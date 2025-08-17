Promo Kopi dan Minuman Kekinian Spesial HUT Ke-80 RI

Bisnis.com, JAKARTA - Selain makanan, minuman seperti kopi dan minuman kekinian lainnya juga obral diskon dan promo spesial kemerdekaan RI.

Mulai dari kopi Fore, hingga Dum Dum menawarkan diskon spesial.

Dilansir dari katalog promosi, berikut deretan promo kopi dan minuman spesial kemerdekaan RI ke 80

1. Tong Tji

Promo TONG TJI Tea House Pesta Merdeka Tebus Minuman cuma Rp8.000 aja*

Promo TONG TJI Tea House Pesta Merdeka Tebus Minuman cuma Rp8.000 aja*

Lagi cari cara biar 17an kamu makin seru tapi tetep hemat? Nih, Promo Tong Tji Point Pesta Merdeka jawabannya! Buat kamu yang suka ngopi-ngopi cantik atau ngemil, sekarang bisa tebus minuman cuma Rp8.000 aja — mantep banget gak sih?

Tiap kamu beli minuman atau snack apapun di Tong Tji Point, kamu langsung bisa tebus murah minuman Gulas Tea yang manisnya nempel di hati, atau Blackcurrant Tea yang nyegerin banget buat booster semangat harian. Tinggal pilih, bayar 8 ribu, dan nikmatin chillnya bareng temen, bestie, atau gebetan!

Promo cuma berlaku dari 16–18 Agustus 2025, jadi jangan sampai kelewatan!

Syarat dan Ketentuan Promo

Berlaku untuk pembelian produk minuman atau snack apapun.

Tidak ada minimum transaksi.

Promo berlaku kelipatan dalam 1 transaksi.

Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Berlaku hanya pada tanggal 16–18 Agustus 2025.

Berlaku di semua outlet Tong Tji Point selama promo berlangsung

2. Fore

Promo Fore Coffee Merdeka beli kopi cuma Rp17.000 untuk Kopi Dari Tani, Bumi Latte, dan Americano, berlaku 17–18 Agustus 2025 di seluruh store.

Rayakan kemerdekaan RI ke-80 sambil menikmati aroma dan cita rasa kopi terbaik dari tanah air bareng Fore Coffee. Selama dua hari saja, tepatnya tanggal 17 dan 18 Agustus 2025, kamu bisa nikmati Kopi Dari Tani, Bumi Latte, atau Americano cuma Rp17.000 per cup.

Promo ini berlaku untuk pembelian langsung di store Fore Coffee, baik dine-in maupun take away. Cocok banget buat ngopi bareng teman atau keluarga sambil merayakan semangat kemerdekaan. Ingat, periode promo ini cuma sebentar, jadi jangan sampai ketinggalan.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku hanya pada 17–18 Agustus 2025

Harga Rp17.000/cup untuk varian Kopi Dari Tani, Bumi Latte, dan Americano

Berlaku untuk pembelian langsung di store Fore Coffee (dine-in atau take away)

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain

3. Xiyue

Promo Xiyue Float Merdeka hadirkan varian float serba Rp17 ribu periode 15–17 Agustus 2025 dine in & take away di seluruh outlet Xiyue.

Promo Xiyue Float Merdeka siap nyegerin momen kemerdekaan kamu bareng minuman float yang cute & creamy banget Selama periode 15–17 Agustus 2025, Xiyue bagi-bagi kesegaran serba Rp17 RIBU buat semua varian float favorit seperti Xiyue Strawberry Milk Float, Xiyue Matcha Strawberry/Mango Float, Xiyue Mango/Strawberry Float, sampai Signature Choco Float with Toppings. Promo Xiyue Float Merdeka 17K ini berlaku dine-in & take away di seluruh outlet Xiyue, jadi tinggal mampir ke gerai terdekat dan nikmatin manisnya kemerdekaan versi kamu Jangan sampai kelewatan ya, karena hematnya serius bikin merdeka!

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku mulai 15–17 Agustus 2025

Berlaku untuk pembelian dine in/take away

Berlaku kelipatan

Harga dapat berbeda di beberapa daerah

Promo berlaku di seluruh outlet Xiyue

Selama persediaan masih ada

4. Capitano Gelato

Promo Capitano Gelato Flash Sale Kemerdekaan! Gelato 1 cup Rp17.000 khusus 17 Agustus 2025 pukul 16.00–16.30 di Supermal Karawaci!

Promo Capitano Gelato Flash Sale Kemerdekaan siap bikin perayaan 17-an kamu makin seger & fun! Khusus tanggal 17 Agustus 2025, jam 16.00–16.30 aja (yes, cuma 30 menit!), Capitano Gelato Supermal Karawaci bagi-bagi voucher 17 ribuan supaya kamu bisa nikmatin 1 cup gelato cuma Rp17.000. Promo Capitano Gelato Flash Sale Kemerdekaan ini berlaku eksklusif di outlet Capitano Gelato, Supermal Karawaci, jadi pastikan kamu standby, karena promo hanya berlaku on the spot & super terbatas. Yuk rayakan vibes kemerdekaan sambil meleleh bareng gelato creamy favorit!

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku khusus tanggal 17 Agustus 2025

Waktu promo terbatas 16.00–16.30 (30 menit)

Berlaku hanya di Capitano Gelato, Supermal Karawaci

Voucher 17 ribu dapat digunakan untuk pembelian 1 cup gelato seharga Rp17.000

Selama persediaan voucher masih ada

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

4. Dumdum

Promo Dum Dum Thai Drinks Special Merdeka Original Thai Tea Cuma 17K, berlaku mulai 15 hingga 24 Agustus 2025.

Merdeka itu… bisa minum Thai Tea favorit tanpa bikin dompet merdeka juga Spesial buat kamu pecinta minuman segar, ada Promo DUM DUM Original Thai Tea 17K yang sayang banget buat dilewatin!

Selama periode 15–24 Agustus 2025, kamu bisa nikmatin Original Thai Tea ukuran Small hanya Rp17.000! Tapi bukan itu aja — kamu cukup beli 1 minuman Regular ukuran normal dari salah satu varian ini:

Thai Green Tea

Milo Coffee

Lychee Yakult Tea

Langsung dapet Thai Tea cuma 17K, mantap kan?! Bisa buat temen nongkrong, ngantor, atau sekadar nyegerin hari kamu di tengah panasnya Agustus.

Promo ini pas banget buat rayain vibes kemerdekaan sambil nyeruput minuman favoritmu. Satu kata: worth it!

Syarat dan Ketentuan Promo

Promo berlaku mulai 15 hingga 24 Agustus 2025.

Pembelian 1 Regular Thai Green Tea, Milo Coffee, atau Lychee Yakult Tea berhak mendapatkan Original Thai Tea (Small) seharga Rp17.000.

Promo hanya berlaku untuk pembelian di outlet DUM DUM tertentu, sesuai kebijakan masing-masing lokasi.

Berlaku untuk dine-in dan takeaway (tidak berlaku untuk pemesanan via aplikasi atau delivery service pihak ketiga, kecuali dinyatakan sebaliknya).

Harga belum termasuk pajak.

Promo berlaku selama persediaan masih ada.

Tidak dapat digabung dengan promo atau diskon lainnya.

5. Re.Juve

Promo Re.juve Merdeka diskon 45% untuk pembelian 4 botol all variant cold-pressed juice. Berlaku 17–18 Agustus 2025

Rayakan 80 tahun kemerdekaan dengan gaya hidup sehat bareng Re.juve! Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus 2025, nikmati diskon 45% untuk setiap pembelian 4 botol cold-pressed juice all variant.

