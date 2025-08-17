Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Promo Bioskop Spesial 17 Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One
Travel

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 09:10
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - 

1. XXI

Bioskop XXI memberikan promo spesial untuk para pengunjung sepanjang Agustus 2025. Promo yang diberikan yakni buy 1 get 1 tiket bioskop untuk film tertentu. Deretan film yang masuk dalam promo buy 1 get 1 yakni Tinggal Meninggal, Panggilan Dari Kubur, Panggil Aku Ayah, Sihir Pelakor, dan Pamali Tumbal.

2. Tix.id

Promo Kemerdekaan TIX ID! Tiket Panggilan Dari Kubur cuma Rp17.845! Berlaku 14–18 Agustus 2025 di semua bioskop reguler. Kuota terbatas!

Baca Juga Kontroversi Film Merah Putih One For All yang Mulai Tayang di Bioskop Hari Ini

Buat yang doyan horor dan mau nonton super hemat di bulan Agustus, ini waktunya!
Spesial Promo Kemerdekaan TIX ID, kamu bisa dapetin tiket nonton Panggilan Dari Kubur cuma Rp17.845 aja per tiket. Berlaku 14–18 Agustus 2025, promo ini tersedia di semua bioskop reguler yang menayangkan film Panggilan Dari Kubur melalui aplikasi TIX ID.

Promo mulai berlaku mulai 14 – 18 Agustus 2025.
Kuota promo TERBATAS. Setelah kuota terpenuhi, promo akan secara otomatis dihentikan oleh sistem.
Promo berlaku untuk semua pengguna TIX ID.
Promo hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pengguna TIX ID selama periode promo.
Promo diskon hanya berlaku untuk maksimal 1 (satu) tiket dan tidak berlaku kelipatan. Jika membeli 2 (dua) tiket atau lebih, maka diskon tetap berlaku untuk 1 (satu tiket) dan tiket lainnya akan dikenakan harga normal. Lihat tabel simulasi promo di bawah untuk perhitungan promo.
Hanya berlaku untuk film Panggilan dari Kubur, termasuk jika ada jadwal presale.
Berlaku untuk semua lokasi bioskop di seluruh Indonesia yang terdapat di aplikasi TIX ID yang menayangkan film Panggilan dari Kubur .
Hanya Berlaku untuk studio Reguler (2D/3D). Tidak berlaku untuk studio The Premiere, Gold Class dan tipe studio premium lainnya.
Khusus untuk pembelian tiket di Cinema XXI, dapat menggunakan semua metode pembayaran yang ada di aplikasi TIX ID (saldo DANA, Gopay, Shopeepay, OVO, QRIS, dan Kartu Debit/Kredit berlogo Visa atau Mastercard).
Khusus untuk pembelian tiket di CGV dan Cinepolis, pembayaran dapat menggunakan saldo DANA, Gopay, Shopeepay, OVO, dan QRIS.
Pastikan kamu sudah menggunakan aplikasi TIX ID dengan versi terbaru untuk mendapatkan promo.
Apabila terjadi pembatalan atas transaksi yang sukses dan atau telah mendapatkan kode booking, baik pembatalan yang disebabkan oleh pihak bioskop ataupun TIX ID, maka pengguna tidak bisa mendapatkan promo yang sama kembali selama periode promo berlangsung.
Promo TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN dengan voucher atau promo lainnya.
TIX ID berhak mengubah syarat dan ketentuan promo sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna.
TIX ID  berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabilan diduga terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengguna yang dapat merugikan pihak TIX ID.
Syarat dan ketentuan promo ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan TIX ID.

3. Cinepolis

Promo Cinépolis Merdeka Popcorn Jumbo dan Soft Drink Diskon 11%
Promo Cinépolis Merdeka popcorn jumbo dan soft drink diskon 11% berlaku 15–22 Agustus 2025 untuk pembelian cashless offline.

Baca Juga Selain 'Merah Putih One For All', Ini Deretan Film Indonesia Segera Tayang di Bioskop

Rayakan momen spesial Agustusan di Cinépolis! Selama periode 15–22 Agustus 2025, kamu bisa nikmati paket 1 popcorn jumbo dan 1 soft drink dengan diskon 11% khusus pembelian secara cashless di loket offline.

Cocok banget buat nemenin nonton film favorit bareng teman atau keluarga, karena camilan dan minuman jadi lebih hemat. Tinggal pilih jadwal nonton, beli paketnya di kasir dengan metode cashless, dan siap duduk manis sambil nyemil popcorn.

Jangan tunggu lama, karena promo ini cuma berlaku selama seminggu penuh di semua lokasi Cinépolis yang berpartisipasi.

Baca Juga Jadwal Tayang The Conjuring: Last Rites di Bioskop

Syarat dan Ketentuan
Berlaku 15–22 Agustus 2025
Diskon 11% untuk paket 1 popcorn jumbo + 1 soft drink
Hanya untuk pembelian cashless offline di loket
Berlaku di seluruh lokasi Cinépolis yang berpartisipasi
Syarat dan ketentuan lain mengikuti kebijakan Cinépolis

Promo Cinepolis Combo Merdeka hanya 80K dapat Bakso Goreng Siram/Signature Chicken Skin + Soft Drink Jumbo. Periode 15–22 Agustus 2025.

Promo Cinepolis Combo Merdeka wajib diburu pecinta jajanan bioskop karena hadir dengan paket hemat meriah Kamu bisa nikmatin Bakso Goreng Siram atau Signature Chicken Skin + 1 Soft Drink Jumbo hanya dengan 80K aja – cocok nemenin nonton film favorit sambil ngerayain vibes kemerdekaan bareng Cinepolis Cinemas Promo berlaku 15–22 Agustus 2025 khusus pembelian offline, jadi siap-siap mampir langsung ke lokasi ya biar nggak kehabisan Merdeka rasanya, mantap harganya!

Syarat dan ketentuan

Promo hanya berlaku untuk pembelian offline di gerai Cinepolis Cinemas.
Berlaku pada periode 15–22 Agustus 2025.
Harga promo 80K sudah termasuk pilihan Bakso Goreng Siram atau Signature Chicken Skin serta 1 Soft Drink ukuran Jumbo.
Varian Soft Drink Jumbo dapat dipilih sesuai ketersediaan di lokasi.
Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.
Selama persediaan masih ada.

4. Flix Cinema

Promo Flix Cinema Pesta Merdeka Gratis Popcorn Buat Si Merah Putih!
Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka hadir 17 Agustus 2025. Beli 1 tiket dapat popcorn gratis dengan outfit merah/putih. Kuota terbatas!

Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka hadir cuma sehari buat rayain Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80! Khusus tanggal 17 Agustus 2025, kamu cukup datang ke FLIX Cinema pakai outfit merah atau putih – beli 1 tiket nonton, langsung dapet popcorn GRATIS . Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka ini kuotanya terbatas dan nggak berlaku kelipatan, jadi pastiin kamu datang lebih awal. Jangan sampai ketinggalan vibes merdeka yang seru bareng Promo FLIX Cinema Pesta Merdeka bareng temen atau pasangan. Outfit ready, popcorn ready, film ready – let’s go!

Syarat dan ketentuan

Berlaku khusus tanggal 17 Agustus 2025
Pembelian 1 tiket hanya mendapatkan 1 popcorn gratis
Wajib menggunakan pakaian/celana berwarna merah atau putih
Kuota terbatas
Tidak berlaku kelipatan

5. CGV

Selama 17–18 Agustus 2025, nikmati promo spesial kemerdekaan: Jajan Hemat dengan beli Large Popcorn (semua rasa), dapatkan Medium Coke Zero dengan diskon 80%! Berlaku di semua lokasi CGV. Jangan sampai ketinggalan, yuk jajan seru & hemat hanya di CGV! 

Syarat dan Ketentuan

Diskon 80% ini berlaku untuk item kedua (Medium Coke Zero) dengan pembelian Large Popcorn (semua rasa) dalam satu transaksi.
Promo Combo ini berlaku di semua lokasi CGV.
Periode Promo: 17 - 18 Agustus 2025.
Promo ini tidak dapat digabung dengan promosi bank apapun.
Promo ini tidak dapat digabung dengan jenis voucher diskon apapun dan voucher complimentary.
Syarat dan ketentuan bisa berubah kapanpun tanpa informasi sebelumnya dan menjadi hak CGV sepenuhnya.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI
Entertainment

Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI

1 hari yang lalu
Daftar Promo Tiket Film XXI Buy 1 Get 1 Spesial Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket Film XXI Buy 1 Get 1 Spesial Agustus 2025

2 hari yang lalu
Kisi-kisi Anyar JP Morgan untuk Cinema XXI (CNMA)
Premium

Kisi-kisi Anyar JP Morgan untuk Cinema XXI (CNMA)

2 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara
Fashion

Mengenal Pakaian Adat Kerawang Gayo, yang Dipakai Wapres Gibran di Upacara Istana Negara

17 menit yang lalu
Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid
Entertainment

Wulan Guritno Tampil dengan Kebaya Modern di HUT Ke-80 RI: Semoga Indonesia Lebih Solid

1 jam yang lalu
Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One
Info Travel

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Simak 7 Animasi Rating Tertinggi untuk Maraton Film Akhir Pekan

2

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

3

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

4

Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro