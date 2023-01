Ketika Christine Hakim dan Yayu Unru Buat The Last of Us Trending di Twitter

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Serial buatan HBO berjudul The Last of Us menjadi yang paling ditunggu oleh netizen pada Januari 2023 ini.

Diadaptasi dari game terkenal berjudul sama, serial The Last of Us terus menjadi trending topik di tiap penayangannya.

HBO sendiri menayangkan serial ini dalam 9 episode, yang mana episode baru dirilis setiap Senin.

Tak hanya karena jalan ceritanya, The Last of Us mendadak trending topik di media sosial Twitter karena ikut mencatut Jakarta dan artis Indonesia.

Dalam episode kedua, artis kawakan Christine Hakim dan Yayu Unru terlihat beradu akting dalam serial ini.

Christine Hakim diceritakan sebagai seorang ilmuwan yang diminta untuk menganalisis jamur penyebab zombie.

Sedangkan Yayu Unru berperan sebagai petugas negara yang menjemput Christine Hakim untuk pergi ke sebuah laboratorium.

Akting kedua aktor ini pun sampai dipuji oleh Youtuber Amerika Serikat di Twitter. "Christine Hakim adalah tweet ini," tulis akun @DomTheBombYT.

"#TheLastOfUs kembali membuktikan penampilannya yang baik dengan adegan pembukan dua kali berturut yang membuat kita berada di tepi jurang dengan dialog yang membunuh dan akting terbaik. Bravo!" tulis seorang penikmat film asal Amerika Serikat bernama Hector Navar.

Dalam serial ini, Jakarta pun digambarkan telah terinfeksi jamur Cordyceps yang menyebar di sebuah pabrik.

Christine Hakim yang berperan sebagai Dr. Ratna kemudian meminta petugas bernama Agus Hidayat (Yayu Unru) untuk melakukan pengeboman massal.

The Last of Us menceritakan tentang kehancuran dunia setelah merebaknya infeksi jamur Cordyceps atau kerap disebut dengan Cordyceps Brain Infection (CBI).

Jamur ini menjadikan mereka yang terinfeksi berperilaku lebih agresif, bermutasi, sampai akhirnya kepalanya tidak lagi menyerupai manusia.

