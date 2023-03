Profil Michelle Yeoh Orang Asia Pertama yang Menangkan Aktris Terbaik Piala Oscar 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Michelle Yeoh merupakan Aktris Asal Asia pertama yang meraih penghargaan di industri perfilman Hollywood.

Perempuan berusia 60 tahun ini sukses mengukir sejarah saat menjadi aktris terbaik oscar 2023 dalam film Everything Everywhere All at Once.

Film yang dibintanginya berhasil membawa 7 piala setelah sebelumnya mendominasi dengan mendapatkan 11 nominasi. Selain “Best Actress” yang dimenangkannya, film ini juga berhasil membawa pulang piala“Best Picture’ yang menjadi penghargaan tertinggi.

Michelle Yeoh merupakan aktris legendaris asal Malaysia yang lahir di Ipoh, Malaysia pada tanggal 6 Agustus 1962.Orang tua Michelle Yeoh, Janet Yeoh dan Yeoh Kian Teik merupakan seorang pengacara dan politisi MCA. Pada usia 15 tahun, dia pindah bersama keluarganya ke Inggris dan sejak usia empat tahun tertarik untuk memulai tari balet.



Michelle Yeoh awalnya merupakan seorang penari balet dan memenangkan penghargaan Miss Malaysia tahun 1983.

Memulai akting pertamanya di tahun 1984 Michelle Yeoh membintangi drama televisi Malaysia yang kemudian berlanjut dengan menjadi bintang film aksi “Yes Madam” pada tahun 1985 di Hongkong.

Berkat aktingnya yang bagus, Michelle Yeoh lanjut di dunia perfilm dan berhasil menembus pasar Internasional film “Crouching Tiger, Hidden Dragon” pada tahun 2000.

Pada tahun 2018, dia telah mendapatkan penghargaan BAFTA dan Golden Glove Awards serta penghargaan Darjah Seri Paduka Mahkota Perak (SPMP) dari Yang di-Pertuan Agong Malaysia atas kontribusinya dalam dunia hiburan.

Tidak hanya menjadi artis tetapi juga produser film serta duta besar PBB untuk Pembangunan Milenium dan bekerja meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan perempuan di seluruh dunia.

Berkat aktingnya yang bagus Michelle Yeoh mendapatkan berbagai penghargaan di Industri hiburan diantaranya:

1. Golden House Awards, Michelle Yeoh pada tahun 1992 memenangkan dua Golden Horse Award dengan perannya di film “The Heroic Trio” dan film “The Tai Chi Master” pada tahun 1993

2. BAFTA Awards, Michelle Yeoh dinominasikan mendapatkan penghargaan BAFTA pada tahun 1998 kategori Aktris Terbaik berkat perannya di film “Tomorrow Never Dies”

3. Pada tahun 2001 Michelle Yeoh memenangkan penghargaan Screen Actors Guild Award untuk penampilannya dalam peran Ensemble pada film “Crouching Tiger, Hidden Dragon”

4. Meraih penghargaan Darjah Seri Paduka Mahkota Perak (SPMP) tahun 2018 dari Yang diPertuan Agong Malaysia atas kontribusinya dalam dunia hiburan.

5. Hollywood Walk of Fame yang dibintangi oleh Michelle Yeoh ini sukses pada tahun 2019 dan mendapat penghargaan atas kontribusinya di dunia hiburan.

6. Michelle Yeoh memenangkan penghargaan Royal Television Society pada tahun 2019 untuk Aktris Terbaik atas penampilannya di seri “Star Trek: Discovery”.

7. Michelle Yeoh mendapatkan penghargaan Time 100 orang paling berpengaruh di dunia tahun 2018.

8. Oscar, Michelle Yeoh memenangkan penghargaan melalui perannya di Everything Everywhere All at once.

Hal itulah sebabnya Michelle Yeoh mendapat julukan Aktris Asia yang paling sukses di dunia hiburan.

