Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) didampingi istri Selvi Ananda (kanan), anaknya Jan Ethes (ketiga kiri) dan La Lembah Manah (kedua kanan) dengan mengenakan pakaian adat Gayo tiba saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra
Fashion

Selvi Ananda Pakai Baju Adat Palembang saat HUT ke-80 RI, Mewah dan Anggun!

Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 13:19
Bisnis.com, JAKARTA— Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda mengenakan pakaian adat Palembang saat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Selvi mengenakan busana adat Palembang berwarna merah marun yang dipadukan dengan kain songket khas Palembang berwarna emas. Dia juga mengenakan selendang songket emas yang disampirkan di bahu, serta pending (ikat pinggang emas).

Sebagai pelengkap, Selvi juga mengenakan mahkota khas Palembang Aesan Gede.

Baca Juga Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan putranya Jan Ethes Srinarendra tampil dengan pakaian adat Gayo, Aceh, berwarna dominan hitam.

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Rangkaian acara dimulai dengan kirab pengantaran bendera Merah Putih dan naskah Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana pada pukul 08.00 WIB.

Baca Juga Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Selain upacara kenegaraan, rangkaian perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan, mulai dari pesta rakyat, karnaval merdeka, hingga pertunjukan drone dan kembang api.

Pesta rakyat akan berlangsung sejak pagi hari di kawasan Monas hingga sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Masyarakat dapat menikmati suasana pasar malam, festival kuliner, serta beragam panggung hiburan mulai pukul 08.00 WIB.

Pada malam harinya, karnaval kemerdekaan akan digelar dengan rute dari Monas menuju kawasan Semanggi, mulai pukul 19.30 WIB.

Baca Juga HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Kemudian, langit Jakarta akan semakin meriah dengan pertunjukan drone show, dan pesta kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 WIB hingga selesai. Tak hanya itu, panggung musik pesta rakyat juga menghadirkan sejumlah musisi ternama, mulai dari Ayu Ting Ting hingga Putri Ariani.

