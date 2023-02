Serial The Last of Us Resmi Lanjut ke Season 2

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Serial buatan HBO, The Last of Us, secara resmi akan diperpanjang hingga musim kedua.

"Saya merasa rendah hati, terhormat, dan terus terang saja, begitu banyak orang yang menyaksikan dan merasa terhubung dengan kisah perjalanan Joel dan Ellie yang kami ceritakan kembali. Kolaborasi dengan Craig Mazin, para pemain dan kru kami yang luar biasa, serta HBO telah melampaui ekspektasi tinggi saya. Sekarang kami sangat senang atas kesempatan untuk memproduksi musim kedua! Mewakili semua orang di Naughty Dog & PlayStation, terima kasih," ujar Neil Druckmann, Produser Eksekutif The Last of Us, dalam keterangan resminya.

Serial tv buah kerjasama antara Craig Mazin dan Neil Druckmann ini terus menjadi perbincangan di media sosial di setiap penayangannya.

The Last of Us ditayangkan di HBO setiap Senin. Adapun total episode untuk musim pertamanya yakni berjumlah 9.

Episode ketiga The Last of Us kembali menjadi perbincangan netizen setelah dirilis pada Senin, 30 Januari 2023 lalu. Episode ini menceritakan pasangan LGBT bernama Bill dan Frank yang berhasil mempertahankan sebuah kota dari ancaman zombie.

Mereka hidup berdua dalam kota tersebut hingga akhir hayatnya. Keduanya pun meninggalkan barang-barang penting kepaa Joel dan Ellie yang berniat pergi menghadap FEDRA.

The Last of Us Episode 3 ini langsung menjadi perbincangan di media sosial dan mendapat banyak komentar dari netizen.

Meskipun mendapat sanjungan dari penonton luar negeri, namun banyak warganet Indonesia menunjukkan kontranya terhadap pesan LGBT yang disematkan dalam serial tersebut.

The Last of Us mengambil suasana dua puluh tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel, sosok petarung tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang penuh tekanan.

Pekerjaan yang awalnya dianggap sederhana kemudian menjadi perjalanan yang brutal dan mengharukan, karena keduanya harus melintasi kawasan A.S. dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Pada musim pertama serial ini dibintangi oleh antara lain Pedro Pascal sebagai Joel, Bella Ramsey sebagai Ellie, Gabriel Luna sebagai Tommy, Anna Torv sebagai Tess, Nico Parker sebagai Sarah, Murray Bartlett sebagai Frank, Nick Offerman sebagai Bill, Storm Reid sebagai Riley, Merle Dandridge sebagai Marlene, Jeffrey Pierce sebagai Perry, Lamar Johnson sebagai Henry, Keivonn Woodard sebagai Sam, Graham Greene sebagai Marlon, Elaine Miles sebagai Florence, serta Ashley Johnson dan Troy Baker.

Episode baru serial ini tayang perdana setiap hari Senin di HBO dan HBO GO, dan hingga berakhir pada finale di tanggal 13 Maret.

