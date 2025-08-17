Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

Bisnis.com, JAKARTA -

1. XXI

Bioskop XXI memberikan promo spesial untuk para pengunjung sepanjang Agustus 2025. Promo yang diberikan yakni buy 1 get 1 tiket bioskop untuk film tertentu. Deretan film yang masuk dalam promo buy 1 get 1 yakni Tinggal Meninggal, Panggilan Dari Kubur, Panggil Aku Ayah, Sihir Pelakor, dan Pamali Tumbal.

2. Tix.id

Promo Kemerdekaan TIX ID! Tiket Panggilan Dari Kubur cuma Rp17.845! Berlaku 14–18 Agustus 2025 di semua bioskop reguler. Kuota terbatas!

Buat yang doyan horor dan mau nonton super hemat di bulan Agustus, ini waktunya!

Spesial Promo Kemerdekaan TIX ID, kamu bisa dapetin tiket nonton Panggilan Dari Kubur cuma Rp17.845 aja per tiket. Berlaku 14–18 Agustus 2025, promo ini tersedia di semua bioskop reguler yang menayangkan film Panggilan Dari Kubur melalui aplikasi TIX ID.

Promo mulai berlaku mulai 14 – 18 Agustus 2025.

Kuota promo TERBATAS. Setelah kuota terpenuhi, promo akan secara otomatis dihentikan oleh sistem.

Promo berlaku untuk semua pengguna TIX ID.

Promo hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pengguna TIX ID selama periode promo.

Promo diskon hanya berlaku untuk maksimal 1 (satu) tiket dan tidak berlaku kelipatan. Jika membeli 2 (dua) tiket atau lebih, maka diskon tetap berlaku untuk 1 (satu tiket) dan tiket lainnya akan dikenakan harga normal. Lihat tabel simulasi promo di bawah untuk perhitungan promo.

Hanya berlaku untuk film Panggilan dari Kubur, termasuk jika ada jadwal presale.

Berlaku untuk semua lokasi bioskop di seluruh Indonesia yang terdapat di aplikasi TIX ID yang menayangkan film Panggilan dari Kubur .

Hanya Berlaku untuk studio Reguler (2D/3D). Tidak berlaku untuk studio The Premiere, Gold Class dan tipe studio premium lainnya.

Khusus untuk pembelian tiket di Cinema XXI, dapat menggunakan semua metode pembayaran yang ada di aplikasi TIX ID (saldo DANA, Gopay, Shopeepay, OVO, QRIS, dan Kartu Debit/Kredit berlogo Visa atau Mastercard).

Khusus untuk pembelian tiket di CGV dan Cinepolis, pembayaran dapat menggunakan saldo DANA, Gopay, Shopeepay, OVO, dan QRIS.

Pastikan kamu sudah menggunakan aplikasi TIX ID dengan versi terbaru untuk mendapatkan promo.

Apabila terjadi pembatalan atas transaksi yang sukses dan atau telah mendapatkan kode booking, baik pembatalan yang disebabkan oleh pihak bioskop ataupun TIX ID, maka pengguna tidak bisa mendapatkan promo yang sama kembali selama periode promo berlangsung.

Promo TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN dengan voucher atau promo lainnya.

TIX ID berhak mengubah syarat dan ketentuan promo sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna.

TIX ID berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabilan diduga terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengguna yang dapat merugikan pihak TIX ID.

Syarat dan ketentuan promo ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan TIX ID.

3. Cinepolis

Promo Cinépolis Merdeka Popcorn Jumbo dan Soft Drink Diskon 11%

Promo Cinépolis Merdeka popcorn jumbo dan soft drink diskon 11% berlaku 15–22 Agustus 2025 untuk pembelian cashless offline.

Rayakan momen spesial Agustusan di Cinépolis! Selama periode 15–22 Agustus 2025, kamu bisa nikmati paket 1 popcorn jumbo dan 1 soft drink dengan diskon 11% khusus pembelian secara cashless di loket offline.

