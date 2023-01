Ini 6 Manfaat Susu untuk Kesehatan, Kandungan Nutrisinya Lengkap

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Susu merupakan salah satu minuman bernutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Jenis susu sangat beragam, salah satu yang sering dikonsumsi yaitu susu sapi.

Apa saja kandungan dan manfaat susu sapi? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

Kandungan Susu Sapi

Sudah sejak dahulu susu dikenal sebagai minuman bernutrisi. Berdasarkan keterangan di Data Komposisi Pangan Indonesia, dalam 100 gram susu sapi segar terdapat kandungan nutrisi, antara lain:

Retinol (Vit. A): 39 mcg

Beta-Karoten (Carotenes): 12 mcg

Thiamin (Vit. B1): 0.03 mg

Riboflavin (Vit. B2): 0.18 mg

Niasin (Niacin): 0.2 mg

Vitamin C (Vit. C): 1 mg

Air (Water): 88.3 g

Energi (Energy): 61 Kal

Protein (Protein): 3.2 g

Lemak (Fat): 3.5 g

Karbohidrat (CHO): 4.3 g

Serat (Fibre): 0.0 g

Abu (ASH): 0.7 g

Kalsium (Ca) : 143 mg

Fosfor (P): 60 mg

Besi (Fe): 1.7 mg

Natrium (Na): 36 mg

Kalium (K): 149.0 mg

Tembaga (Cu): 0.02 mg

Seng (Zn): 0.3 mg

Manfaat Susu untuk Kesehatan

Kandungan nutrisi yang lengkap membuat susu memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Adapun manfaat susu sapi yang perlu diketahui, seperti berikut.

1. Menambah massa otot

Salah satu manfaat minum susu untuk orang dewasa yaitu bisa meningkatkan massa otot. Hal tersebut dikarenakan susu mengandung protein cukup tinggi.

Sebuah penelitian di jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise melakukan riset tentang efek susu sapi dengan kandungan lemak rendah pada perempuan yang rajin olahraga.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa susu sapi bisa meningkatkan massa otot. Bahkan perempuan tersebut mengalami efek pengurangan kadar lemak.

2. Meminimalisir risiko kanker

Kandungan asam lemak omega 3 dalam susu sapi murni diketahui bisa menurunkan risiko penyakit kanker. Selain itu, antioksidan dalam susu sapi juga bisa menangkal radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan meminimalisir peluang terkena penyakit kanker.

Dalam Food and Nutrition Research disebutkan bahwa mengkonsumsi susu sapi bisa melindungi tubuh dari risiko kanker prostat, payudara, dan kolorektal.

3. Meningkatkan kepadatan tulang

Salah satu manfaat susu untuk tulang yaitu bisa membantu meningkatkan kepadatan tulang. Manfaat ini ditunjang oleh banyaknya kandungan mineral dalam susu.

Meskipun demikian, konsumsi susu tidak boleh berlebihan. Pasalnya, dalam situs Cleveland Clinic disebutkan bahwa minum susu berlebihan juga bisa meningkatkan risiko keretakan pada tulang.

4. Menurunkan gula dalam darah

Sebuah studi pada Journal of Dairy Science menyebutkan bahwa konsumsi susu setiap pagi bisa memberikan dampak positif pada kadar gula dalam tubuh. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa minum susu pagi hari membuat karbohidrat bisa dicerna dengan lambat dan membuat kadar gula tetap terjaga.

5. Meningkatkan kualitas tidur

Manfaat minum susu sebelum tidur juga diketahui bisa membuat tidur lebih nyenyak. Hal tersebut dikarenakan susu mengandung melatonin dan triptofan. Hormon melatonin bisa dilepaskan otak dan berguna mengatur kebiasaan tidur.

Sedangkan triptofan merupakan asam amino yang bisa berguna untuk melepaskan zat kimia bernama serotonin. Zat ini berguna untuk mengatur mood, membuat tubuh lebih tenang, dan mempengaruhi produksi melatonin.

6. Menunjang kecerdasan otak pada anak

Salah satu manfaat susu untuk anak yaitu bisa menunjang kecerdasan anak. Hal tersebut dikarenakan susu memiliki asam lemak esensial yang baik untuk anak. Selain itu, kandungan mineral dalam susu sapi juga bisa menunjang pertumbuhan anak.