Promo ini berlaku di seluruh toko Re.juve. Waktunya segarkan tubuh dan pikiran dengan minuman sehat 100% cold-pressed juice berkualitas, pas untuk menemani semangat kemerdekaanmu.

Syarat dan Ketentuan

Diskon 45% berlaku untuk pembelian 4 botol all variant.

Periode berlaku pada 17–18 Agustus 2025.

Berlaku untuk semua varian cold-pressed juice.

6. Cincau Station

Promo Cincau Station Free Honey Lime buat member yang berulang ulang tahun di 17 Agustus! Periode reedem 17 – 31 Agustus 2025.

Ayoo rayain kemerdekaan sekaligus ulang tahun kamu dengan kesegaran spesial dari Cincau Station! Buat kamu yang ulang tahun di tanggal 17 Agustus, ada treat spesial nih: GRATIS 1 Honey Lime segar yang bikin mood langsung naik . Segarnya paduan manis dan asam dari Honey Lime ini pas banget buat nemenin momen spesial kamu.

Periode redeem: 17 – 31 Agustus 2025

Tunjukkan ID Card untuk klaim

1 voucher berlaku untuk 1x pemakaian

Jangan sampai kelewatan, karena promo ini cuma buat member yang ulang tahun pas tanggal 17 Agustus aja! Kesegaran minuman Cincau Station bikin hari spesial kamu makin memorable. Yuk, langsung datang dan claim Honey Lime gratis kamu, biar momen ulang tahun + kemerdekaan makin seru!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku khusus member Cincau Station yang ulang tahun pada tanggal 17 Agustus.

Periode redeem voucher dimulai dari tanggal 17 hingga 31 Agustus 2025.

Untuk klaim, member wajib menunjukkan ID Card saat melakukan redeem.

Voucher hanya berlaku untuk 1x pemakaian per member.

Promo tidak dapat digabung dengan promo lain atau penawaran tambahan.

Cincau Station berhak mengubah syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

7. Feel Matcha

Promo Feel Matcha Kemerdekaan hadirkan Matcha Macchiato cuma Rp17.800 untuk pembelian ke-2 pada tanggal 15–17 Agustus 2025.

Promo Feel Matcha Kemerdekaan siap nemenin kamu rayain Hari Kemerdekaan sambil ngeMatcha cantik bareng Mincha Selama tanggal 15–17 Agustus 2025, kamu bisa dapetin Matcha Macchiato cuma Rp17.800 khusus untuk pembelian ke-2 di semua outlet Feel Matcha. Promo Feel Matcha Kemerdekaan ini berlaku buat dine-in maupun takeaway, jadi tinggal mampir aja ke outlet terdekat dan langsung nikmatin matcha creamy yang segarnya bikin merdeka jiwa raga Jangan lupa follow Instagram @feelmatcha ya biar promonya sah ~

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku pada 15–17 Agustus 2025

Berlaku 1x transaksi

Wajib follow Instagram @feelmatcha

Berlaku untuk pembelian dine-in atau takeaway

Promo tersedia di seluruh outlet Feel Matcha

Tidak berlaku untuk menu bundling/promo lainnya

Harga belum termasuk pajak

8. Starbucks

Promo Starbucks Merdeka 3 minuman Tall hanya Rp80.000 berlaku 15–18 Agustus 2025 di seluruh store dan delivery channel.

Promo ini berlaku untuk pembelian 3 cup atau kelipatannya, jadi pas banget buat sharing bareng teman atau mengisi energi di akhir pekan. Berlaku di semua gerai Starbucks Indonesia, termasuk lewat delivery channel, selama periode promo.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku 15–18 Agustus 2025

Harga Rp80.000 untuk 3 minuman ukuran Tall

Eligible untuk pembelian 3 cup atau kelipatannya

Berlaku di seluruh store Starbucks Indonesia, termasuk delivery channel

Penukaran dengan kupon LINE

Syarat dan ketentuan lain berlaku

9. KOI

Promo KOI Thé Spesial HUT RI 80 paket 3 cup Golden Bubble Milk Tea atau Ovaltine ukuran medium seharga Rp80.000, berlaku 11–24 Agustus 2025 untuk dine-in, takeaway, dan delivery.

