Aksi Duta di Konser Sheila on 7 yang Bikin Ngakak

Bisnis.com, JAKARTA – Sheila On 7 telah sukses menggelar konser tunggalnya bertajuk “Tunggu Aku di Jakarta” yang berlangsung pada Sabtu malam (28/1/2023). Konser ini menjadi momen haru bagi para personil dan penonton yang hadir di Jiexpo Kemayoran.

Puluhan ribu penonton hadir dengan antusias, mereka ingin menyaksikan secara langsung band kesukaannya manggung. Luar biasa, penjualan tiket konser Sheila on 7 'Tunggu Aku di Jakarta' ini dilaporkan berhasil menembus sekitar 22.000 tiket dan ludes hanya dalam waktu 30 menit ketika periode penjualan tiket dibuka pada awal November 2022 lalu.

Pada hari pelaksanaannya, grup band Cokelat menjadi pembuka konser 'Tunggu Aku di Jakarta' yang dimulai pada pukul 17.00 WIB. Kemudian giliran sang pemilik acara, Sheila on 7 yang mulai tampil pada pukul 20.00 WIB. Lagu pertama yang dilantunkan adalah Pejantan Tangguh, kemudian disambung dengan lagu Jadikan Aku Pacarmu.

Sheila on 7 pada saat ini menyisakan tiga personil yang terdiri dari Akhdiyat Duta Modjo (vokalis), Eross Candra (gitaris), dan Adam Muhammad Subarkah (bassis). Atas nama Sheila on 7, di awal konser Duta sempat menyapa para penonton dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada fans yang sudah bersedia hadir pada konser tersebut.

"Selamat malam Jakarta, apa kabar semua? Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menunggu kami di Jakarta,” ucap Duta.

Penuh haru, dengan mata yang berkaca-kaca Duta juga menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur karena memiliki penggemar yang sangat setia. Dia sangat bahagia mengetahui betapa banyaknya penggemar yang sudah menemani perjalanan Sheila on 7 dari waktu ke waktu.

"Sheila on 7 sekarang sama sekali sudah nggak muda lagi. Sekali lagi, terima kasih kalian sudah dengan senang hati mau nunggu Sheila on 7 di Jakarta," sebut vokalis Sheila on 7 itu.

Tak hanya menjadi momen yang mengharukan, konser ini juga membuat para penonton terhibur. Bagaimana tidak, para personil Sheila on 7 ini juga beberapa kali mengeluarkan candaan lucu yang dikenal masyarakat dengan jokes bapak-bapak.

"Ada yang bawa tulisan, apa itu, harta tahta dan pak Duta," sebut Eross.

"Kamu usia berapa ya, cantik banget loh. Mau saya puji tapi kok kaya seumuran anak saya," timpal Duta.

Beberapa fans Sheila on 7 juga tidak ingin momen lucu ini terlewatkan begitu saja. Akhirnya banyak diantara mereka yang mengabadikan guyonan idolanya itu dan diunggah di sosial media. Salah satunya adalah unggahan video milik @sangatbagus di TikTok.

"Sudah sangat terlihat aura bapak-bapaknya," tulis @sangatbagus.

Pada video tersebut dia menampilkan beberapa cuplikan Duta Sheila on 7 yang mengeluarkan kata-kata pelesetan lucu dari lagu yang akan dia bawakan. Misalnya, sewaktu akan menyanyikan 'Film Favorit' dia mengatakan bahwa ketiganya akan membawakan lagu tentang kolam renang, yaitu film kaporit. Mendengar kekonyolan itu, penonton langsung tertawa dan bersorak.

Kemudian ketika memasuki lagu Seberapa Pantas, Duta juga sempat memparodikan sebuah video yang sempat viral di TikTok.

"Seberapa pepep...., Aduh maaf, keingat sama yang viral di medsos itu loh. Ulangi ya, maaf maaf, sebutnya.

Lagi-lagi penonton dibuat terpingkal-pingkal setelah mendapati kekonyolan idolanya di atas panggung. Banyak juga para penonton yang memberikan tepuk tangan untuk menimpali guyonan Duta. Tak hanya mengeluarkan kata pelesetan lucu itu, vokalis ini juga kerap memasang gaya dan ekspresi wajah yang membuat penontonnya tertawa.

Konser yang berlangsung selama dua jam itu diisi dengan 22 lagu yang dibawakan. Konser ini kemudian diakhiri dengan lagu penutup yang manis, mereka melantunkan lagu 'Sebuah Kisah Klasik' yang selama ini populer menjadi lagu perpisahan. Lagu ini dibawakan ketiga yang seolah membawa pesan bahwa grup band ini tidak ingin cepat berpisah dari momen tersebut.

Adapun beberapa lagu yang dimainkan dalam konser ini adalah Seberapa Pantas, Kita, Pria Kesepian, Pejantan Tangguh, Saat Lanjut Usia, Percaya Padaku, Sahabat, Pemuja Rahasia, Betapa, Jadikan Aku Pacarmu, dan lainnya.

Tak hanya itu, di sosial media, para penggemar Sheila on 7 juga menyampaikan harapannya. Kompak, mereka berharap idolanya itu akan terus menyelenggarakan konser di berbagai kota di Indonesia.

