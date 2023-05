Bocoran Lagu-lagu di Konser Coldplay Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA- Sebelum bersiap war ticket konser Coldplay yang akan mulai dibuka 17 Mei 2023 mendatang, jangan lupa juga kamu harus menghafal lagu-lagu Chris Martin dkk ini.

Agar ketika nonton konser nanti, bisa ikut nyanyi bareng Coldplay dan penggemar lainnya di Jakarta.

Di Indonesia sendiri, konser akan digelar di GBK Senayan Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

Belum diketahui lagu-lagu apa yang akan dibawakan band asal Inggris itu nanti.

Tapi, berdasarkan bocoran lagu-lagu dalam konser Music of the Spheres tour yang digelar Coldplay di negara-negara sebelumnya, ada puluhan lagu yang dibawakan.

Tentunya termasuk lagu-lagu terpopuler mereka seperti Yellow, Fix You dan The Scientist.

Music of the Spheres sendiri adalah album kesembilan dari band rock Inggris Coldplay, yang dirilis pada 15 Oktober 2021 oleh Parlophone di Inggris dan Atlantic Records di Amerika Serikat.

Album ini diproduseri oleh Max Martin, yang merupakan produser baru untuk diskografi band.

Berikut bocoran lagu-lagu Coldplay di konser tersebut yang mungkin saja juga akan dibawakan di Jakarta paruh November mendatang.

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4. Charlie Brown

5. The Scientist (with excerpts of Oceans)

6. Viva La Vida

7. Hymn for the Weekend

8. Let Somebody Go (with vocals from H.E.R)

9. Politik

10. In My Place

11. Yellow

12. Human Heart

13. People of the Pride

14. Clocks

15. Infinity Sign (with excerpts of Music of the Spheres and Every Teardrop is a Waterfall)

16. Something Just Like This (shortened)

17. Midnight

18. My Universe

19. A Sky Full Of Stars

20. Sparks

21. Humankind

24. Fix You (with excerpts of Midnight)

25. Beautiful

