Episode 3 The Last of Us Trending tapi Dihujat Netizen Indonesia, Kenapa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - The Last of Us masih menjadi serial televisi yang banyak diminati oleh netizen di berbagai penjuru dunia.

Di Indonesia sendiri, setiap penayangan episode The Last of Us menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Namun bukan karena faktor Indonesia di dalam serial tersebut, netizen justru menyoroti masalah penggambaran LGBT+.

Baca Juga : Serial The Last of Us Resmi Lanjut ke Season 2

Episode ketiga The Last of Us yang dirilis pada Senin, 30 Januari 2023, menceritakan pasangan LGBT bernama Bill dan Frank yang berhasil mempertahankan sebuah kota dari ancaman zombie.

Mereka hidup berdua dalam kota tersebut hingga akhir hayatnya. Keduanya pun meninggalkan barang-barang penting kepaa Joel dan Ellie yang berniat pergi menghadap FEDRA.

The Last of Us Episode 3 ini langsung menjadi perbincangan di media sosial dan mendapat banyak komentar dari netizen.

Baca Juga : Lebih Pilih Hal Ini, Christine Hakim Sempat Tolak Main di The Last of Us

Beberapa netizen luar negeri memberikan komentar positif mengenai episode tiga The Last of Us yang disebut sebagai episode paling bagus dalam sejarah HBO.

"The Last of Us episode 3 mungkin akan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah serial tv yang pernah dibuat," tulis akun @Mark_Medina.

"The Last of Us memutuskan untuk memberi kita episode paling romantis dalam sejarah penulisan skrip," tulis akun lain.

Meskipun mendapat sanjungan dari penonton luar negeri, namun banyak warganet Indonesia menunjukkan kontranya terhadap pesan LGBT yang disematkan dalam serial tersebut.

"Episode 3 gue skip," tulis seorang netizen.

"Anggap aja kagak ada episode 3," tulis yang lain.

"Secara subjektif, episode 1-2 lebih enak ditonton ketimbang episode 3," komentar yang lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :