Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda para pemburu diskon atau promo makanan, menyambut HUT ke 80 RI tahun 2025 ini, ada banjir promo makanan dan diskon spesial hingga 80%.

Promo makanan ini bisa Anda dapatkan dalam jangka waktu tertentu terutama pada 17 Agustus 2025 sebagai hari kemerdekaan RI.

Ada juga syarat yang harus Anda penuhi jika ingin mendapatkan promo spesial tersebut.

Dilansir dari katalog promo, berikut deretan promo makanan dan diskon spesial kemerdekaan RI ke 80 tahun

1. AW Restaurant

Promo A&W Merdeka Deals hadir buat temenin kamu rayain Hari Kemerdekaan dengan cara paling manis . Selama periode 15–18 Agustus 2025, cukup beli 1 Sundae di store A&W manapun, kamu langsung dapetin 1 Sundae GRATIS! Promo A&W Merdeka Deals berlaku di semua outlet termasuk bandara — cocok buat bikin hari kamu makin chill habis ikutan lomba 17-an.

Tanpa minimal transaksi, tanpa batas maksimal pembelian, tinggal datang dan nikmatin Promo A&W Merdeka Deals selagi stok masih ada. Kalau takeaway, bakal kena sedikit biaya tambahan ya. Yuk serbu sebelum kehabisan!

Syarat dan ketentuan

Periode promo 15 – 18 Agustus 2025

Berlaku di seluruh store A&W termasuk Bandara

Tidak ada minimal transaksi dan maksimal pembelian

Promo berlaku selama persediaan masih ada

Takeaway dikenakan biaya tambahan

2. Raa Cha

Promo Raa Cha Beli 1 Gratis 1 siap nemenin kamu ngerayain 17-an sambil makan puas tanpa bikin dompet nangis Selama periode 15–17 Agustus 2025, kamu bisa dapetin Paket Raa Cha 1 GRATIS setiap beli Tom Yum Sensation di Raa Cha Suki & BBQ – Lippo Mall Nusantara lantai 3.

Promo Raa Cha Beli 1 Gratis 1 ini pas buat kamu yang lagi craving pedas, doyan kuah segar, atau pengen BBQ-an all out bareng bestie. Jangan mikir lama, karena Promo Raa Cha Beli 1 Gratis 1 cuma khusus di outlet ini dan periodenya pendek banget!

Syarat dan ketentuan

Berlaku untuk pembelian menu Tom Yum Sensation

Gratis Paket Raa Cha 1 untuk setiap pembelian Tom Yum Sensation

Periode promo 15–17 Agustus 2025

Hanya berlaku di Raa Cha Suki & BBQ – Lippo Mall Nusantara lantai 3

S&K tambahan berlaku sesuai kebijakan store

4. Gokana Ramen

Nikmatin Chicken Sumo Ramen lengkap dengan minum cuma 17 RIBU aja . Promo ini berlaku 16–17 Agustus 2025, pas banget buat kamu yang mau makan enak sambil ngerayain Kemerdekaan . Bayarnya gampang pakai ShopeePay di aplikasi, dan promo ini khusus untuk transaksi offline. Tapi ingat, kuotanya cuma 1000 per hari, jadi mending buru-buru ke Gokana terdekat sebelum kehabisan .

Syarat dan Ketentuan

Periode promo: 16–17 Agustus 2025.

Berlaku untuk metode pembayaran melalui ShopeePay pada aplikasi ShopeePay.

Berlaku 1x per pengguna per periode.

Promo Ramen Deals hanya berlaku untuk transaksi offline.

Kuota terbatas, hanya 1000/hari.

Harga sudah termasuk pajak.

Terdapat tambahan Rp 10,- untuk kode unik promo saat pembayaran.

5. Sushi Tei

Promo Sushi Tei Indonesia Shopping Festival hadir buat rayain vibes kemerdekaan ke-80 sambil makan enak! Selama periode Indonesia Shopping Festival 2025, kamu bisa dapetin FREE Salmon Kama Karaage cuma dengan transaksi dine-in minimal Rp250.000 (sebelum pajak & layanan). Promo Sushi Tei Indonesia Shopping Festival ini berlaku mulai hari ini sampai 24 Agustus 2025, khusus di outlet-outlet pilihan Sushi Tei favorit kamu seperti Gandaria City, Pondok Indah Mall, Lippo Mall Kemang, hingga AEON Sentul City. Jangan sampai kehabisan kesempatan emas nikmatin Promo Sushi Tei Indonesia Shopping Festival bareng keluarga atau bestie kamu sebelum periodenya berakhir!

Syarat dan ketentuan

Minimum transaksi Rp 250.000 (sebelum pajak & layanan)

Hanya berlaku untuk dine-in

Tidak berlaku kelipatan & split bill

Tidak dapat digabung dengan promo lain/Sushi Tei Group Loyalty Program/Promo Bank

6. Krispy Kreme

Promo Krispy Kreme Spesial Kemerdekaan hadir buat nemenin momen merdeka kamu biar makin sweet dan penuh semangat! Khusus periode 16–17 Agustus 2025, kamu bisa dapetin Kopi Susu cuma 17 ribu aja setiap beli 1 lusin donat apa pun di Krispy Kreme! Mulai dari Classic, Basic, Mix sampai Premium – semua bisa ikut Promo Krispy Kreme Spesial Kemerdekaan ini. Berlaku buat delivery maupun dine in di store pilihan seperti Grand Indonesia, Kota Kasablanka, Lippo Mall Puri, AEON Sentul, sampai Flavor Bliss. Kesempatan ini terbatas, jadi jangan mikir lama. Yuk rayain Promo Krispy Kreme Spesial Kemerdekaan dengan bawa pulang donat favorit plus Kopi Susu super hemat!

Syarat dan ketentuan

Untuk pembelian 1 lusin apa saja (Classic/Basic/Mix/Premium)

Periode 16–17 Agustus 2025

⁠Berlaku delivery dan di store tertentu (Krispy Kreme AEON Jakarta Garden City, AEON Mall, AEON Sentul, Bellagio Kuningan, Bidakara, Bintaro Exchange, Flavor Bliss, Grand Indonesia, Harapan Indah Boulevard, Harmoni Exchange, Kemang Raya, Kota Kasablanka, Lippo Plaza Keboen Raya, Lotte Shopping Avenue, Mall Kelapa Gading 3, Margo City, Mid Plaza, Pondok Indah Mall 2, Sunter Mall, Supermall Karawaci, Thamrin, THB, Transmall Cibubur, Lippo Mall Nusantara, Lippo Mall Puri)

7. Yoshinoya

Yoshinoya ngasih kejutan seru lewat Promo Yoshinoya Cashback 45% yang cuma berlaku 1 hari aja – 17 Agustus 2025!

Kamu cukup belanja minimal Rp110.000 untuk dapetin Voucher Cashback 45% senilai Rp50.000. Yes, cashback-nya bisa dipakai buat pembelian berikutnya. Gak cuma itu, promo ini juga berlaku kelipatan! Jadi makin banyak belanja, makin banyak juga vouchernya

Mau dine-in santai bareng keluarga? Atau takeaway buat dibawa pulang? Dua-duanya bisa! Pokoknya momen 17-an kali ini makin seru kalau rayainnya bareng beef bowl favorit dari Yoshinoya!

Syarat dan Ketentuan Promo

Promo hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2025.

Berlaku untuk transaksi minimal Rp110.000 dalam 1 struk.

Pengguna akan mendapatkan voucher cashback Rp50.000 (setara 45%) untuk pembelian berikutnya.

Voucher berlaku H+1 (18 Agustus) sampai 31 Agustus 2025.

Berlaku untuk transaksi Dine In dan Takeaway.

Promo berlaku kelipatan (contoh: belanja Rp220.000 dapat 2 voucher, dst).

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Promo tidak berlaku di outlet Dufan & Bandara.

8. Richeese Factory

Promo Richeese Factory Combo Merdeka balik lagi buat bikin perut kenyang & hati senang di momen kemerdekaan! Khusus tanggal 16–18 Agustus 2025, kamu bisa nikmatin paket lengkap berisi 2 Fire Chicken + 2 Nasi + 2 side dish dari harga Rp108.000 jadi cuma Rp80.000 aja! Bahkan bisa tambah minuman cuma Rp5.000 (maks 2 cup) per pembelian 1 pax Promo Richeese Factory Combo Merdeka. Promo ini berlaku di seluruh outlet Richeese Factory dan bisa dibeli lewat dine in, takeaway, drive thru, aplikasi, website, sampai ojol, jadi tinggal pilih cara paling praktis buat kamu.

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku tanggal 16–18 Agustus 2025

Promo berlaku di seluruh restoran Richeese Factory

Berlaku untuk pembelian dine in, takeaway, drive thru, RF Apps, website & ojol

Promo dapat digabungkan dengan promo lainnya

Harga add-on drink Rp5.000 maksimal 2 cup per pax

Selama persediaan masih ada

9. Pizza Marzano

Promo Pizza Marzano Merdeka Deals hadir buat kamu yang mau rayain Hari Kemerdekaan sambil makan pizza klasik favorit Mulai tanggal 15–17 Agustus 2025, kamu bisa nikmatin Classic Pizza hanya Rp80.000++ di seluruh outlet Pizza Marzano Indonesia. Promo Pizza Marzano Merdeka Deals ini berlaku buat transaksi dine in/akan di tempat, dan maksimal 2 pizza harga spesial per transaksi. Cocok banget buat ajak keluarga atau sahabat buat makan rame-rame sambil merayakan semangat merah putih dengan cara yang lebih lezat!

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku 15–17 Agustus 2025

Harga spesial Rp80.000++ berlaku untuk Classic Pizza

Maksimal 2 pizza per transaksi

Berlaku untuk dine in/akan di tempat

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

Berlaku di semua outlet Pizza Marzano Indonesia

10.Chadol Gujeolpan!

Selama periode 15–18 Agustus 2025, nikmati Beef Bulgogi Gimbap dari harga normal Rp58.000 jadi cuma Rp12.000 aja—hemat 80%!

Promo ini berlaku untuk dine-in dengan minimal transaksi Rp250.000 (sebelum pajak dan servis), maksimal 1 porsi harga promo per transaksi, dan tidak dapat digabung dengan promo lain termasuk voucher TikTok. Jangan lupa follow dan tag Instagram @chadol_gujeolpan.id biar promonya sah.

Momen pas buat ajak teman atau keluarga makan bareng, apalagi kalau mau merayakan kemerdekaan sambil menikmati gimbap beef bulgogi yang juicy dan gurih.

Syarat dan Ketentuan

Minimal transaksi Rp250.000 sebelum pajak dan servis

Berlaku setiap hari selama periode promo

Maksimal 1 porsi per transaksi, tidak berlaku kelipatan

Berlaku untuk dine-in only

Tidak dapat digabung dengan promo lain termasuk voucher TikTok

Wajib follow dan tag Instagram @chadol_gujeolpan.id