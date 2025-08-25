Bisnis Indonesia Premium
Tips cinta
Relationship

Kriteria dan Karakter Perempuan yang Dicari Pria Dewasa

 Senin, 25 Agustus 2025 - 17:05
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam mencari pasangan, pria dewasa umumnya memiliki kriteria tersendiri yang tidak sama dengan generasi muda.

Umumnya, generasi muda lebih fokus pada penampilan fisik, maka pria dewasa lebih menitikberatkan pada karakter perempuan.

Dilansir dari bolde, ini kriteria perempuan yang dicari pria dewasa

1. Dukungan Emosional

Pada tahap kehidupan ini, dukungan emosional menjadi semakin penting. Anda mungkin telah berjuang melewati berbagai suka duka hidup dan membutuhkan pasangan yang dapat menjadi sandaran Anda sama seperti Anda menjadi sandaran mereka. Intinya adalah memiliki seseorang yang benar-benar memahami Anda, mendengarkan tantangan Anda, dan menawarkan nasihat yang bermakna. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family, dukungan emosional merupakan faktor penting dalam kepuasan hubungan, terutama seiring bertambahnya usia pasangan. Kekuatan emosional yang sama menjadi perekat yang menyatukan dua orang dalam menjalani kesibukan sehari-hari.

2. Kesamaan Minat

Memiliki kesamaan minat dapat menjadi fondasi yang luar biasa bagi suatu hubungan, menawarkan banyak kesempatan untuk menjalin ikatan dan menikmati hidup. Pada titik ini, Anda tahu apa yang Anda sukai, entah itu mendaki gunung, memasak, atau menonton film klasik secara maraton. Ketika Anda menemukan seseorang yang memiliki minat yang sama, itu bisa menjadi koneksi instan yang semakin dalam seiring waktu. Melakukan hal-hal yang Anda berdua sukai bersama juga memberi Anda sesuatu untuk dinantikan dan dapat membuat momen-momen biasa menjadi menyenangkan. Ini bukan hanya tentang berbagi hobi; ini tentang kegembiraan yang datang dari menjalani hidup bersama.

3. Kemandirian

Kemandirian dalam diri pasangan seringkali sangat dihargai oleh pria paruh baya. Sekarang, Anda telah menetapkan rutinitas dan gaya hidup, dan Anda membutuhkan seseorang yang menghargai ruang tersebut sekaligus memiliki kemandiriannya. Dr. Terri Orbuch, seorang psikolog sosial dan penulis, menyatakan bahwa menjaga kemandirian sangat penting untuk hubungan yang sehat dan bahagia. Kemandirian bukan tentang menjalani kehidupan terpisah; melainkan tentang saling mendukung dalam pertumbuhan pribadi. Ketika kedua pasangan memiliki minat dan persahabatan masing-masing, hubungan tersebut akan mendapatkan manfaat dari keberagaman tersebut.

4. Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, dan ini sangat penting saat Anda mencapai usia paruh baya. Anda telah belajar bahwa kesalahpahaman dapat meningkat dengan cepat dan kejelasan itu penting. Mampu mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan memastikan bahwa masalah kecil tidak berubah menjadi masalah besar. Ini juga tentang mendengarkan secara aktif—benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan pasangan Anda, alih-alih hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Ketika komunikasi mengalir lancar, hal itu membuat menghadapi tantangan hidup jauh lebih mudah.

5. Selera Humor

Selera humor bisa menjadi aset yang luar biasa dalam suatu hubungan, terutama di usia paruh baya ketika hidup bisa menjadi rumit. Tawa adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan mendekatkan orang. Menurut pakar hubungan dan psikolog Dr. John Gottman, berbagi humor adalah salah satu indikator terpenting dari hubungan yang sukses. Mampu tertawa bersama pasangan melalui pasang surut kehidupan yang tak terelakkan dapat menjaga segala sesuatunya tetap dalam perspektif. Humor dapat menjadi obat mujarab yang meredakan momen-momen paling menegangkan dalam hidup.

6. Kepercayaan

Kepercayaan adalah landasan dari setiap hubungan yang langgeng, dan tanpanya, sebuah kemitraan dapat dengan cepat runtuh. Pada tahap ini, Anda mungkin tidak mau berinvestasi pada seseorang yang tidak dapat Anda percayai. Kepercayaan berarti dapat diandalkan, menepati janji, dan menjaga kejujuran bahkan ketika sulit. Ini tentang mampu mencurahkan isi hati kepada pasangan Anda tanpa takut dikhianati. Kepercayaan membuat Anda merasa aman, mengetahui bahwa hubungan Anda dibangun di atas fondasi yang kokoh dari rasa saling menghormati.

7. Stabilitas

Stabilitas seringkali menjadi prioritas utama bagi pria paruh baya ketika mencari pasangan. Setelah mengalami ketidakpastian hidup, muncul keinginan untuk hubungan yang menawarkan rasa kepastian dan keamanan. Menurut terapis hubungan Esther Perel, stabilitas dalam suatu hubungan membantu pasangan mengelola stresor hidup dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang stabilitas finansial, tetapi juga stabilitas emosional dan relasional. Hubungan yang stabil menyediakan ruang aman di mana kedua pasangan dapat berkembang secara individu dan bersama.

