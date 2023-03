Sinopsis Film 'Everything Everywhere All At Once', yang Borong Piala Oscar 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - 95th Academy Awards telah diselenggarakan dI Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu (12/3/2023).

Film Everything Everywhere All at Once yang digarap oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert ini berhasil memenangkan penghargaan film terbaik (best picture) Piala Oscar 2023.

Film 'Everything Everywhere All at Once' merupakan film dengan genre aksi komedi yang dibintangi oleh Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong, dan masih banyak lagi.

Baca Juga : Mengintip Isi Goodie Bag Seharga Rp2 Miliar di Piala Oscar 2023

Melansir dari IMDb, film ini berkisah tentang Evelyn Wang (Michelle Yeoh) yang merupakan seorang wanita keturunan Tionghoa-Amerika yang menjalankan usaha laundry.

Bisnis tersebut sedang diaudit oleh IRS yang membuat ketegangan meningkat menjelang Tahun Baru Imlek.

Evelyn mendapat serangkaian masalah. Suaminya, Waymond (Quan) meminta cerai darinya disaat sang Ayah, Gong Gong baru saja tiba dari China dan tinggal bersama mereka.

Baca Juga : Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2023

Di sisi lain, Evelyn masih berjuang untuk menerima putrinya yang menyukai sesama jenis dan enggan memperkenalkan pacar Joy, yaitu Becky ke Gong Gong.

Di lift gedung IRS, kepribadian Waymond berubah saat tubuhnya diambil alih sementara waktu oleh versi dirinya dari "Alpha Universe.” Evelyn mendapatkan tugas dari sosok semesta lain itu. Evelyn diminta untuk menyelamatkan dunia dari Jobu Tupaki.

Sesuai dengan instruksi Alpha Waymond, Evelyn menukar sepatunya dengan kaki yang berlawanan, membayangkan dirinya berada di lemari petugas kebersihan, lalu mengklik tombol hijau di headset-nya.

Baca Juga : Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar 2023

Evelyn ditarik mundur ke dalam lemari tempat Alpha Waymond menunggu untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa dia adalah wanita penting di alam semesta yang menemukan "verse-jumping.”

Alpha Waymond kembali untuk melawan penjaga keamanan dan membawa mereka ke ruang istirahat. Dia menjelaskan bahwa mereka dikejar oleh Jobu Tupaki, seorang wanita yang pikirannya terbebani dan terpecah setelah didorong terlalu keras oleh Alpha Evelyn.

Terungkap suatu fakta bahwa Jobu sebenarnya adalah Alpha Joy dan dia membunuh semua penjaga keamanan yang dikirim untuk menangkap Evelyn.

Pikiran Evelyn terpecah saat sedang melintasi multiverse itu. Jobu menemukan Evelyn lagi dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk membunuhnya.

Film ini memperlihatkan berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh Evelyn sekaligus mengikuti perjalanannya dalam melintasi multiverse.

Film ini sudah sempat tayang di bioskop tahun 2022. Namun, bagi Anda yang belum nonton dan penasaran akan petualangan dalam film tersebut, Anda dapat menontonnya di Apple TV dan Prime Video.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :