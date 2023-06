Saga Terakhir One Piece Dijeda Sebulan karena Eiichira Oda, Kenapa?

Bisnis.com, SOLO - Mangaka Eiichiro Oda meminta maaf kepada fans One Piece yang harus sabar menunggu kartun kesayangannya hiatus.

One Piece direncanakan dijeda hingga satu bulan lamanya, karena Eiichiro harus menjalani operasi mata.

Ia harus menjalani operasi astigamtisme yang menyebabkan pengelihatannya kabur dan telah memengaruhi pekerjaannya itu.

Baca Juga Spoiler dan Jadwal Rilis One Piece 1084, Wujud Asli Im Sama Diperlihatkan

Dikutip dari Anime News Network, One Piece akan hiatus diperkirakan mulai 12 Juni hingga 18 Juli 2023 dari majalah Weekly Shonen Jump.

Sehingga para fans masih bisa menikmati satu bab terakhir One Piece, sebelum anime ini benar-benar hilang dalam sebulan.

"Aku tahu kita sedang bersenang-senang dengan Saga terakhir One Piece saat ini, tapi aku ingin meluangkan waktu untuk menjalani operasi untuk mataku," tulis Eiichiro Oda dalam melalui akun resmi @Eiichiro_Staff.

Ia pun meminta maaf atas keputusannya dan berharap ia segera sembuh dari penyakitnya.

Sebelumnya pada tahun lalu, Oda juga pernah meliburkan One Piece selama satu bulan yang waktunya dipakai untuk mempersiapkan bagian akhir cerita One Piece dan film One Piece Red.

One Piece sendiri memulai debutnya di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha pada Juli 1997 dan masih terus berjalan hingga saat ini.

Serial ini menceritakan petualangan seorang bajang laut bernama Monkey D Luffy yang akan memburu "One Piece", sebuah harta karun peninggalan raja bajak laut Gol D Roger.

Di bawah bendera "Bajak Laut Topi Jerami", Luffy memimpin krunya untuk mengarungi lautan dan bermimpi untuk menjadi raja bajak laut di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News