendapatkan asupan yang beragam dan rasa berbeda.

Meski merupakan buah yang muncul dalam Kitab Suci para muslim, tapi khasiat bidara ini bagus untuk semua kalangan. Bila ingin lebih mudah, kita bisa juga membudidayakan tanamannya, asalkan memenuhi unsur tanah dan iklim yang sesuai dengan tumbuhan bidara ini.

4. Mengendalikan Diabetes

Beberapa jenis daun bidara dapat membantu mengendalikan diabetes. Misalnya, sebuah studi berbasis tikus yang diterbitkan dalam Pharmaceutical Biology pada tahun 2010, menetapkan bahwa Ziziphus mauritiana dapat membantu mengelola diabetes dengan mengatur kadar gula darah.

5. Berpotensi sebagai Obat Antikanker

Sebuah laporan tahun 2015 yang terbit dalam Pharmacognosy Review meneliti potensi aktivitas anti-kanker dari buah bidara. Penulis penelitian menyimpulkan, bahwa senyawa bioaktif yang ada dalam buah (asam triterpen dan polisakarida) memiliki potensi melawan kanker pada berbagai lini sel kanker. Namun, masih diperlukan studi yang lebih banyak untuk menentukan apakah ada potensi yang sama pada manusia.

Selain itu, berikut khasiat lainnya dari Daun Bidara dilansir dari Webmd

Anti aging Kecemasan. Asma. Memar. Kanker. Diabetes. Diare. Kulit kering. Kelelahan. Tekanan darah tinggi. Insomnia. Gatal. Penyakit hati. Rendahnya tingkat sel darah merah pada orang dengan penyakit jangka panjang (anemia penyakit kronis). Kekuatan otot. Gangguan kejang (epilepsi). Merangsang nafsu makan. Sakit maag. Menekankan. Terbakar sinar matahari. Penyembuhan luka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : daun sirsak daun kelor tips sehat