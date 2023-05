Raffi Ahmad Jual Pesawat Jet Hawker 400Xp Seharga Rp39,48 Miliar, Ini Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA - Artis dan influencer Raffi Ahmad menjual pesawat jet jenis Hawker 400Xp seharga Rp39,48 miliar.

Iklan itu ditulisnya di akun instagramnya.

Raffi mengunggah foto pesawat jet tersebut dengan harga yang ditawarkan senilai US2,65 juta atau sekitar Rp39.48 miliar (kurs Rp14.900).

"Di JUAL Private Jet " HAWKER 400 " Kondisi mulus , aman dan bisa langsung terbang semua ALL GOOD !!!

Silahkan Slide dan kalo berminta langsung Hubungi," tulis Raffi.

Menurut penjelasannya, pesawat jet itu merupakan tipe Hawker 400XP keluaran tahun 2005.

Dalam keterangan tersebut juga dituliskan jika jumlah pesawat jet berkapasitas 7 penumpang itu memiliki jam terbang selama 4.350 jam.

Spesifikasi

Dilansir dari Globalair, Hawker 400 adalah pesawat jet perusahaan bermesin ganda kecil.

Awalnya dirancang dan dibangun oleh Mitsubishi, kemudian dikembangkan dan diperbarui lebih lanjut oleh Beech Aircraft Company.

Dengan rentang produksi total antara tahun 1978 dan 2009, lebih dari 700 versi sipil dari pesawat ini dibuat.

Salah satu variannya, Hawker 400XP, melakukan penerbangan pertamanya pada 29 Agustus 1978, dan produksi model ini dimulai pada 1978.

Ini adalah pesawat twin-turbofan kecil bersayap rendah dari semua konstruksi logam, diterbangkan oleh dua awak pilot dan menampung delapan penumpang di kabin bertekanan.

Berkat sepasang mesin turbofan Pratt & Whitney JT15D05, Hawker 400XP memiliki kecepatan jelajah 450 knot, jangkauan 1.180 nm, dan tingkat pendakian 4.020 kaki per menit.

Salah satu aset jet yang paling populer, kokpitnya, dilengkapi dengan sistem avionik Collins Pro Line 4, menampilkan sistem kontrol penerbangan digital Collins FCS-850, radar cuaca warna Collins WXR-840, altimeter radio Collins ALT-55B, dan data udara Rosemount. sistem.

Produksi Hawker 400XP berakhir pada tahun 2009, dengan lebih dari 700 model sipil dibangun.

Technical Specifications

Exterior

Exterior Height: 13 ft 9 in

Wing Span: 43 ft 5 in

Length: 48 ft 4 in

External Baggage: 25 cu ft

Interior

Cabin Height: 4 ft 10 In

Cabin Width: 4 ft 11 In

Cabin Length: 15 ft 7 In

Cabin Volume: 305 cu ft

Door Height: 4 ft 2 In

Door Width: 2 ft 5 In

Internal Baggage: 31 cu ft

Occupancy Crew: 2

Passengers: 8 Operating Weights Max T/O Weight: 16300 Lb

Max Landing Weight: 15700 Lb

Operating Weight: 10985 Lb

Fuel Capacity: 4912 lbs Lb

Payload W/Full Fuel: 603 Lb

Max Payload: 2015 Lb Range Normal Range: 1180 nm

Max Range: 1519 nm

Service Ceiling: 45000 ft Distances Takeoff Distance: 3906 ft

Balanced Field Length: 4600 ft

Landing Distance: 5025 ft Performance Rate of Climb: 4020 fpm

Climb Rate One Engine Inop: 560 fpm

Max Speed: 450 kts

Normal Cruise: 450 kts

Economy Cruise: 410 kts

Avionics:: Collins Pro Line 4 Power Plant Engines: 2

Engine Mfg: Pratt & Whitney Canada

Engine Model: JT15D-5R

