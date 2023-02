Cara Meningkatkan Jumlah Hemoglobin di Darah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Anda bisa meningkatkan jumlah hemoglobin (hb) melalui pola pola makan dan suplemen, tetapi sebaiknya tetaplah berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi beberapa makanan saat sedang sakit.

Dilansir dari Healthline, Jumat (11/2/2023), makanan tinggi zat besi dan folat sangat baik untuk menambah kandungan hemoglobin (hb) di dalam dalam. Di sisi lain, protein yang disebut transferin mengikat zat besi dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Ini membantu tubuh Anda membuat sel darah merah, menjadi mengandung hemoglobin.

Simak makanan yang mengandung zat besi tinggi meliputi:

1. daging hati dan jeroan

2. kerang

3. daging sapi

4. Brokoli

5. kubis

6. bayam

7. kacang hijau

8. kubis

9. kacang dan lentil

10. tahu

11. kentang panggang

12. sereal yang diperkaya dan roti yang diperkaya



Sementara itu, folat adalah vitamin B yang digunakan oleh tubuh Anda untuk memproduksi heme, heme adalah bagian dari sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Tanpa folat yang cukup, sel darah merah Anda tidak bisa matang. Hal ini dapat menyebabkan anemia defisiensi folat dan kadar hemoglobin yang rendah.



Anda dapat menambahkan folat ke dalam diet Anda dengan makan lebih banyak:

daging sapi bayam kacang polong bermata hitam alpukat selada beras kacang merah kacang kacangan



Konsumsi suplemen zat besi

Jika Anda perlu berencana meningkatkan kadar hemoglobin, Anda mungkin perlu mengonsumsi suplemen zat besi oral. Namun, terlalu banyak zat besi dapat menyebabkan kondisi yang disebut hemochromatosis. Ini dapat menyebabkan penyakit hati seperti sirosis, dan efek samping lainnya, seperti sembelit, mual, dan muntah.

Konsultasilah dengan dokter Anda untuk mengetahui dosis yang aman, dan hindari mengonsumsi lebih dari 25 miligram (mg) sekaligus. Kantor Suplemen Makanan National Institutes of Health merekomendasikan agar pria mendapatkan hingga 8 mg zat besi per hari, sedangkan wanita harus mendapatkan hingga 18 mg per hari. Jika Anda sedang hamil, Anda harus menargetkan hingga 27 mg sehari.

Anda juga harus mulai memperhatikan perbedaan kadar zat besi Anda setelah sekitar satu minggu hingga satu bulan, tergantung pada kondisi mendasar Anda yang menyebabkan hemoglobin rendah.

Suplemen zat besi harus selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika anak Anda membutuhkan suplemen zat besi, pastikan Anda memilih yang aman untuk anak.

Anak-anak memiliki volume darah yang lebih rendah, yang membuat mereka jauh lebih rentan terhadap keracunan zat besi. Jika anak Anda secara tidak sengaja mengonsumsi suplemen zat besi, segera hubungi dokter.

