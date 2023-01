Mural 3 D di Terowongan Kendal, Terinspirasi Serial Film The Last Of Us

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Instalasi mural 3D di Terowongan Kendal dipajang mulai 7 Januari hingga satu bulan kedepan.

Mural ini terinspirasi dari serial "The Last Of Us" hadir yang akan tayang pada 16 Januari 2023 di salah satu jaringan televisi di Amerika.

Film series yang juga dimainkan oleh aktris Christine Hakim ini menjadi salah satu ide kreatif bagi seniman Imural yang menuangkan instalasi Kreatif di ruang publik sepanjang 34 dan 25 meter.

Ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan dan pengembangan industri perfilman sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif. Selain itu juga menjadi salah satu bukti bahwa Jakarta dapat menjadi ruang kota yang bersahabat bagi para pelaku kreatif dan komunitas.

“Kolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta, MRT dan industri internasional ini diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik di awal tahun, memberikan ruang bagi para seniman untuk mengekspresikan karyanya di tengah kota dan menjadi pemantik bagi perkembangan industri ekonomi kreatif Jakarta ke depan,” ujar Direktur Utama JXB Novita Dewi dalam keterangan tertulis.

Apresiasi juga disampaikan oleh para seniman yang tengah diberi ruang untuk menunjukkan talentanya di ruang publik kota. "Terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan JXB yang sudah memberikan kami wadah untuk berekspresi. Kami merasa bangga dapat bergabung dalam kolaborasi ini," ujar Cep Toha, Muralist iMural yang mengerjakan karya seni ini.

Instalasi Kreatif Mural 3D ini berupaya mengakomodasi tren terkini warga Jakarta sebagai kota global dan menjadi bentuk koneksi antara audiens Indonesia dengan industri kreatif global.

Sebelumnya, JXB telah menggelar kegiatan serupa, diantaranya Mural Jakarta Hajatan di Terowongan Kendal dalam rangka memeriahkan HUT DKI Jakarta. Lalu menghadirkan mural di tengah Plaza Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, untuk mengaktivasi kawasan Kota Tua dan memeriahkan tren global yang sedang hadir di Indonesia.

Sedangkan film series The Last of Us adalah serial yang dibuat oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann. Berdasarkan video game 2013 dengan nama yang sama kemudian dikembangkan oleh Naughty Dog, serial ini akan mengikuti Joel (Pedro Pascal), seorang penyelundup yang bertugas mengawal remaja Ellie (Bella Ramsey) melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik.

Ini akan menampilkan Gabriel Luna sebagai adik laki-laki Joel, Tommy, Merle Dandridge sebagai pemimpin perlawanan Marlene, dan Anna Torv sebagai rekan penyelundup Joel, Tess.

The Last of Us disebutkan sebagai produksi televisi terbesar dalam sejarah Kanada, yang difilmkan di Alberta dari Juli 2021 hingga Juni 2022.

