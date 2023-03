Gaya Jokowi dan Ganjar Pranowo Nonton Konser Band Rock Deep Purple

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menonton konser band rock asal Deep Purple, di Edutorium UMS, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/3).

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tampil dengan busana kasual, mereka mengenakan kaus lengan panjang, celana panjang dan sepatu sneakers. Presiden menonton sejak penampilan band pembuka sampai Deep Purple tampil.

Presiden Jokowi malam itu tidak memberikan pernyataan kepada wartawan tentang konser Deep Purple, namun, dia menyapa para awak media dan penonton yang sengaja menunggu di depan pintu keluar.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi," teriak penonton konser Deep Purple memanggil Presiden Jokowi dikutip dari Antara.

Deep Purple tampil di Solo sebagai salah satu lokasi tur dunia "Deep Purple World Tour 2023", mereka malam itu membius penonton antara lain melalui lagu "Highway Star", "Picture of Home", dan "No Need To Shout".

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey dan Simon Mcbride juga membawakan lagu "Uncommon Man", yang mereka dedikasikan untuk Jon Lord, pemain keyboard mereka yang meninggal pada 2012.

Setelah sempat berpamitan kepada penonton, Deep Purple muncul lagi di panggung dan memainkan dua lagu terakhir, "Hush" dan "Black Night".

Selain Presiden Jokowi dan keluarga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menonton konser Deep Purple bersama istri dan anaknya.

Di konser itu, Ganjar dan keluarga kompak memakai kaos hitam bertuliskan Deep Purple.

Dia juga melengkapi penampilannya dengan memakai celana jeans biru dan sepatu sneaker.

