Pacu Jalur di google doodle spesial hut RI/google doodle
Entertainment

Google Doodle Tampilkan Tradisi Pacu Jalur di HUT Ke-80 RI

Newswire
Newswire
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 13:15
Bisnis.com, JAKARTA - Google menampilkan desain spesial Doodle yang menampilkan tradisi Pacu Jalur di Riau pada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI, Minggu.

Menurut informasi di situs Google, desain Google Doodle spesial pada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dibuat oleh seniman asal Bandung Wastana Haikal.

Ilustrasi Pacu Jalur Google Doodle yang penuh warna menampilkan gambar empat orang berpakaian adat sedang mendayung perahu serta seorang bocah penari dengan pakaian khas berdiri di haluan perahu.

Baca Juga HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Dilansir dari antara, saat mengklik gambar Google Doodle tersebut, pengguna diarahkan ke halaman pencarian Google Search dengan kata kunci "Hari Kemerdekaan Republik Indonesia" beserta berbagai sajian informasi dan video tentang Hari Kemerdekaan Indonesia.

Perlombaan mendayung perahu kayu yang disebut Pacu Jalur di wilayah Riau menjadi sorotan publik pada Juni 2025, menyusul video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang anak dengan julukan "Boat Kid Aura Farming" menari di haluan perahu untuk mengatur kecepatan dan ritme timnya.

Lomba Pacu Jalur merupakan pesta rakyat yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau.

Baca Juga Gibran Siap Hadiri Puncak Festival Pacu Jalur 2025 di Kuansing

Tradisi ini ada sejak abad ke-17, semasa perahu kayu panjang yang disebut jalur menjadi sarana transportasi utama bagi penduduk desa-desa di sepanjang Sungai Kuantan, mulai dari Hulu Kuantan sampai Cerenti.

Pada masa lalu, jalur menjadi sarana transportasi massal yang bisa mengangkut 40 sampai 60 orang. Warga juga memanfaatkannya untuk mengangkut hasil pertanian.

Seiring waktu, jalur dihias dengan ukiran-ukiran artistik berbentuk kepala ular, buaya, atau harimau di bagian badan maupun pada selembayung (ujung jalur). Tali dan selendang juga dijadikan sebagai hiasan pada jalur.

Baca Juga Momen Teddy, Giring, Prasetyo Hadi, dan Sugiono Nyanyi hingga Joget Pacu Jalur di Solo

Selain badan dan ujung perahu, gulang-gulang (tiang tengah) dan lambai-lambai (tempat berdirinya juru mudi) sering dihias pula.

Pada masa berikutnya, muncul gagasan untuk mengadakan lomba mendayung jalur menyusuri Sungai Kuantan.

Awalnya, perlombaan ini digelar di kampung-kampung di sepanjang sungai sebagai bagian dari perayaan hari-hari besar Islam.

Namun, selanjutnya Pacu Jalur diadakan untuk memeriahkan acara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus.

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