Rayakan kemerdekaan ke-80 dengan manisnya minuman favorit dari KOI Thé! Promo KOI Thé Spesial HUT RI 80 ini kasih kamu pilihan bundle spesial berisi 3 cup Golden Bubble Milk Tea atau 3 cup Ovaltine ukuran medium hanya Rp80.000. Berlaku di semua store KOI Thé untuk semua layanan — dine-in, takeaway, dan delivery.

Periode promo: 11–24 Agustus 2025

Combo 1 → Rp80.000: 3 Golden Bubble Milk Tea (M)

Combo 2 → Rp80.000: 3 Ovaltine (M)

Berlaku di seluruh KOI Thé Indonesia

Pas banget buat dinikmati bareng teman atau keluarga di momen kemerdekaan ini.

Syarat & Ketentuan

Promo berlaku 11–24 Agustus 2025.

Berlaku di seluruh store KOI Thé Indonesia.

Berlaku untuk dine-in, takeaway, dan delivery.

Harga promo untuk ukuran medium sesuai varian yang dipilih.

KOI Thé berhak mengubah ketentuan promo tanpa pemberitahuan sebelumnya.

10. Häagen-Dazs

Promo Häagen-Dazs Merdeka Dāyz diskon 60% pembelian 6 produk termasuk 1 pint, ekstra diskon 10% untuk pemegang kartu BNI Emerald, berlaku 15–18 Agustus 2025.

Rayakan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan promo manis dari Häagen-Dazs. Selama 15–18 Agustus 2025, nikmati diskon 60% untuk pembelian minimal 6 produk — Pint, Handpacked, Minicup, atau Stickbar — dengan syarat minimal ada 1 pint di setiap pembelian.

Buat pemegang kartu Debit BNI Emerald & BNI Private, ada tambahan diskon 10% yang bikin belanja makin hemat. Harga spesial berlaku di seluruh Café, Dipshop, dan Kiosk Häagen-Dazs di Indonesia, hanya untuk takeaway.

Harga spesial per wilayah:

Jawa

• Pint/Handpacked: Rp110.800 (BNI Emerald Rp99.720)

• Stickbar: Rp36.000 (BNI Emerald Rp32.400)

• Minicup: Rp30.000 (BNI Emerald Rp27.000)

Medan & Bali

• Pint/Handpacked: Rp135.200 (BNI Emerald Rp121.680)

• Stickbar: Rp46.800 (BNI Emerald Rp42.120)

• Minicup: Rp39.600 (BNI Emerald Rp35.640)

Makassar

• Pint/Handpacked: Rp148.400 (BNI Emerald Rp133.560)

• Stickbar: Rp49.200 (BNI Emerald Rp44.280)

• Minicup: Rp42.400 (BNI Emerald Rp38.160)

Harga sudah termasuk pajak, belum termasuk dry ice dan kemasan (Foil bag + Dry Ice Rp20–25 ribu, Box + Dry Ice Rp30–35 ribu). Promo tidak berlaku untuk ice cream cake dan tidak bisa digabungkan dengan promo lain.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku 15–18 Agustus 2025

Diskon 60% untuk pembelian minimal 6 produk, wajib termasuk 1 pint

Berlaku untuk Pint/Handpacked, Minicup, dan Stickbar

Tambahan diskon 10% khusus pemegang Kartu Debit BNI Emerald & BNI Private

Berlaku di seluruh Café, Dipshop, dan Kiosk Häagen-Dazs di Indonesia

Berlaku hanya untuk takeaway, tidak berlaku untuk ice cream cake

Harga termasuk pajak, belum termasuk dry ice dan kemasan tambahan

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain