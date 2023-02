Mahaka X Tawarkan Solusi Finansial untuk Konten Kreator dan Agensi Kreatif Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mahaka X (Mahaka Media) tengah menggodok percepatan ekosistem media modern lewat pemberian bantuan finansial untuk para agensi kreatif dan konten kreator Tanah Air.

Hal ini juga menjadi langkah Mahaka X untuk mengakselerasi pertumbuhan dan kinerja keuangan yang unggul bagi perusahaan dan pemegang saham.

CEO Mahaka X Farash Farich mengatakan persaingan di industri kreatif dirasa sudah tidak relevan lagi dan financial solution bisa menjadi nilai tambah dalam suatu perusahaan kreatif.

"Di dunia kreator dan agency tantangan mereka adalah modal awal. Biasanya mereka kan produksi dulu baru deliver, sementara pembayarannya kadang butuh waktu lagi, jadi kami bantu dengan biaya produksi," ungkapnya pada Bisnis, Kamis (23/2/2023)

Namun, dia menegaskan pendekatan financial solution ini berbeda dengan perbankan.

"Kami bukan memberikan pinjaman seperti perbankan ya. Misal ada produksi film, maka bidang yang berhubungan dengan iklan atau kreatif yang bisa kita bantu, itu jadi working capital bagi mereka," katanya.

Kemudian terkait Intelectual Property, Mahaka X turut mendorong industri kreatif, untuk bisa mendaftarkan ke HKI.

Menurutnya, peranan HKI sangat penting yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis industri kreatif agar terus berkembang.

Sejauh ini, Farash menyebut Mahaka X telah menggandeng Taulany TV untuk kembangkan konten di industri kreatif.

Selain itu, dia pun tengah menjajaki produksi konten digital untuk bisa menghadirkan pengalaman langsung.

"Konten horor paling laris. Kami ingin coba gandeng konten kreator untuk bisa juga menghadirkan pengalaman itu di mall, sehingga masyarakat bisa coba," katanya.

Lebih lanjut, Farash menilai minat masyarakat untuk mengkonsumsi konten digital terus meningkat. Ini dapat mendorong potensi menjanjikan bagi konten kreator yang bisa bergerak di berbagai industri untuk mendorong bisnis agar tetap eksis.

Dia juga meyakini konten, media, dan teknologi menjadi kunci untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem digital kreatif nasional.

”Kolaborasi ini menjadi langkah awal yang baik untuk melanjutkan visi perusahaan meningkatkan kualitas konten kreator termasuk para female creators dalam melahirkan konten kreatif yang berkualitas, kompetitif serta menjawab kebutuhan pasar,” tambahnya

Mahaka X sendiri adalah hasil transformasi dari Mahaka Media yang mencerminkan perusahaan berbasis teknologi berdasarkan empat pilar utama yaitu content and publishing, marketing services, creators and community, serta conversational and commerce.

Dengan empat pilar model bisnis ini, Mahaka X menjadi perusahan media yang independen serta adaptif terharap tren audiens kedepannya.

