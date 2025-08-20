Ingin Rumah Terlihat "Mahal", Coba Warna Saran Para Desainer Berikut Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Pilihan warna cat di dalam rumah yang salah, bisa bikin ruangan terasa sumpek atau bahkan terlihat tidak cantik sama sekali.

Ingat ada warna cat hijau yang identik dengan rumah kelas menengah bawah hingga dicap warna "hijau miskin"? Begitulah peran besar cat rumah pada citra pemilik rumah.

Warna yang Anda pilih bisa memainkan peran utama dalam membentuk suasana rumah Anda. Nuansa seperti biru lembut dan hijau kecoklatan dapat menciptakan suasana yang menenangkan, sementara warna-warna berani seperti kuning cerah memberikan dorongan energi instan.

Namun, ketika ingin membuat ruangan terasa mewah, desainer interior sering kali beralih ke palet warna tertentu. Meskipun warna-warna andalan dapat berevolusi seiring tren, warna-warna tertentu secara konsisten muncul dalam daftar keinginan klien yang menginginkan tampilan mewah dan mewah, dan para profesional mengungkapkan favorit mereka saat ini.

Dari merah tua gelap hingga biru tua klasik dan putih hangat yang mengundang, warna-warna ini memberikan nuansa mewah yang mudah diterima.

Baik Anda memadukannya melalui furnitur yang menonjol atau mengikuti tren warna-warni dengan mengecat dinding, langit-langit, dan lis dalam satu warna, kemungkinannya tetap bergaya dan tak terbatas.

Berikut ini rekomendasi 11 warna yang menurut para ahli dapat langsung membuat rumah terasa lebih mahal:

1. Biru Navy/Biru Dongker

Biru dongker mungkin semakin trendi dari waktu ke waktu, tetapi warna ini tak lekang oleh waktu, dan menjadi pilihan banyak desainer untuk menciptakan ruangan yang tampak mewah.

Desainer Laura Elliott dari Refined Interiors menunjukkan bahwa warna ini memiliki efek menenangkan, mengingatkan kita pada lautan dan langit malam, tetapi juga sangat serbaguna, terutama di ruang keluarga dan dapur.

Untuk memadukan warna kalem ini dengan warna lain, desainer Brynn Olson menyarankan warna-warna batu permata seperti ungu tua, magenta, emas, dan zamrud.

"Meskipun warna gading selalu menjadi paduan klasik untuk biru tua, kami khususnya suka memadukan warna emas hangat dengan biru tua untuk efek dramatis dan kaya," ujar Olson, dilansir House Beautiful.

2. Hijau Zaitun/Olive Green

Nuansa hijau tua ini populer karena suatu alasan, karena warna ini dapat "mengubah ruangan mana pun menjadi oasis yang kaya dan tenang," kata desainer Kaitlyn Murphy dari Marguerite Rodgers Interior Design.

Warna ini mudah beradaptasi dan tampak sama indahnya di seluruh dinding maupun hanya sebagai aksen pada lis dan pintu.

Kelly Sutherland juga suka mengecat langit-langit dengan warna ini, menggunakan lapisan semi-kilap yang halus, untuk membuat ruangan terasa lebih nyaman dan elegan. Warna ini cocok untuk dekorasi kontemporer maupun tradisional karena menambah kesan elegan.

Hijau zaitun juga dapat terlihat serasi dengan hampir semua warna lain, tetapi rona tanah ini paling cocok dipadukan dengan kuningan, putih cerah, kayu ek muda, dan warna pasir gurun.

Warna ini juga merupakan alternatif yang bagus untuk hitam jika Anda ingin menambahkan lebih banyak warna ke dalam rumah Anda.

3. Oxblood/Merah Kecoklatan

Nuansa merah tua ini dengan cepat menjadi favorit para desainer dan pencinta desain.

"Merah wine yang pekat dan sendu, rona kaya dan dramatis ini menyalurkan esensi mewah anggur tua, membangkitkan keanggunan, keahlian, dan daya tarik abadi," jelas Laura Britt dari Britt Design Group.

Oxblood menciptakan kedalaman, menarik perhatian siapa pun yang baru saja melewati pintu dan menyelimuti mereka dalam suasana mewah.

Desainer Piper Skillman menyarankan penggunaan warna ini di perpustakaan, ruang media, atau ruang makan, tempat yang sudah memiliki nuansa elegan. Karena begitu menyelimuti, warna ini dapat membuat ruangan kecil terasa lebih nyaman, sehingga ruangan besar dengan langit-langit tinggi adalah pilihan terbaik untuk memadukan warna.

Britt dan Skillman sama-sama gemar memadukan nuansa oxblood dengan warna netral lembut untuk menyeimbangkan kesan berani dan hitam atau abu-abu tua untuk sentuhan dramatis yang tak terduga.

4. Dark Teal

Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih berani daripada biru tua, pilihlah teal tua dengan nuansa biru kehijauan seperti air di pantai.

Desainer Denise Morrison dari Morrison Interiors gemar menggunakan warna yang lebih gelap ini untuk menghadirkan kekayaan dan keanggunan pada sebuah ruangan.

Kedalaman teal tua menarik perhatian, bermain dengan bayangan dan cahaya dengan cara yang meningkatkan dimensi dan menciptakan tampilan berlapis yang disengaja.

Warna ini bisa dipadukan dengan warna kekuningan untuk menambah kehangatan dan sentuhan kemewahan, serta memastikan keseimbangan dengan elemen-elemen netral, seperti aksen krem lembut dan dinding berpanel kayu terang. Ini juga mencerahkan ruangan.

5. Ungu Plum

Warna ungu diasosiasikan dengan kebangsawanan, jadi wajar saja jika warna ini menghadirkan nuansa mewah dan kaya pada suatu ruangan.

Warna plum, terong, amethyst, warna-warna yang sangat pekat ini "menciptakan kedalaman dan keanggunan," kata Linda Eyles.

Dia suka mencerahkannya dengan warna emas untuk kontras. Mary Patton juga kerap menambahkan bahwa rona mewah ini juga sangat serbaguna dan dapat melengkapi beragam warna, seperti warna permata lainnya atau bahkan pilihan yang lebih mencolok seperti jeruk tangerine.

6. Putih Gading

Lebih suka dinding putih daripada warna-warni? Nah, ada warna mahal juga untuk Anda.

"Dengan banyaknya denah lantai terbuka akhir-akhir ini, saya merasa warna putih gading atau putih lembut bisa langsung memancarkan kecanggihan dan kemewahan karena menciptakan latar belakang yang bersih, tenteram, dan abadi," kata Liz Williams.

Putih gading memberi nuansa cerah tanpa terlalu mencolok atau terasa dingin. Karena merupakan salah satu warna paling netral, warna ini disukai karena fleksibilitasnya.

Warna ini dapat menonjolkan elemen desain yang lebih berani, atau berfungsi sebagai latar belakang sederhana untuk ruangan minimalis.

Putih gading adalah warna yang cocok dipadukan dengan apa pun, tetapi untuk tampilan yang benar-benar mewah, Williams menekankan pentingnya memadukan putih gading dengan tekstur yang kaya seperti beludru dan aksen emas.

Dia memilih warna yang lebih gelap untuk paduan warna, seperti hijau tua, biru tua, dan cokelat cokelat, serta nuansa kayu untuk menambah kehangatan dan kesan mewah yang elegan.