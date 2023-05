Viral, Marc Marquez Colek Netizen Indonesia karena Kata 'Bucin'

Bisnis.com, SOLO - Pembalap MotoGP Marc Marquez membuat kehebohan di media sosial Twitter saat bertanya tentang arti kata bucin dalam bahasa Indonesia.

Marc Marquez tiba-tiba mengunggah cuitan yang berhubungan dengan Indonesia melalui akun Twitter pribadinya @marcmarquez93, Rabu (24/5/2023).

Marquez mengaku penasaran dengan kata "bucin". Pembalap asal Spanyol itu mengatakan dirinya kerap mendengar kata-kata tersebut tapi tak bisa menemukan artinya.

"Halo Indonesia! What means 'bucin'? (Apa artinya 'bucin'?) I've read it many times last days (Saya sering membaca kata itu beberapa hari ini)," tulis Marc Marquez, Rabu (24/5/2023).

Halo Indonesia! What means ‘bucin’? I’ve read it many times last days #MM93 — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 24, 2023

Hingga berita ini ditulis, cuitan itu telah menjangkau 1 juta netizen dan mendapat lebih dari 2 ribu komentar dari warganet.

Pertanyaan "nyeleneh" dari Marquez itu juga ditanggapi dengan kocak oleh netizen dari Indonesia.

Baca Juga FIM Lempar Kasus Hukuman Marquez ke Pengadilan Banding MotoGP

Ada yang memberikan penjelasan bahwa bucin adalah budak cinta, namun tak sedikit yang membalas dengan guyonan.

Tujuh jam setelah cuitan itu, Marquez membuat unggahan lagi. Dalam unggahan kali ini pemilik nomor motor 93 itu mengaku sudah mengetahui arti bucin.

"Terima kasih Indonesia! I understand now what 'bucin' means (Saya sekarang mengerti apa arti bucin)," tulis Marquez.

Baca Juga Tim Repsol Honda Bakal Gunakan Segala Cara Batalkan Penalti Marc Marquez

Bucin berawal muncul dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Bucin adalah kependekan dari budak cinta.

Terima kasih Indonesia! I understand now what 'bucin' means... pic.twitter.com/lqR1vYc1yg — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 24, 2023

Kini kata tersebut telah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), namun tak ada penjelasan soal arti kata bucin.

Istilah bucin kerap digunakan untuk seseorang yang rela melakukan apapun demi kekasihnya dengan mengorbankan banyak hal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News