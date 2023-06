Jelang Konser Musik, Ini Cara Sewa Mobil untuk Datangi Venue

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak musisi lokal maupun interlokal yang akan menyelenggarakan konser di Indonesia. Masyarakat yang akan menonton konser bisa datang menggunakan mobil sewaan.

Beberapa waktu lalu, masyarakat ramai melakukan ‘war’ tiket konser musisi-musisi kesayangan mereka, seperti Coldplay dan NIKI.

Setelah mendapatkan tiket, salah satu langkah selanjutnya adalah transportasi saat acara. Anda perlu memikirkan transportasi ke atau dari venue konser.

Saat hari konser, transportasi umum mungkin akan sangat penuh. Memanggil sopir dengan aplikasi juga akan lebih sulit karena faktor sinyal, banyaknya masyarakat yang juga memesan, dan banyak lagi.

Walaupun jalanan juga pasti lebih penuh dan macet, Anda bisa menyewa mobil untuk transportasi ke atau dari venue konser. Apalagi jika Anda pergi dan pulang dengan banyak orang.

Di daerah Jabodetabek, Anda bisa menyewa mobil dengan mudah karena jasa ini banyak ditemukan, salah satunya Zoomcar.

Zoomcar merupakan aplikasi sewa mobil untuk perjalanan lama, singkat, atau lainnya. Hanya pesan melalui aplikasi dan tidak perlu tatap muka, Anda sudah bisa mendapatkan mobil sewaan.

Jika tidak ingin mengambilnya sendiri, Zoomcar juga menawarkan pick up dan drop yang biayanya mulai Rp8.000 hingga Rp16.000 per kilometer. Untuk tarif sewa mobilnya sendiri dibanderol dengan harga Rp14.000 per jam. Mobil yang disewakan juga bermacam-macam bahkan ada mobil listrik juga.

“Range tarif pick up dan drop mobil lebih jelas karena hitungannya per kilometer pun sudah termasuk bensin dan biaya tol,” jelas Delly Nugraha, Country Head Zoomcar Indonesia.

Untuk menyewa mobil berikut cara-caranya.

1. Install dan buka aplikasi sewa mobil

2. Daftarkan akun Anda menggunakan nomor ponsel dan e-mail

3. Setelah terdaftar, pilih kota Jakarta di laman profile

4. Pilih mobil yang ada di laman utama atau cari mobil yang sesuai dengan kolom pencarian

5. Setelah pilih mobil, pilih jadwal sewa mulai dari hari, tanggal, dan jam.

6. Pilih pengantaran atau ambil sendiri

7. Lakukan pembayaran dan mobil telah disewa!

Keuntungan sewa mobil untuk nonton konser

1. Bisa berangkat lebih cepat, dan terhindar dari antrian panjang atau kena macet

2. Bisa berangkat bareng bersama rombongan teman-teman, kamu bisa patungan untuk biaya sewa mobil dan biaya lainnya

3. Jika menggunakan Driver maka anda akan terhindar dari hal yang namanya susah mencari parkir, lupa lokasi parkir, dan terhindar dari menunggu dijemput terlalu lama

