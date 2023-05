War Tiket Coldplay Jakarta 20 Menit Pertama, Sudah Lebih dari 500.000 User di Waiting Room!

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan tiket Coldplay presale Jakarta yang berlangsung hari ini pada jam 10.00 WIB disambut animo yang tinggi lantaran 500 ribu pengguna sudah mengantri di laman web resmi.

Sebagaimana diketahui, mengutip laman instagram promotor @pkentertainment.id penjualan tiket akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni BCA Presale pada Rabu hari ini (17/5) dan General Sale pada Jumat (19/5).

Berdasarkan pantauan Bisnis, dari jam 9:50 WIB menjelang presale, laman coldplayinjakarta.com masih mudah untuk diakses.

Sesuai dengan saran pihak PK Entertainment melalui instagramnya, Bisnis mencoba untuk membeli tiket dengan menggunakan incognito browser atau private browser agar proses pembelian tiket dapat lebih lancar.

Saat Bisnis mencoba untuk masuk ke laman setelah menekan “Buy BCA Presale Tickets” beberapa menit sempat diarahkan dalam laman Loket.com untuk mengecek browser.

“Please stand by, while we are checking your browser…” tulisnya.

Setelah berjalan 15 menit, terpantau beberapa pengguna sudah masuk dalam antrian.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Twitter, para pengguna masuk dalam antrian namun masih menunggu lebih panjang lantaran jumlah antrian yang sangat banyak. Contohnya, salah satu netizen diketahui terdapat 189 ribu orang mengantri di depannya.

Namun, terdapat juga yang diarahkan pada halaman yang memberitahu informasi bahwa waiting room sudah penuh.

“There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment.” Jelasnya.

Diketahui juga bahwa pantauan Bisnis pada 20 menit pertama, section CAT 1 dan Ultimate Experience (CAT 1) sudah dipesan atau full booked.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang juga masih mengantri dan belum masuk ke laman pemilihan tiket.