Cocok banget buat nemenin nonton film favorit bareng teman atau keluarga, karena camilan dan minuman jadi lebih hemat. Tinggal pilih jadwal nonton, beli paketnya di kasir dengan metode cashless, dan siap duduk manis sambil nyemil popcorn.

Jangan tunggu lama, karena promo ini cuma berlaku selama seminggu penuh di semua lokasi Cinépolis yang berpartisipasi.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku 15–22 Agustus 2025

Diskon 11% untuk paket 1 popcorn jumbo + 1 soft drink

Hanya untuk pembelian cashless offline di loket

Berlaku di seluruh lokasi Cinépolis yang berpartisipasi

Syarat dan ketentuan lain mengikuti kebijakan Cinépolis

Promo Cinepolis Combo Merdeka hanya 80K dapat Bakso Goreng Siram/Signature Chicken Skin + Soft Drink Jumbo. Periode 15–22 Agustus 2025.

Promo Cinepolis Combo Merdeka wajib diburu pecinta jajanan bioskop karena hadir dengan paket hemat meriah Kamu bisa nikmatin Bakso Goreng Siram atau Signature Chicken Skin + 1 Soft Drink Jumbo hanya dengan 80K aja – cocok nemenin nonton film favorit sambil ngerayain vibes kemerdekaan bareng Cinepolis Cinemas Promo berlaku 15–22 Agustus 2025 khusus pembelian offline, jadi siap-siap mampir langsung ke lokasi ya biar nggak kehabisan Merdeka rasanya, mantap harganya!

Syarat dan ketentuan

Promo hanya berlaku untuk pembelian offline di gerai Cinepolis Cinemas.

Berlaku pada periode 15–22 Agustus 2025.

Harga promo 80K sudah termasuk pilihan Bakso Goreng Siram atau Signature Chicken Skin serta 1 Soft Drink ukuran Jumbo.

Varian Soft Drink Jumbo dapat dipilih sesuai ketersediaan di lokasi.

Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Selama persediaan masih ada.

4. Flix Cinema

Promo Flix Cinema Pesta Merdeka Gratis Popcorn Buat Si Merah Putih!

Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka hadir 17 Agustus 2025. Beli 1 tiket dapat popcorn gratis dengan outfit merah/putih. Kuota terbatas!

Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka hadir cuma sehari buat rayain Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80! Khusus tanggal 17 Agustus 2025, kamu cukup datang ke FLIX Cinema pakai outfit merah atau putih – beli 1 tiket nonton, langsung dapet popcorn GRATIS . Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka ini kuotanya terbatas dan nggak berlaku kelipatan, jadi pastiin kamu datang lebih awal. Jangan sampai ketinggalan vibes merdeka yang seru bareng Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka bareng temen atau pasangan. Outfit ready, popcorn ready, film ready – let’s go!

Syarat dan ketentuan

Berlaku khusus tanggal 17 Agustus 2025

Pembelian 1 tiket hanya mendapatkan 1 popcorn gratis

Wajib menggunakan pakaian/celana berwarna merah atau putih

Kuota terbatas

Tidak berlaku kelipatan

5. CGV

Selama 17–18 Agustus 2025, nikmati promo spesial kemerdekaan: Jajan Hemat dengan beli Large Popcorn (semua rasa), dapatkan Medium Coke Zero dengan diskon 80%! Berlaku di semua lokasi CGV. Jangan sampai ketinggalan, yuk jajan seru & hemat hanya di CGV!

Syarat dan Ketentuan

Diskon 80% ini berlaku untuk item kedua (Medium Coke Zero) dengan pembelian Large Popcorn (semua rasa) dalam satu transaksi.

Promo Combo ini berlaku di semua lokasi CGV.

Periode Promo: 17 - 18 Agustus 2025.

Promo ini tidak dapat digabung dengan promosi bank apapun.

Promo ini tidak dapat digabung dengan jenis voucher diskon apapun dan voucher complimentary.

Syarat dan ketentuan bisa berubah kapanpun tanpa informasi sebelumnya dan menjadi hak CGV sepenuhnya.