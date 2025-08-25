Bisnis Indonesia Premium
Entertainment

Rayakan Album Karma, Sporify dan Stray Kids Gelar STAYdium

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Senin, 25 Agustus 2025 - 18:48
Bisnis.com, JAKARTA - Grup K-Pop global Stray Kids kembali dengan album keempat mereka, ‘KARMA’. 

Merayakan peluncuran album ini, Spotify berkolaborasi dengan Stray Kids menghadirkan Spotify STAYdium dan siap menyambut para penggemar untuk ikut serta dalam perayaan ini.

Spotify STAYdium sudah dibuka di Seoul dan Jakarta mulai Jumat, 22-25 Agustus, dan akan berlanjut ke Tokyo pada 23-27 Agustus. Lebih dari sekadar pop-up, Spotify STAYdium merupakan pengalaman imersif yang menghidupkan kenangan serta pesan dari KARMA. Spotify STAYdium juga menjadi bentuk apresiasi untuk STAY (sebutan untuk fans Stray Kids) yang selalu menjadi kekuatan utama di balik perjalanan, perkembangan, dan kesuksesan Stray Kids.

“Penggemar kami adalah alasan kenapa kami bisa sampai di titik ini. Kami juga berterima kasih kepada Spotify yang telah mendukung sejak awal perjalanan kami,” ujar Stray Kids. “Berkolaborasi dengan Spotify untuk menghadirkan Spotify STAYdium terasa seperti kembali ke awal perjalanan. Ruang ini adalah perayaan dari semua yang telah kami bangun bersama STAY, dan kami berharap mereka bisa merasakan cinta kami di setiap momennya.”

Perjalanan di Spotify STAYdium dimulai dari KARMA Track — sebuah pameran terkurasi yang menampilkan evolusi Stray Kids, momen-momen terbesar mereka bersama STAY, serta pencapaian penting di Spotify.

Setelah itu, penggemar bisa menjelajahi berbagai zona interaktif. Berbagai aktivitas dapat dilakukan oleh penggemar, mulai dari menyelesaikan misi untuk mendapatkan merchandise eksklusif hingga menemukan pesan tersembunyi dari album terbaru Stray Kids. Spotify STAYdium menghadirkan banyak cara bagi penggemar untuk semakin dekat dengan dunia KARMA milik Stray Kids.

Di Jakarta, Spotify STAYdium bisa dikunjungi di City Hall, Pondok Indah Mall 3. Pengalaman ini terbuka untuk pengguna Spotify Premium pada 22 Agustus dari pukul 13.00 sampai 22.00 WIB, serta pada 23 hingga 25 Agustus dari pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Untuk mengunjungi Spotify STAYdium Jakarta, penggemar perlu registrasi terlebih dahulu dan memilih waktu berkunjung yang tersedia melalui link berikut ini: https://www.loket.com/event/spotify-staydium_kvUY. 

“Perjalanan Stray Kids benar-benar luar biasa, dan ikatan mereka yang kuat dengan STAY menjadi bukti dari karya dan kerja keras mereka,” ujar Gautam Talwar, General Manager Spotify, Asia Pasifik. “Melalui Spotify STAYdium, kami ingin menghadirkan ruang bagi penggemar untuk masuk ke dalam cerita mereka dan merasakan energi Stray Kids secara imersif. Kami bangga bisa menyediakan wadah terbaik bagi penggemar untuk menjadi bagian dari babak baru Stray Kids bersama KARMA.”

Untuk merayakan comeback ini bersama penggemar di seluruh dunia, Spotify juga menghadirkan pengalaman spesial lewat playlist  “This Is Stray Kids”.

Di dalamnya, penggemar bisa mengikuti STAYdium Champions Quiz, kuis seru yang terinspirasi dari tema album yang berkaitan dengan takdir. Setiap penggemar akan dipasangkan dengan salah satu member Stray Kids dan mendapatkan kartu digital personal yang bisa dibagikan. Sebagai tambahan, pengguna Spotify Premium akan menerima pesan video eksklusif dari member pasangan mereka.

