ARMY Merapat, Begini Cara Beli Tiket Konser Suga BTS

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu member boy group asal Korea Selatan, yaitu Suga BTS akan kembali datang ke Indonesia untuk melakukan konser. Berbeda dengan kedatangan sebelumnya, kini Suga akan melangsungkan konser solo pada bulan Mei mendatang.

Konser solo bertajuk SUGA | Agust D Tour akan diselenggarakan di Indonesia selama 3 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 26-28 Mei 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Sebelum Anda membeli tiket konser, ada baiknya untuk mengetahui detail harga dan cara pembelian tiket konser terlebih dahulu. iMe Indonesia selaku promotor yang menangani konser Suga tersebut telah mengumumkan detail harga tiket konser.

Berikut adalah daftar harga tiket konser melansir dari @ime_indonesia:

- VIP (standing): Rp3.500.000

- Cat 1 (standing): Rp3.100.000

- Cat 2 (standing): Rp2.200.000

- Cat 3 (seating): Rp2.800.000

- Cat 4 (seating): Rp1.700.000

- Cat 5 (seating): Rp1.350.000

Penjualan tiket dibagi menjadi dua hari yang dapat dilakukan pada 27 dan 28 Maret 2023. Tanggal 27 Maret untuk penjualan tiket ARMY Membership Presale, sedangkan tanggal 28 Maret untuk penjualan general. Untuk detail pemesanannya sebagai berikut:

Weverse ARMY Membership pada hari Senin, 27 Maret 2023:

- Pukul 10.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 1)

-Pukul 12.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 2)

-Pukul 14.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 3)

Penjualan general pada hari Selasa, 28 Maret 2023:

-Pukul 10.00 WIB (untuk Show Day 1)

-Pukul 12.00 WIB (untuk Show Day 2)

-Pukul 14.00 WIB (untuk Show Day 3)

Bagi Anda yang ingin membeli tiket konser, Anda sudah dapat membeli tiketnya mulai hari ini. Berikut adalah panduan untuk membeli tiket konser melansir dari tiket.com:

1. Pastikan bahwa Anda sebelumnya telah melakukan registrasi di Weverse untuk mengikuti presale. Weverse Membership ID adalah kode unik yang digunakan untuk mengikuti presale.

2. Log in ke akun tiket.com dan pilih To Do.

3. Pilih Event dan cari SUGA | Agust D TOUR IN JAKARTA.

4. Pilih paket dengan label ARMY MEMBERSHIP yang hanya bisa dibeli jika kamu memiliki member code.

5. Pastikan member code yang Anda isi di halaman “Detail Pesanan” sudah tepat. Perlu diingat bahwa server tidak akan bisa memproses pesanan apabila kode yang Anda gunakan salah.

6. Setelah kode berhasil diverifikasi, masukkan jumlah tiket yang diinginkan. Pastikan untuk tidak memesan melebihi jumlah maksimum pembelian tiket.

7. Lengkapi detail yang diperlukan pada form pemesanan.

8. Lakukan pembayaran untuk selesaikan transaksi

9. E-tiket akan dikirimkan melalui email atau Anda dapat mengecek di halaman Your Orders.



Sebelum Anda membeli tiket, ada baiknya untuk memahami ketentuan yang berlaku. Berikut adalah ketentuan yang perlu diperhatikan:



- Pemegang tiket VIP akan mendapatkan soundcheck pass (lanyard+pvc card) dan photocard

- Pemilik tiket berdiri (standing) akan memiliki nomor antrean dan penonton dengan tiket duduk (seating) akan mendapatkan nomor kursi

- Harga tiket belum termasuk pajak 15% dan biaya tiket

- 1 ID atau akun hanya dapat membeli maksimal 2 tiket per pertunjukan untuk setiap periode penjualan

- Tiket VIP dan penukaran keuntungan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun

Protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan mengikuti regulasi dari pemerintah. Bagi penonton usia 18 tahun ke atas wajib telah menerima vaksin dosis ketiga/booster. Jika belum mendapatkan vaksin booster, maka diwajibkan membawa hasil tes antigen negatif 1x24 jam. Bagi penonton usia di bawah 18 tahun, wajib sudah menerima vaksin dosis kedua. Sebagai informasi tambahan, tes Covid-19 tidak diperlukan untuk memasuki area konser.

Nantinya konser Suga BTS akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Asia, Korea, dan Jepang. Konser Suga BTS yang bertajuk SUGA | Agust D Tour di Jakarta ini juga merupakan konser pembuka dari perjalanan tour-nya di Asia.

