Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2023: Everything Everywhere All At Once Panen Gelar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Piala Oscar 2023 telah diumumkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Film Everything Everywhere All At Once panen gelar juara.

Penghargaan Piala Oscar 2023 digelar di Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (13/3/2023) pagi WIB.

Film Everything Everywhere All At Once menyabet penghargaan paling prestisius yakni Best Picture.

Baca Juga : Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar 2023

Film ini juga meraih piala paling banyak pada Oscar 2023 dengan memenangi tujuh kategori.

Aktor Brendan Fraser meraih penghargaan sebagai Best Actor berkat perannya dalam film The Whale.

Sementara itu, Michelle Yeoh yang bermain di film Everything Everywhere All At Once dinobatkan sebagai Best Actress.

Sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert menjadi Best Director setelah pertama kalinya masuk nominasi Oscar.

Berikut daftar lengkap pemenang Oscar 2023:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :