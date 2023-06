Sinopsis Film The Flash, Aksi Penyelamatan Superhero di Masa Lalu

Bisnis.com, JAKARTA - Film superhero asal Amerika Serikat The Flash akan dirilis dan tayang di Indonesia secara resmi pada (14/6/23). Walaupun belum rilis, tiket The Flash di Indonesia sudah dijual untuk ‘Pre Order’ di beberapa bioskop.

Film ini disutradarai oleh Andy Muschietti yang juga menyutradarai film-film besar, seperti It. The Flash akan dibintangi oleh Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle, dan bintang besar lainnya. Sebelumnya, The Flash sempat ditunda tahun lalu karena skandal aktor Ezra Miller.

Dilansir dari Deadline, walaupun penuh tantangan dalam produksi, pembuat film Daliland Mary Harron menjamin para aktor profesional selama produksi di set. Tidak hanya itu, Andy dan produser Barbara Muschietti juga terus menggarisbawahi peran yang dibawakan Ezra Miller dan aktor lainnya.

“Sungguh komitmen, disiplin, humor, kesenangan, kegembiraan melakukan ini untuk mereka. Bagi mereka itu adalah kesempatan. Selama bertahun-tahun, Ezra menjadi aktor yang tidak dikenal. Ini adalah film yang menggambarkan kemampuan penuh mereka sebagai seorang aktor,” kata Andy.

Syuting produksi The Flash dimulai pada awal Mei 2021 di Burghley House, Stanford, Lincolnshire. Lalu, mereka mulai rutin syuting di berbagai kota dan akhirnya syuting selesai pada 18 Oktober 2021.

Dilansir dari CBR, anggaran produksi The Flash kira-kira sebesar US$220 juta atau Rp3,2 triliun.

The Flash masuk ke dalam daftar ‘Top 10 Most Anticipated Summer Movies’ di IMDb bersama Barbie, The Little Mermaid, dan lainnya. Pada daftar ini, The Flash berada di urutan nomor 5. Hal ini menjadi awal yang cukup bagus bagi film superhero DC Comics ini.

The Flash pastinya menceritakan tentang salah satu superhero yang ada di universe DC. Seorang laki-laki bernama Barry Allen (Ezra Miller) yang memiliki kekuatan super karena disambar petir.

Kekuatan supernya itu adalah kecepatan. Tidak hanya bisa ke sana ke mari dengan cepat, Barry juga bisa bepergian dari masa ke masa menggunakan kecepatannya tersebut.

Barry pun berusaha menggunakan kecepatan supernya tersebut untuk mengubah masa lalu. Dia ingin menyelamatkan ibunya di masa lalu.

Namun, dia tidak sengaja mengubah masa depan karena dunia bertabrakan. Barry menciptakan dunia tanpa pahlawan dan Jenderal Zod kembali.

Untuk mengalahkannya, satu-satunya harapannya ada di tangan pensiunan Batman, Barry lainnya, dan seorang kryptonian yang dipenjara.

Penasaran dengan perjalanan Flash bersama tim barunya dalam menyelamatkan keluarga dan dunia? Tonton The Flash pada 16 Juni 2023 di bioskop terdekat!

