Daftar Lengkap Pemenang AAFCA Awards 2023, The Woman King Film Terbaik

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Kritikus Film Amerika Afrika (AAFCA) mengungkapkan pemenang Penghargaan AAFCA tahunan ke-14 yang digelar Senin 16 Januari 2023.

The Woman King, Till, Black Panther: Wakanda Forever dan Glass Onion: A Knives Out Mystery masing-masing mencetak dua Penghargaan AAFCA.

Dilansir dari Hollywoodreporter, The Woman King memenangkan film terbaik dan sutradara terbaik untuk Gina Prince-Bythewood, Till memenangkan aktris terbaik untuk Danielle Deadwyler dan Emerging Menghadapi penghargaan untuk Jalyn Hall.

Sementara itu, Wakanda Forever memenangkan aktris pendukung terbaik untuk Angela Bassett dan lagu terbaik untuk lagu Rihanna "Lift Me Up" dan Glass Onion memenangkan penulisan terbaik untuk Rian Johnson dan ansambel terbaik.

Brian Tyree Henry memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk perannya di Causeway dan Jeremy Pope memenangkan aktor terbaik untuk The Inspection, sementara fitur animasi terbaik diberikan kepada Wendell & Wild dan fitur internasional terbaik diberikan kepada Saint Omer.

Pemenang, serta penerima penghargaan khusus, akan diberikan penghargaan pada Penghargaan AAFCA tahunan ke-14 pada tanggal 1 Maret di Beverly Wilshire, Hotel Four Seasons, di Beverly Hills, California.

“AAFCA sangat tersanjung untuk mengakui beberapa film dan pertunjukan paling menawan tahun ini,” kata presiden dan salah satu pendiri AAFCA Gil Robertson. “Kisah-kisah kekuatan, tekad, dan keberanian yang menggugah pikiran ini mengangkat dan menghibur kita. Merupakan suatu kehormatan untuk mengakui karya visioner yang luar biasa baik di depan maupun di belakang kamera pemenang AAFCA Award tahun ini.”

Berikut daftar lengkap pemenang AAFCA 2023

Best Picture: The Woman King

Best Director: Gina Prince-Bythewood (The Woman King)

Best Actor: Jeremy Pope (The Inspection)

Best Actress: Danielle Deadwyler (Till)

Best Supporting Actor: Brian Tyree Henry (Causeway)

Best Supporting Actress: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Emerging Face: Jalyn Hall (Till & Bruiser)

Emerging Filmmaker: Carey Williams (Emergency)

Best Independent Feature: Nanny

Best Animated Feature: Wendell & Wild

Best Documentary: Sidney

Best Ensemble: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Best Writing: Rian Johnson (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Best International Feature: Saint Omer

Best Song: “Lift Me Up” (Black Panther: Wakanda Forever)

Best Live Action Short: We Cry Together

Best Animated Short: New Moon

SPECIAL ACHIEVEMENT HONOREES | 14TH ANNUAL AAFCA AWARDS

Impact Award: Till

The Innovator Award: Composer, Michael Abels (Nope)

Building Change Award, presented by Lowes: Production Designer, Hannah Beachler (Black Panther: Wakanda Forever)

The Beacon Award: Antoine Fuqua and Will Smith (Emancipation)

The Ashley Boone Award: Producer, Nate Moore (Black Panther: Wakanda Forever)

