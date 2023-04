Sinopsis Film Hell or High Water, Aksi Dua Bersaudara yang Merampok Banyak Bank

Bisnis.com, JAKARTA - Film dengan genre aksi kriminal yang disutradarai oleh David Mackenzie, Hell or High Water, akan ditayangkan di Bioskop Trans TV pada malam ini, Sabtu (29/4/23) pukul 21.45.

Dilansir IMDb, film ini telah masuk ke banyak nominasi dan memenangkan banyak penghargaan. Salah satu penghargaan yang dimenangi oleh Hell or High Water adalah Movie of The Year di AFI Awards pada 2017. Film ini bahkan pernah masuk ke nominasi Oscar pada 2017 untuk nominasi Best Motion Picture of The Year, Best Original Screenplay, Best Achievement in Film Editing, dan Best Performance by an Actor in a Supporting Role.

Film Hell or High Water memiliki rating R karena ada beberapa adegan yang menunjukkan kekerasan dan seksualitas singkat. Film ini dibintangi oleh Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham, dan bintang lainnya.

Film Hell or High Water diawali dengan perampokan oleh dua bersaudara di sebuah bank di Texas bernama Bank Texas Midland. Kedua bersaudara tersebut adalah Tanner Howard (Ben Foster) yang lebih tua telah keluar dari penjara setahun yang lalu dan dianggap sebagai penjahat karir. Lalu, Toby Howard (Chris Pine) yang lebih muda memiliki catatan kriminal yang bersih. Mereka tidak hanya merampok satu bank, tetapi bank-bank cabang di kota tersebut.

Texas Ranger Marcus Hamilton (Jeff Bridges) dan rekannya Alberto (Gil Birmingham) menangani kasus perampokan ini. Marcus dan Alberto pergi ke bank pertama dan menemukan bahwa kamera keamanan tidak berfungsi. Marcus tidak mendapatkan banyak deskripsi tetapi mengabaikan kemungkinan para perampok adalah pengguna narkoba, karena mereka berhati-hati agar tidak tertangkap.

Tanner dan Toby melakukan perampokan ini karena hutang keluarga dari Bank Texas Midland dan Toby, yang baru cerai, ingin menghidupi keluarganya tersebut. Setelah merampok, mereka makan di sebuah restoran dan mengobrol. Mereka melihat ada sebuah bank di seberang restoran tersebut dan tidak ada niatan untuk merampoknya juga.

Tanner menyuruh Toby untuk membayar tagihan makan malam mereka. Setelah membayar dan meninggalkan restoran, Toby melihat Tanner telah merampok bank di seberang jalan. Toby marah karena sekarang mereka harus mengubur mobilnya, dan bank itu bukanlah bank Texas Midlands.

Marcus dan Alberto sedang menuju kembali ke kantor mereka ketika mereka mendapat telepon tentang bank yang dirampok Tanner. Saat mereka pergi ke bank, mereka menemukan api di padang rumput dan beberapa peternak memindahkan kawanan sapi ke seberang jalan untuk menghindari api.

Saat Marcus dan Alberto mencari pelaku perampokan, para perampok, Toby dan Tanner, pergi ke kasino India. Tanner mengambil beberapa chip untuk bermain poker, sedangkan adiknya, Toby, hanya duduk di bar dengan setumpuk besar chip. Malam harinya, mereka tidur di sebuah hotel dan keesokannya pergi lagi ke kota lain untuk merampok cabang Bank Texas Midland.

Di lain sisi, Marcus dan Alberto mendapatkan petunjuk besar mengenai identitas perampok dan mereka pergi setelah mendengar tentang perampokan terbaru oleh Howard bersaudara dan bergabung dengan beberapa pasukan negara untuk meringkus mereka.

Apakah Howard bersaudara berhasil ditangkap atau berhasil kabur? Selengkapnya hanya di Bioskop Trans TV malam ini pukul 21.45.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News