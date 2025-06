Tompi Ajak Anak Naik Panggung BNI Java Jazz Festival 2025

Bisnis.com, JAKARTA — BNI Java Jazz Festival 2025 memasuki hari terakhir gelarannya tahun ini. Salah satu yang tampil kali ini adalah Tompi.

Tompi mengisi panggung di Zurich Syariah Hall, tak sendiri, melainkan bersama dengan kedua anaknya yang juga punya bakat menyanyi.

Dia mengawali pertunjukannya dengan membawakan lagunya Belahan Jiwa, dan

Baca Juga Tompi Hipnotis Penonton Java Jazz Festival 2024 dengan Iringan Kendang Sunda

Goyang Berdendang, yang diaransemen ulang bahkan dibawakan dengan gendang.

Tompi juga membawakan lagu lamanya, Cerita Kita, yang cukup jarang dibawakan ke atas panggung.

Selanjutnya, anak bungsu Tompi, Zayn, naik ke atas panggung dan membakan.single terbarunya sendiri berjudul Jatuh Cinta Itu Mudah, Bahagia yang Susah.

Kemudian, anak sulungnya Ayesha turut tampil di atas panggung membawakan lagunya sendiri, It Strat From Home, serta berduet dengan sang ayah membawakan lagu This Way.

Penampilan Tompi makin unik dan menarik dengan membawa harmoni antara teknologi autotune, bersama alunan saxophone, dan iringan gendang kala membawakan lagu Menghujam Jantungku.

Penampilan mereka bisa disaksikan di hari ketiga BNI Java Jazz Festival 2025 digelar selama tiga hari, mulai Jumat, 30 Mei 2025 sampai Minggu, 1 Juni 2025.

Festival musik jazz yang selalu dinantikan setiap tahun ini menampilkan lebih dari 100 musisi di 11 panggung berbeda di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.

Di hari ketiga ini, para penikmat jazz juga bisa menyaksikan penampilan musisi internasional seperti Maliq & D'Essentials, Kamasi Washington, Umi, sampai penampilan spesial Raye.