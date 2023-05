War Tiket Coldplay Perth Australia Tinggi Animo, Konser Ditambah Jadi 2 Hari

Bisnis.com, JAKARTA - Group band asal Inggris Coldplay menambah jadwal konser di Perth Australia yang bertema Music of the Spheres World Tour menjadi dua hari yakni 18-19 November 2023.

Hal ini diumumkan oleh Coldplay melalui akun Twitter pada Senin (15/5/2023).

“Presale untuk pertunjukan Perth pada 18 November kini telah ditutup. Karena permintaan yang luar biasa, pertunjukan kedua di Perth telah ditambahkan pada 19 November. General Sale untuk pertunjukan kedua dimulai pukul 10 pagi waktu setempat besok [16 Mei]," kata Coldplay.

Untuk konser di Perth akan dilaksanakan pada 18-19 November di Optus Stadium.

Ticketmaster Australia melalui Instagramnya juga mengatakan bahwa permintaan ini di luar dugaan dan menjadi salah satu onsales tersibuk sepanjang sejarahnya, dengan 365 ribu fans di antrian virtual.

“Kami sekarang telah menjual lebih dari 100.000 tiket di kedua pertunjukan dan sebagian besar jenis tiket terjual habis.” jelasnya

Salah satu netizen asal Indonesia juga bercerita mengenai pengalamannya melakukan war ticket di Australia.

“Situasi war presale #ColdplayPerth.. Kami sudah standby dari jam 9, lalu jam 10 saat langsung war masuk waiting list ke 98 ribu. Sekarang 10 menit lewat baru turun ke 60 ribu. Pesimis” ujar akun @ustadchen pada Senin (15/5).

Cuitan itu kemudian ditanggapi dengan tanggapan pesmisnya mereka untuk bisa mendapatkan tiket konser Coldplay di Jakarta

“98K? Yeah there’s no hope for the GBK show” ucap akun @icecoldnovember, membalas cuitan tersebut.

Sebagaimana diketahui, penjualan tiket Coldplay di Jakarta akan dikelompokan dalam dua periode yakni periode BCA presale yang pada hari ini, Rabu (17/5) jam 10.00 WIB hingga 23.59 esok hari.

Kemudian penjualan tiket umum atau general sale akan dibuka pada hari Jumat (19/5) pada jam 10.00 WIB.

Anda dapat membeli tiket konser Coldplay melalui situs coldplayinjakarta.com dan memilih tiket yang dijual mulai dari harga Rp800.000 hingga Rp11 juta.

