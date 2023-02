Link Nonton The Last of Us Episode 6, Joel dan Tommy Akan Bertemu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Film serial The Last of Us merilis episode keenam pada hari ini di platform TV digital HBO GO.

The Last of Us adalah film serial yang diadaptasi dari game yang dikembangkan oleh Naughty Dog.

Episode perdana The Last of Us telah dirilis pada 15 Januari 2023. Total ada sembilan episode yang akan ditayangkan pada season 1 ini.

Episode keenam The Last of Us telah dirilis pada Minggu (19/2/2023) waktu AS atau Senin (20/2/2023) waktu Indonesia.

The Last of Us Episode 6 akan melanjutkan episode sebelumnya ketika Joel dan Ellie selamat dari tragedi Kansas City, Missouri.

Pada episode terbaru ini Joel akan bertemu kembali dengan adiknya yakni Tommy.

Namun, kali ini Joel dan Tommy berbeda pendapat tentang apa yang harus mereka lakukan.

Tommy tak setuju bahwa mereka harus membunuh orang agar tetap hidup. Namun bagi Joel hanya itu satu-satunya cara untuk selamat dari virus mematikan.

Tokoh Maria yang tak lain adalah istri Tommy akan muncul pada episode ini. Rutina Wesley menjadi pemeran tokoh tersebut.

Joel dan Tommy tak menemukan titik temu tentang perdebatan mereka. Hal yang mengejutkan pun terjadi di pertengahan film.

Kedua kakak beradik itu kemudian pisah jalan. Joel membawa Ellie ke tempat yang dinilai lebih aman.

Sementara Tommy akan berada di Wyoming menjalani hidup tenang bersama istrinya, Maria.

Berikut link nonton Last of Us Episode 6

The Last of Us HBO Film