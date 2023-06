6 Rekomendasi Drakor Terbaru dan Terbaik 2023 yang Sayang Dilewatkan

Bisnis.com, JAKARTA - Drama korea sudah menjadi salah satu hiburan yang hit dalam beberapa tahun terakhir. Setiap tahun para pembuat drama korea ini selalu menampilkan bintang-bintang besar di setiap dramanya. Untuk itu, kamu juga perlu tahu rekomendasi drakor terbaru.

Berbagai kisah romantis hingga aksi mendebarkan ditawarkan untuk penonton. Beberapa drama korea terbaru akan segera dirilis dan diprediksi menjadi drama hit yang meraih rating yang tinggi.

Rekomendasi Drakor Terbaru Romantis

1. The Red Balloon

Rekomendasi drakor terbaru yang pertama adalah The Red Balloon. Film ini bisa menjadi pilihan untuk kamu mengisi waktu luang. Drama yang cukup banyak dibicarakan ini dibintangi oleh Seo Ji Hye sebagai aktris utamanya. Drama ini terbilang populer karena mendapat rating 7,7 persen di TV Chosun.

2. Payback: Money and Power

Drama korea terbaru ini layak disejajarkan dengan drama korea terbaiklainnya pada awal bulan Januari 2023. Rating drama ini mencapai 8,7 persen pada tayangan perdana di SBS. Drama dengan kisah menarik ini dibintangi oleh sederet aktor berbakat, seperti Lee Sun Kyu dan Moon Chae Won. Dalam drama ini, kamu akan melihat aksi para tokoh dalam melawan orang yang tidak tersentuh hukum.

3. Bloodhounds

Drama ini dibintangi oleh sederet aktor ternama seperti Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi. Kisah drakor ini mengangkat dari cerita webtoon dengan judul yang sama. Drama ini berkisah tentang dua pemuda yang memasuki dunia kelam karena membutuhkan uang untuk melunasi hutang.

Pada awalnya, mereka bertemu di ring tinju hingga akhirnya mereka menjadi rekan kerja. Pada perjalanannya, mereka akan bertemu dengan pria kejam seperti lintah darat dan laki-laki yang baik yang akan meminjamkan uang tanpa bunga.

4. The Unbreakable Bond

Film ini mengisahkan sepasang suami istri harmonis yang saling mencintai yang bernama Kwon Do Hoon dan Kang Yoo Ra. Tetapi, di balik keharmonisan tersebut, keduanya ternyata menyimpan rahasia. Do Hoon merahasiakan pekerjaannya dari Yoon Ra, sedangkan Yoon Ra merahasiakan masa lalu nya dari Do Hoon.

5. Queen of The Mask

Film ini mengisahkan empat wanita yang bernama Do Jae Yi, Go Yoo Na, Joo Yoo Jung dan Yoon Hae Mi. keempatnya memiliki latar belakang berbeda dan tidak sengaja terlibat hubungan karena seorang pria. Dalam film ini akan disuguhkan kisah persahabatan, pertengkaran hingga misteri yang sayang jika kamu lewatkan.

6. The Real Has Come

Rekomendasi drakor terbaru terakhir ada The Real Has Come. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Yeon Doo. Ia merupakan seorang dosen yang tiba-tiba mengetahui bahwa ia hamil.

Namun, sebuah kejadian tidak sengaja membuatnya bertemu dengan seorang dokter kandungan yang bernama Tae Kyung. Pertemuan yang tidak sengaja itu membuat hubungan mereka menjadi rumit dan terpaksa melakukan pernikahan palsu.

Itulah daftar rekomendasi drakor terbaru yang bisa kamu tonton sekarang supaya tidak ketinggalan.

