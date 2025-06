Raye Tampil Meriah Tutup Special Show BNI Java Jazz Festival 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Siapa sangka musik jazz cocok dipadukan dengan musik EDM?

Mengajak para penonton bernyanyi dan berdansa bersama dengan jazz sekaligus EDM, Raye mengisi panggung Special Show terakhir di BNI Java Jazz Festival 2025.

Mengawali pertunjukannya di panggung utama BNI Hall, Raye membawakan Five Star Hotel, Mary Jane, dan membawa penonton galau bersama lewat lagu Ice Cream Man sambil menitikkan air mata.

Baca Juga Tompi Ajak Anak Naik Panggung BNI Java Jazz Festival 2025

Raye melanjutkan penampilannya dengan membawakan Genesis, It's A Man's World, Bed, dan You Don't Know Me.

Sampai akhirnya, mengajak penonton "melepas semua beban" dengan memadukan jazz dengan EDM, membawakan lagu Secrets, Black Mascara, Prada, dan ditutup dengan lagu yang tenar di TikTok, Escapism.

Raye merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris dan menjadi salah satu bintang paling cemerlang dalam musik saat ini, dengan delapan single Top 20 Inggris, 5 Miliar streaming Spotify global, Penghargaan Ivor Novello, dan rekam jejak menulis untuk nama-nama terbesar di industri ini.

Sejak debutnya pada 2014, Raye telah menjalani perjalanan yang luar biasa menuju ketenaran. Dia memenangkan enam Penghargaan BRIT 2024 – yang terbanyak dari artis mana pun dalam satu tahun – lewat album debutnya “My 21st Century Blues”.

Penampilan Raye malam ini menutup Special Show BNI Java Jazz Festival 2025 yang digelar selama tiga hari, mulai Jumat, 30 Mei 2025 sampai Minggu, 1 Juni 2025.

Festival musik jazz yang selalu dinantikan setiap tahun ini menampilkan lebih dari 100 musisi di 11 panggung berbeda di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.

Baca Juga Tribute to Titiek Puspa : Bilal Indrajaya hingga Kris Dayanti Hidupkan Lagu Nostalgia di Java Jazz Festival 2025

Di hari ketiga ini, para penikmat jazz juga bisa menyaksikan penampilan musisi internasional seperti Maliq & D'Essentials, Kamasi Washington, Umi, sampai penampilan untuk merayakan 20 tahun Java Jazz Festival, bersama Andien, Barry Likumahuwa, Dira Sugandi, Elfa Zulha, Endah 'n Rhesa, Humania, Indra Aziz, Maliq & D'Essentials, Nikita Dompas, Rafi M, Teddy Adhitya, Tompi, san Voxaccord.