Ini 10 Musisi yang Akan Tampil di Java Jazz Hari Kedua

Bisnis.com, JAKARTA - Festival musik besar, Java Jazz Festival 2023, akan diselenggarakan pada 2 hingga 4 Juni 2023 di JIEXPO Kemayoran. Ada lebih dari 20 musisi yang akan tampil per harinya.

Tidak hanya musisi Indonesia, Java Jazz Festival yang ke-18 ini juga akan menampilkan musisi internasional. Harga tiket festival ini dijual mulai dari Rp175.000 hingga Rp2.450.000. Tiket yang dijual ada beberapa kategori, yakni special show, daily pass, dan 3 day pass.

Berikut 10 musisi nasional dan internasional yang akan tampil di Java Jazz Festival hari kedua (3/6/23):

1. Cory Wong

Cory Wong akan tampil di panggung spesial BNI Hall pukul 20.00. Dia merupakan gitaris, komposer, dan produser asal Amerika Serikat yang aktif sejak 2008. Permainan gitarnya mampu membuat penonton memukau dan bersemangat. Dia telah merilis banyak lagu dan bekerja sama dengan banyak orang.

Genre musik yang digelutinya ada beberapa, yakni jazz, rock, r&b, dan funk. Cory Wong juga merilis album pada 2020 berjudul Meditations yang berkolaborasi dengan Jon Batiste. Album ini dinominasikan sebagai Best New Age Album di Grammy Award.

2. Max

Panggung spesial kedua di hari kedua akan ada Max di BNI Hall pukul 22.15. Memiliki nama asli Max Schneider, dia dilabeli sebagai ‘Young Pop God’ oleh GQ dan dinobatkan sebagai ‘top popstar to watch’ oleh Billboard. Dia telah mengumpulkan lebih dari 1,5 miliar streaming berkat albumnya, Hell’s Kitchen Angel.

Lagunya yang berjudul Lights Down Low juga menghasilkan lebih dari setengah miliar streaming secara global dan bersertifikat triple platinum di AS, platinum di Kanada, dan emas di Belanda dan Australia.

Lagu tersebut melonjak di tangga lagu Billboard Hot 100 dan mencapai urutan ke-7 di Radio Top 40, nomor 1 di Shazam, dan nomor 1 di tangga lagu Billboard Pop Radio Airplay. Kolaborasi terbarunya bersama anggota boyband Korea Selatan BTS, SUGA, dengan judul Blueberry Eyes.

juicy luicy tampil di java jazz Perbesar

3. Juicy Luicy

Grup musik yang resmi berdiri pada 2012 ini populer di Indonesia. Juicy Luicy beranggotakan sebanyak lima orang, yakni Julian Emperor (vokal), Denis Ligia (gitar), Zamzam YM (saksofon), Dwi Nugroho (drum), dan Bina Bagja (bass).

Juicy Luicy merupakan grup musik pertama yang mendapatkan lebih dari 100 juta streaming online di Indonesia dengan lagu ‘Lantas’. Lagu tersebut juga berada di Top Chart Spotify selama dua tahun berturut-turut. Mereka akan tampil di MLDSPOT Stage Bus pukul 21.30.

Pada 2020, 3 single mereka mendapatkan respon yang luar biasa dan menghasilkan full album pertama bertajuk 'Sentimental' di tahun yang sama. Jutaan pendengar mencari musiknya di platform Spotify dan YouTube, bahkan menduduki puncak tangga lagu radio Indonesia dengan lagu 'Lantas' dan 'Tampar'. Tidak hanya itu, mereka juga dinominasikan sebagai 'Band of the Year' di Billboard Indonesia Music Awards 2020.

4. Cakra Khan

Cakra Konta Paryaman atau Cakra Khan merupakan seorang musisi Indonesia keturunan Sunda. Dia akan tampil di panggung MLDSPOT Hall pukul 17.15. Popularitasnya melejit setelah merilis judul lagu 'Harus Terpisah' pada 2012. Ia berkarir di dunia musik sejak tahun 2012.

Lagu Harus Terpisah menjadi populer di kalangan masyarakat dan menjadi hits dalam waktu relatif singkat. Setelah itu, dia kembali dengan berbagai lagunya hingga tahun ini. Dia juga sering masuk dan menang nominasi penghargaan, salah satunya adalah memenangkan penghargaan Anugerah Musik Terindah nominasi Pendatang Baru Terbaik 2013.

patti Austin Perbesar

5. Patti Austin

Patti Austin akan tampil di BNI Hall pukul 18.00. Patti merupakan penyanyi jazz, r&b, dan pop asal Amerika yang aktif sejak 1955. Dia memulai karir musiknya sejak dini, yakni usia 4 tahun di Teater Apollo. Selama 70an, Patti melakukan rekaman dan jingle komersial, dia menandatangani kontrak dengan label Qwest.

Rilisan Pop/R&B Patti mendapat pujian kritis berjudul Sound Advice". Patti pernah memenangkan Grammy Awards nominasi Best Jazz Vocal Album pada 2008. Selain bernyanyi, dia juga pernah berperan di tiga film. Dia juga berharap dapat melanjutkan jadwal turnya untuk menyenangkan para penggemar di seluruh dunia.

6. Adhitia Sofyan

Adhitia Sofyan adalah seorang penyanyi dan penulis lagu indie dari Jakarta. Musisi yang dikenal sebagai musisi kamar ini akan tampil di Pertamina Hall pukul 17.15. Seluruh albumnya direkam secara akustik kamar tidurnya. Saat ini, Adhitia Sofyan sudah pernah tampil di negara-negara seperti Singapura dan Jepang.

Sejak 2008 hingga 2020 dia telah membuat 5 album, 2 EP, dan banyak single. Lagu-lagunya telah masuk ke berbagai film Indonesia dan serial web independen. Salah satu lagunya yang terkenal berjudul Sesuatu Di Jogja. Adhitia Sofyan juga telah memenangkan 2 penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk artis folk terbaik dan album folk terbaik pada 2016.

7. Hojean

Hojean akan tampil di Blibli Hall pada 21.00. Hojean yang memiliki nama asli Justin Hojean Yi merupakan musisi dari Georgia yang bergenre R&B alternatif dan pop indie. Dia membuat lagu dam video musiknya sendiri.

Dia sudah melakukan tur di tiga belas kota Amerika Utara dan tiketnya terjual habis. Hojean juga telah mengumpulkan lebih dari 80 juta streaming di seluruh platform, disorot oleh single-singlenya yang menonjol, yakni Over 85 dan Pick Up Your Phone. EP debut Hojean Swing dirilis pada Desember 2022 yang akan dilanjutkan dengan rencana tur tambahan untuk 2023.

Sezairi musisi di java jazz Perbesar

8. Sezairi

Sezairi, musisi asal Singapura, akan tampil di Blibli Hall pukul 19.00. Pada 2022, Sezairi merilis albumnya yang sangat dinantikan, Violets Aren't Blue, yang mengisahkan perjalanan pahit manis dari realitas cinta sementara. Album ini menampilkan single-singlenya yang dirilis sebelumnya, seperti, Raindrops, Blue (feat. Korean artist msftz), Fool, dan Dead.

Sezairi suka berkolaborasi dengan berbagai musisi. Dia juga pernah melakukan kolaborasi bersama Kaleb J dengan lagu It’s You. Lagu ini meraih sukses besar dengan lebih dari 300 juta streaming secara global setelah viral di TikTok pada 2021. It's You juga ditampilkan di billboard daftar putar Spotify's Hot Hits di Indonesia dan Daftar Putar Global 'Best of 2018: Editors' Picks' dari Apple Music.

9. Oslo Ibrahim

Oslo Ibrahim akan tampil di ALL-Accor Live Limitless Stage pukul 18.00. Dia merupakan penyanyi R&B soul yang aktif sejak 2011. All My Friends Are Fallin' In Love adalah single pertamanya. Impian terbesarnya adalah menjadi gitaris terbaik di dunia.

Oslo memproklamasikan dirinya sebagai The Lone Lover, albumnya di 2019, yang mencoba yang terbaik untuk menemukan cinta sejatinya dengan lagu dan gitarnya. Dia pernah mendapatkan nominasi Artis Solo Urban Terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2021.

10. Fabio Asher

Fabio Asher merupakan musisi Indonesia asal Sulawesi Utara. Penyanyi yang sebelumnya dikenal dengan nama Fabio Towoliu ini akan tampil di MLDSPOT Stage Bus pukul 18.30. Dia mulai menyanyi sejak SMP dan pernah menjuarai beberapa lomba lokal. Dia mulai karir bermusiknya pada 2019.

Awalnya, dia berkarir sebagai penyanyi pernikahan profesional, lalu aktif mengcover lagu di media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian, dia terjun ke industri musik bersama penyanyi berbakat lainnya asal Yogyakarta, Trakast. Dia pernah mendapatkan beberapa nominasi di penghargaan bahkan memenangkan nominasi Pendatang Baru Terbaik-Terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2022.

